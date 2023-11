'Svoboda in SDS sta se dogovorili, Golobovi iskali tudi našo podporo'

V oddaji 24UR Zvečer je na predsednik NSi-ja Matej Tonin ocenil, da si v sedanjem zelo turbulentnem političnem ozračju, v Sloveniji kar hitro obtožen, da lažeš in haluciniraš, če govoriš resnico. "Vse stvari, ki sem jih zapisal, stojim za njimi," je zatrdil.

Tonin trdi, da sodelovanje SDS-a in Gibanja Svobode obstaja, ker obstajajo "nastavki, o njih se govori tudi javno". Tonin je prepričan da je tako zaradi tega, ker imata Janez Janša in Robert Golob skupnega političnega sovražnika, po njegovem mnenju, je to levi politični establišment, oziroma strici iz ozadja. "Zanimiva je situacija pri parlamentarni preiskovalni skupini, ki preiskuje financiranje SDS medijev, napovedana je bila namreč posebna seja in vmesno poročilo že pred parlamentarnimi počitnicami, zdaj pa smo že novembra," je opozoril Tonin.

Sicer Tonina preseneča, da je to morebitno sodelovanje vzbudilo toliko pozornosti, ker se mu zdi, da je v demokraciji povsem normalno, da se dve največji stranki v parlamentu pogovarjata in da se tudi določene stvari dogovorita. Kot enega konkretnejših dokazov je izpostavil vprašanje okrog razrešitve predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.

"Poslanci Svobode so pristopili do nas in nas vprašali, ali bi v primeru predloga razrešitve ta predlog podprli. Ko smo jih vprašali zakaj, so odgovorili: da se ne bi zgodil primer Zorčiča," je pojasnil Tonin. "Ko sem vprašal, ali so dogovorjeni še s kom, so rekli, da so s stranko SDS." Dodal je, da sicer Klakočar Zupančičeve niso podprli že na začetku mandata, to je namreč stvar koalicije. "Rekel sem, naj se ne zanašajo na glasove opozicije."

Tonin je izpostavil, da je zanj ključno, da se najde neko rešitev iz tega političnega kaosa, ker se mu zdi, da smo v situaciji, ko vsi igrajo proti vsem. "Ni treba biti posebej vešč, da ugotoviš, da tej trenutni vladi posel preprosto ne gre, te politične obrti, kako se vodi vlada - enostavno ne gredo v pravo smer."

"Politično premirje po avgustovskih poplavah se je hitro končalo"

Kot je dejal Tonin, se je to končalo že nekje septembra. Opozicijska stranka namreč zelo intenzivno napada drugo opozicijsko stranko, je poudaril, v koaliciji pa so sami spori in težave. "Zelo turbulentno okolje je, treba je iskati inovativne rešitve, ena izmed teh pa je velika koalicija med Svobodo in SDS-om." Druga bi po njegovih besedah bila možnost, da se oblikuje drugačna vladna koalicija, ki bi vključevala celotno sedanjo opozicijo in pomemben del koalicije, tretja možnost pa bi bile predčasne volitve.