Svoboda izražanja velja za vse, tudi premierja Janšo

Potem ko je premier Janez Janšamaja letos na vladnih spletnih straneh objavil dopis z naslovom Vojna z mediji in je njegovo 'izražanje svobode govora'pristalo na spletnih straneh Sveta Evrope, so se zdaj na celotno situacijo odzvali tudi na Stalnem predstavništvu RS v Bruslju.

Kot so zapisali v uvodu, je svoboda izražanja in javnega nastopanja pravica, ki pripada tudi vladi in njenemu predsedniku, in se ne konča z retoriko. Evropsko sodišče za človekove pravice je v svoji sodni praksi zavzelo stališče, da svoboda izražanja ni omejena na zgolj nekritično izražanje misli, govora in idej, ampak lahko vključuje tudi informacije, podane v obliki negativnih kritik in ne zgolj idej, ki so lepo sprejete ali obravnavane kot nežaljive ali nezaupljive, pa tudi take, ki užalijo, šokirajo ali zmotijo, dodajajo.

Da bi razumeli vsebino premierjevih besed, je treba prebrati celoten zapis, ne le nekaj izbranih citatov, ki so bili izvzeti iz konteksta, pojasnjujejo na Stalnem predstavništvu RS in dodajajo, da je za razumevanje konteksta treba najprej razumeti specifiko slovenskega medijskega prostora. Kot dodajajo, so slovenski mediji močno nagnjeni proti levi politični opciji, veliko število pa celo k skrajno levi struji.