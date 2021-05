Za ObSTAnek: Stekla donatorska kampanja za STA

Na tiskovni konfernci, ki jo bomo spremljali v živo ob 11.55. uri, bosta Lesjak Tuškova in Alenka Potočnik spregovorili o položajo novinarjev in nezakonitem finančnem izčrpavanju STA.

"DNS je povezalo več med seboj neodvisnih pobud z željo po reakciji na finančno izčrpavanje agencije, ki sta si ga v nasprotju z zakonom privoščila vladni urad za komuniciranje oziroma vlada. Zaradi neplačila javne službe, ki jo STA še vedno dnevno zagotavlja, je ogrožen obstoj profesionalne in uredniško avtonomne nacionalne agencije, ki je doslej poslovala brez težav," so zapisali v društvu in opozorili na to, da zaposlenim v javnem servisu v skrajnem primeru grozi izguba službe zaradi profesionalnega in neodvisnega opravljanja dela. "Mediji pa bodo ostali brez izjemno pomembnega vira preverjenih in verodostojnih informacij o dnevnem dogajanju."