Svoboda: Nedeljski referendum bo odločanje o ničemer

V imenu največje vladne stranke Gibanje Svoboda sta v zadnjih dneh referendumske kampanje poziv k bojkotu in argumente o nujnosti zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti nanizala podpredsednika stranke Sara Žibrat in Matej Arčon .

Kljub očitkom o nedemokratičnosti takšne poteze pa v Svobodi vztrajajo pri pozivih k bojkotu referenduma, saj da bo "neudeležba najbolj bolela" politične tekmece. Po besedah Žibrat tako sporočajo, da ne bo dosežen kvorum in bo torej obveljal nov zakon, pa tudi, da ne nameravajo sodelovati v "politični igri SDS, manipulacijah in ideološkem boju, ki so ga začeli biti na plečih slovenskih umetnikov, slovenske kulture in slovenskega naroda".

"Mogoče se zdi lahko nenavadno, da pozivaš ne iti, je pa treba po drugi strani imeti toliko politične modrosti, da se točno zavedaš, kdaj je primeren čas, da državljane pozivaš, da gredo na volišča," je izpostavil Arčon. Žibrat pa je zatrdila, da bodo "brez zadržkov pozivali ljudi na volitve za vse relevantne družbene teme".

V Svobodi so tudi prepričani, da sam referendum že od začetka temelji na zavajanju, saj da ljudje, ki so oddali podpis za razpis referenduma, niso bili seznanjeni s tem, da dodatki že obstajajo. Ocenjujejo, da bo, ne glede na rezultat, referendumska nedelja poraz za SDS.