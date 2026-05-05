Slovenija

Svoboda zaradi žaljivega zapisa prijavila Mahniča

Ljubljana, 05. 05. 2026 18.35 pred 25 minutami 2 min branja 37

Avtor:
STA N.L.
Interpelacija vlade

Svoboda je v dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načel o dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegij predsednika DZ izreče opomin z objavo na spletnih straneh DZ.

Mahnič je namreč na X po tistem, ko je predsednica republike sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja in kot odziv na zapise, iz katere je izhajalo, da Pirc Musar ne želi podeliti mandata za sestavo vlade prvaku SDS Janezu Janši, zapisal: "Koga briga komunajzarka Nataša Pirc Musar, saj mu ga bomo poslanci podelili, če bo naslednji teden sprejet zakon o vladi in bomo nato uskladili koalicijsko pogodbo".

V največji poslanski skupini so v današnjem dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću, pod katerega se je podpisal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, ocenili, da se je poslanec Mahnič odzval neprimerno in nedostojno svoji funkciji.

Očitajo mu kršenje 8. člena etičnega kodeksa za poslance, ki govori o načelih dostojnosti in spoštljivosti. Med drugim določa, da je poslanec dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren.

Nekatere žaljive izjave pa so po mnenju Svobode postale Mahničev zaščitni znak.
FOTO: Damjan Žibert

Predlagajo opomin

V Svobodi ob tem poudarjajo, da so poslanci pri izvrševanju svoje funkcije dolžni ščititi ugled parlamenta in integriteto svoje funkcije, dostojno vedenje pa ohranjati "v vsaki situaciji in položaju, ne glede na konkretna stališča, nazorske poglede in nestrinjanje".

"Napad na dostojanstvo drugega z neprimernim etiketiranjem, javnim obračunavanjem, žalitvami je za poslanca neprimeren in nesprejemljiv," so zapisali v dopisu predsedniku DZ. Ocenili so tudi, da je predsednica republike v omenjenem primeru ravnala v okviru svojih pristojnosti.

Predlagajo, da kolegij predsednika DZ Mahniču izreče opomin z objavo na spletnih straneh DZ. Menijo, da gre za hujšo kršitev etičnega kodeksa in da je treba "to žaljivo in nedostojno komunikacijo zatreti že v kali oziroma na začetku mandata".

Sajovic je ob tem v zapisu izrazil še užaloščenost, da se etični standardi, zapisani v kodeksu, ne spoštujejo. "In da se neprimerna in nedostojna komunikacija nekaterih poslancev ponavlja iz mandata v mandat. In to zato, ker se večina v državnem zboru ne želi ali pa ne zmore ograditi od takih ravnanj in jih ostro obsoditi," je ocenil.

V dopisu so v Svobodi spomnili še, da se je poslancu Mahniču že v preteklih mandatih očitalo več kršitev etičnega kodeksa poslancev, nekatere žaljive izjave pa so po mnenju Svobode postale Mahničev zaščitni znak. "Je eden najbolj žaljivih poslancev DZ in se bo kot tak tudi zapisal v zgodovino delovanja DZ. Žal pa se mu, kot kaže, kar nam ne more in ne sme biti v ponos, žaljivi in nedostojni zapisi na družbenih omrežjih obrestujejo. Ker zoper njih državni zbor ne ukrepa," so izpostavili.

Sajovic je tako opozoril, da je spoštovanje kodeksa ključno, če želijo doseči njegov namen.

Žan Mahnič Svoboda Nataša Pirc Musar etični kodeks Državni zbor

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tičfirič
05. 05. 2026 19.00
Mahnič je povedal samo tisto kar je res
Odgovori
+1
1 0
MarkoJur
05. 05. 2026 18.59
Koliko opominov in celo ukorov bi po tem kriteriju imela na svojem računu ukz??!
Odgovori
0 0
Arguss
05. 05. 2026 18.59
Press mašinerija nebuloz ,poneumljan in manipulacija množic 2026 off road res .V razvitih metropolah po svetu pa že humanoidni roboti hodijo.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
05. 05. 2026 18.59
Zadnji čas je, da se lustrira bivše komuniste!
Odgovori
+2
2 0
gonisetaubi
05. 05. 2026 18.59
a bo kdo prijavil grgurevičko
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
05. 05. 2026 18.59
Če bi bil Mahnič 30 let starejši, bi bil bivši k0munajzar, tako kot njegov Veliki vodja, ali pa kot Černač, Zver ali Šircelj, ha,ha!
Odgovori
+1
1 0
supergigi
05. 05. 2026 18.59
Ta Mahnič je res en pobalin in primitiven prostak.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
05. 05. 2026 18.58
Moj nick pove vse o stranki in njenem kadru.
Odgovori
+0
1 1
boslo
05. 05. 2026 19.00
Se ne motiš glede njih. Škoda, pa da ne vidiš vse korupcije oz. nesposobnosti v politiki
Odgovori
0 0
boslo
05. 05. 2026 18.58
Lena je prvopodpisana?
Odgovori
+1
2 1
Srebrni breg
05. 05. 2026 18.57
Pa kaj ga prijavljate. Direkt v Idrijo ga spakirajte.
Odgovori
+1
3 2
biggie33
05. 05. 2026 18.59
Daj odloči se že enkrat, a si za Janšo ali proti.. a imaš bipolarno??
Odgovori
0 0
Roadkill
05. 05. 2026 18.56
Brez Janše bi ta tip v kaki mesnici salamo rezal najbrž. S tisto belo čepico
Odgovori
+3
7 4
Sixten Malmerfelt
05. 05. 2026 19.00
++++++++++++++++, ha,ha!
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
05. 05. 2026 19.00
FDV kader, Jufka, Mahnič in Zver!
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
05. 05. 2026 18.55
Vlado sestavlja Janša, levi se pa ukvarjajo z bedarijami.
Odgovori
+1
7 6
ds-65
05. 05. 2026 18.55
Je pač predstavnica levega pola, zato moja predsednica ni.
Odgovori
+0
6 6
nemski_ovcar
05. 05. 2026 18.54
Svoboda...gotofi ste
Odgovori
+0
6 6
dron
05. 05. 2026 18.51
Izvor njegovega priimka izhaja iz "pridevnika"mahnjen.
Odgovori
-6
3 9
goričan
05. 05. 2026 18.50
A svojo Leno so tudi prijavili, ko je par dni nazaj napisala "smrt Janšizmu"??
Odgovori
+9
14 5
Castrat
05. 05. 2026 18.53
Ni tebi vse jasno a ne?
Odgovori
-3
2 5
Castrat
05. 05. 2026 18.50
Pravzaprav sta mi on in Grims prav zabavna.......še Ruparja daš zraven pol so pa že za v cirkus.
Odgovori
+2
6 4
Slovenska pomlad
05. 05. 2026 18.50
SDS je pač človeško dno.
Odgovori
-1
11 12
