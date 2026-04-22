Slovenija

Svoboda: Predlogi 'tretjega bloka' v škodo mladih in srednjega razreda

Ljubljana, 22. 04. 2026 13.53 pred 3 minutami 6 min branja 35

STA M.S.
Alenka Bratušek in Tamara Kozlovič

V predlogu interventnega zakona t. i. tretjega bloka gredo po mnenju Svobode v pravo smer le rešitve za nižji davek na dodano vrednost za osnovno košarico, zamejitev cen energentov in za spremembe pri samostojnih podjetnikih. Vse ostalo gre na škodo mladih in srednjega razreda, je povedala poslanka Alenka Bratušek. Da predlogi zakonov prinašajo le koristi najbogatejšim, opozarjajo tudi v podmladkih SD, Levica in Pirati. Mladim grozi še večja prekarizacija, nanje bi tudi padlo breme pokrivanja nastale vrzeli, se bojijo.

"Velika večina rešitev pa ni interventne narave, biti bi morale rešene v sistemskih zakonih. Poimenovanje zakona za razvoj Slovenije je absolutno napačno, saj je daleč od tega, da bo poskrbel za razvoj. Naslov bi moral biti, da bodo bogati imeli še več, podnaslov pa nič za mlade in za povprečnega človeka," je na današnji novinarski konferenci Svobode povedala Alenka Bratušek.

Finančne posledice predloga, ki so ga v DZ vložile stranke t. i. tretjega političnega bloka NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, bodo po besedah Bratuškove bistveno višje od navedenih. "Predlagatelji jih navajajo v višini okoli 571 milijonov evrov, ocena Svobode pa je skoraj dvakrat več oz. nekaj manj kot eno milijardo evrov," je opozorila. Pojasnila je, da so predlagatelji v celoti izpustili izpad v pokojninski blagajni v višini 230 milijonov evrov, kar se bo zgodilo, če bodo lahko upokojenci delali in dobili polno pokojnino.

Predlog za znižanje davka na dodano vrednost za osnovno košarico gre po oceni Svobode v pravo smer, a je treba pri tem omejiti tudi maržo trgovcem, "da ne dobimo vojnih dobičkarjev", je poudarila Bratuškova. V pravo smer gredo tudi ukrepi za cene energentov, a je vlada v odhajanju ceno elektrike in plina že zamejila z 10. aprilom, ne šele s 1. julijem, kot predlagajo predlagatelji.

V pravo smer gredo tudi spremembe pri samostojnih podjetnikih, vendar je treba pri tem poskrbeti za male obrtnike, podjetnike in samostojne podjetnike s prihodki do 30.000 evrov, je dodala Bratuškova. Pri tem pa se ne strinjajo, da bi rešitev samostojne podjetnike spodbujala k davčnim obvodom za zniževanje plačila davkov.

"Vse ostalo v zakonu pomeni divjo privatizacijo zdravstva, razgradnjo dolgotrajne oskrbe in višje plače za en odstotek že danes najbolje plačanih in najbogatejših Slovencev," je opozorila.

'Začetek amerikanizacije javnega zdravstva'

Kot je dodala poslanka Tamara Kozlovič, se bo s tem interventnim zakonom uradno začela amerikanizacija javnega zdravstva. "Predlagatelj ves naš trud za razmejitev javnega in tržnega zdravstva vrača na točko nič in pod pretvezo skrajšanja čakalnih vrst v javni zdravstveni sistem spušča tržne izvajalce in netransparentne prakse. Na stežaj odpira vrata do zdravstvene blagajne in za konflikte interesov," je povedala.

Predlagana ureditev trojčka po njenih besedah prinaša številna tveganja za destabilizacijo javne zdravstvene mreže, povečuje odvisnost javnih zavodov od tržnih izvajalcev, zmanjšuje predvidljivost in stabilnost izvajanja zdravstvenih storitev, slabi motivacijo zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih in povečuje odhodke javne zdravstvene blagajne."Ukrepi ne skrajšujejo čakalnih vrst, najhuje pa je, da zmanjšujejo kakovost zdravstvenih obravnav," je poudarila.

Poslanka Lucija Tacer Perlin je spomnila na prizadevanja Svobode in odhajajoče koalicije za več stanovanj za mlade. Sedaj pa bo interventni zakon zamaknil omejitev kratkoročnega oddajanja stanovanj v občinah s stanovanjskimi težavami. "Interesi lastnikov stanovanj za kratkoročni najem dobijo prednost pred mladimi," je ocenila. Njihov cilj je, da imajo mladi in vsi državljani lahko nižje najemnine, zato je pomemben ukrep tudi dodatna gradnja stanovanj, ki so dostopna po javni shemi.

Bratuškova je spomnila na vlado Janeza Janše med letoma 2004 in 2008, ki je "zelo nepremišljeno in rokohitrsko ukinila davek na izplačane plače, v javnih financah pustila katastrofalen primanjkljaj, da ne omenjam bančne luknje, kar smo uspeli sanirati šele leta 2013". Ključna razlika med levimi in desnimi vladami je po njenih besedah ta, da leve delajo za ljudi, javne sisteme, zdravstvo, šolstvo in dolgotrajno oskrbo, desne pa za najbogatejše.

Podmladki: Predlogi ogrožajo mlade

Predstavnike podmladkov posebej skrbi predlog zakona strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika.

Kot je dejal Jan Stergar iz Mlade Levice, mladim pri delu na napotnico danes pripadajo pravice s področij odmora, delovnega časa ter varnosti in zdravja pri delu, zagotovljena jim je tudi minimalna urna postavka. "Študentski s. p. teh pravic ne zagotavlja, obenem pa bi z njim stroške plačevanja socialnih prispevkov prevzeli mladi. Posledično se pojavlja realna skrb, da bi delodajalci to izrabljali in mlade silili, da delajo prek študentskega s. p.," je povedal.

Stergar je prepričan, da bi zakon deloval kot vzvod za nadaljnjo prekarizacijo med mladimi. "Mladi so v Sloveniji že zdaj ena izmed najbolj prekariziranih skupin, delodajalci pa njihov status izrabljajo predvsem za poceni delovno silo. Mladi so že zdaj sistematično žrtve kršitev delavskih pravic in za to večinoma prejemajo mizerno plačilo, ta zakon pa bi situacijo samo še poslabšal," je posvaril.

Spomnil je še, da je Slovenija nekoč študentski s. p. že poznala, leta 2013 pa ga je ukinila prav vlada Janeza Janše, katere del je bila tudi NSi. Razlog za ukinitev so bile ravno številne zlorabe in negativne posledice za mlade delavce, je navedel. Izpostavil je še, da tretji blok svojega predloga ni uskladil z nobeno od mladinskih organizacij ali z drugimi socialnimi partnerji.

Podobne skrbi imajo tudi v Mladih Piratih. Matic Leon Božič iz tega podmladka je opozoril, da predlog v preambuli govori o uspešnih zgodbah ameriških tehnoloških velikanov, denimo Microsofta in Appla. Predlagatelji se očitno ne zavedajo, "da ta podjetja niso bila produkt enega samega posameznika, ampak so bila skupen projekt, šlo je za to, da se je več ljudi združilo in ustanovilo večje podjetje", je utemeljil in dodal, da predlagatelji očitno ne razumejo podjetništva.

Če bi se res želelo spodbujati podjetništvo med mladimi, bi bilo treba predvideti njihovo nadaljnjo podjetniško pot, denimo razvoj s. p. v zadrugo, d. o. o., d. d., "ne pa, da se ostane samo pri s. p., saj to nakazuje, da gre le za poskus povečevanja prekarstva in s tem nižanje stroškov dela za delodajalce".

'Gol populizem, prazne obljube'

Luka Rotar iz Mladega foruma SD pa se je obregnil še ob predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. V njem je prepoznal "gol populizem, prazne obljube in poskus ugajanja najbogatejšim v naši državi brez vsakršne ekonomske podlage za take posege".

"Rezali bi davek na oddajanje nepremičnin, kar bo na trgu s tako presežnim povpraševanjem samo pomenilo večji dobiček za najemodajalce. Uvedli bi socialno kapico, čeprav so jo preimenovali v razvojno in nanjo prilepili nalepko srednjega sloja, da bi ljudem prikrili dejstvo, da bi zaradi nje večina morala subvencionirati davčne olajšave enemu odstotku najbogatejših. Podobne trike bi izvajali z DDV in mikro podjetji," je nanizal.

Rdeča nit zakona je po njegovih besedah opustošenje proračuna, brez resnih odgovorov, kako to luknjo pokriti ali katero storitev ukiniti. "Skratka, fiskalna nepismenost," je bil oster. Izpostavil je še, da predlog zakona po svoji vsebini sploh ni interventen, saj ne rešuje neke konkretne krize, globoko pa posega v vrsto področij.

Bbcc12
22. 04. 2026 15.18
No revni desničarji. Vsaj večina. Vam je všeč, da se vam vzame in da bogatim. To ste želeli in to boste dobili. Glupi narod.🤦‍♂️
AleksanderS
22. 04. 2026 15.17
pa kdo vam se verjame alenka , svoboda ??? ne zelimo vas vec. Če bi vas želeli bi dobila 70% glasov.... sedaj pa ste 10% ..... od ....
velika goflja
22. 04. 2026 15.16
Toliko škode, kot je naredila svoboda navadnim, delovnim in poštenim ljudem, ni še naredila nobena vlada v samostojni Sloveniji, zato se ne vlečite z dreka, ki ste si ga sami naredili. Zapufali ste nas do amena
tech
22. 04. 2026 15.09
Kateri od ukrepov gre v škodo srednjega razreda? Kar je bilo videt iz seznam ukrepov ne vidim niti enega, ki gre v škodo srednjega razreda.
jank
22. 04. 2026 15.14
Če dobijo samo nadpovprečno bogati, potem ostali izgubljajo. Ne samo srednji, ampak tudi nižji razred.
Jožajoža
22. 04. 2026 15.07
Če bo.janša,smo v temi.namen njegov priti na oblast ja samo KRAJA,KRAJA IN ŠE ENKRAT KRAJA DRUŽBENEGA PREMOŽENJA
velika goflja
22. 04. 2026 15.18
Toliko kot je pokradla golobova vlada ni še nobena doslej, zapufali so nas do amena
Kviz
22. 04. 2026 15.04
Vsi so utihnili le ta šivilija se oglaša.
jank
22. 04. 2026 15.12
A diplomant Janez na Fakulteti za politične vede in novinarstvo pa je OK?
Un71
22. 04. 2026 15.02
Jokice... Infantilne... LOL
jank
22. 04. 2026 15.07
Razmisli, kaj ti prinašajo predlogi interventnega zakona? Če se še boš po prebranem smejal, potem ne razumeš kaj dosti, ampak samo slediš agendi desničarjev, ki želi vse naj za ozek krog elite.
jank
22. 04. 2026 15.02
Ponovno oživljanje dvo in vecživkarstva je podlaga za bogatenje lobistične manjšine zdravnikov na račun javnega zdravstva (manj dela dopoldne, strokovno izobraževanje zdravnikov samo iz javnih sredstev, prenaročanje iz javnega v privatno, demotivacija za delo večine, ki nima možnosti ali pa nočejo delati za dodatne popoldanske zaslužke... ) in je zagotovilo za ohranjanje čakalnih dob, saj brez čakajočih ne bi bilo lepo plačanega popldanskega dela. Ne gre za nič drugega kot vračilo dolga Fidesu in drugim zdravniškim lobistom, ki so ves čas rušili ukrepe Golobove vlade za krepitev javnega zdravstva.
Bolfenk2
22. 04. 2026 14.56
V škodo mladih in srednjega razreda so delali levičarji zadnja 4 leta. Lupili so nas z davki in inflacijo.
jank
22. 04. 2026 15.09
Ali ne razumeš, kako te s tem zakonom lupijo, pardon, kako nam, ki imamo precej nadpovprečne plače.
St. Gallen
22. 04. 2026 14.43
namesto petkove mase, petkova kokesa
Sirhakel7
22. 04. 2026 14.42
Govori kreatura od ženske, ki je omogočila gradnjo 25 km železnice po super truper ugodni ceni 50 millijonov za 1 km proge... Levi = razpad sistema..
ptuj.si
22. 04. 2026 14.34
Koga briga kaj pravi Šivilja.
Yoda
22. 04. 2026 14.49
Šivilja z dvema fakultetama... kaj pa imaš ti? Kmetijsko?
dron
22. 04. 2026 15.26
Deratizacija podgan v Ptuju očitno ni uspela🙉
WHITE BOY
22. 04. 2026 14.32
ueeeee ueeeeee to je vse kar se sliši iz leve strani .....
Oknaj 4
22. 04. 2026 14.29
Janez če bo sestavil novo vlado se mi prav smili . Državo so prejšnji do vratu zapufali ,JS obljubili še večje plače , financirali razne NVO je za mešanje megle , zdravstvo z njihovo reformo je le še bolj na psu kot je bilo,svetovno gospodarstvo je v krizi tako da karkoli bo poskusil se bo nekomu zameril . Spoznali pa smo dovolj leve da vemo da bodo takoj organizirali kolesarjat in raznorazna druga podtikanja z pomočjo medijev . Ne bo lahko !
0523
22. 04. 2026 14.28
Ženska nehaj. Poslovi se od korita in, prosim, izgini iz politike!
MarkoJur
22. 04. 2026 14.46
To so že volilci pokazali, ko je ostala pred parlamentom...ampak pri nas veljajo veze in poznanstva in glej jo v vladi!!? Pa nihče ni kolesaril in vpil, da je vlada NELIGITIMNA!!!
brezveze13
22. 04. 2026 14.27
tretji blok, bratuška pozabila si omeniti škodo predvsem levakom in svobodi
realist9000
22. 04. 2026 14.26
toliko škode, kot jo je Svoboda s Pernatim naredila, ne moremo v 10 letih popravit
M1111
22. 04. 2026 14.26
Razgradnjo dolgotrajne oskrbe...ga. Bratušek, dolgotrajna oskrba na domu ne deluje, dolgotrajna oskrba v DSO pa ne deluje pravilno, ker novi oskrbovanci plačuje več od obstoječih oskrbovancev. Poleg tega ste pa že samo za oskrbovance v DSO porabili praktično ves denar, ki je bil namenjen dolgotrajni oskrbi in kje boste dobili denar za ostale??? Predvsem deluje vaše preplačevanje investicij in bogatenje vaših gradbenih baronov. Hvala bogu, da so vas volivci odrezali od korita.
prince of persia
22. 04. 2026 14.24
Srednjega razreda že dolgo ni več. Obstajajo samo bogati in revni.
športnik66
22. 04. 2026 14.21
Alenka Bratušek: je kot podrepna muha - volilci se je nikakor ne moremo znebiti. Ne izvolimo njene stranke, pa jo dajo za ministrico. Nato je šla pod okrilje Goloba/Svobode in si spet pridobila še en mandat poslanke...in tako se šlepa že 20 let ali več...in očitno ji bo to uspevalo vse do penzije.
