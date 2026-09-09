Svoboda in Levica z ustavno obtožbo proti Janši, SD v interpelacijo Kajzerja

Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Ravnanja Janševe vlade po navedbah Goloba kažejo, da Slovenija ne izvaja več suverene zunanje politike, temveč izvaja politiko izključno v interesu Izraela.

"Zaradi vsega tega smo prišli do zaključkov, da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, Ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov," je dejal Golob. Zato so skupaj z Levico vložili predlog ustavne obtožbe z namenom, da ustavno sodišče Janšo odpokliče s funkcije predsednika vlade, je pojasnil.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je dodala, da v Levici ustavno obtožbo podpirajo, ker sta Janševa vlada in premier osebno Slovenijo izdala večkrat. "Izdal je našo suverenost, kar je še posebej žalostno ob naši 35 letnici," je zatrdila.

V SD se medtem pod predlog ustavne obtožbe niso podpisali. Kot so pojasnili, so imeli za presojo le malo več kot eno uro, soglasno pa so presodili, da je pravno-formalno legitimnejša pot priprava interpelacije ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja.

V interpelaciji bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da bodo pri tem sodelovale tudi druge opozicijske stranke.