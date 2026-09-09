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Slovenija

Svoboda in Levica z ustavno obtožbo proti Janši, SD v interpelacijo Kajzerja

Ljubljana, 09. 09. 2026 14.00 pred 1 uro 2 min branja 102

Avtor:
D.L. STA +1
Janez Janša

Gibanje Svoboda je skupaj z Levico vložilo predlog ustavne obtožbe proti predsedniku vlade Janezu Janši. Za to so se odločili zlasti zaradi odnosa vlade do Izraela. Poslanci SD podpisov niso prispevali, pripravljajo pa interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja.

Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Ravnanja Janševe vlade po navedbah Goloba kažejo, da Slovenija ne izvaja več suverene zunanje politike, temveč izvaja politiko izključno v interesu Izraela.

"Zaradi vsega tega smo prišli do zaključkov, da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah, Ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov," je dejal Golob. Zato so skupaj z Levico vložili predlog ustavne obtožbe z namenom, da ustavno sodišče Janšo odpokliče s funkcije predsednika vlade, je pojasnil.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je dodala, da v Levici ustavno obtožbo podpirajo, ker sta Janševa vlada in premier osebno Slovenijo izdala večkrat. "Izdal je našo suverenost, kar je še posebej žalostno ob naši 35 letnici," je zatrdila.

V SD se medtem pod predlog ustavne obtožbe niso podpisali. Kot so pojasnili, so imeli za presojo le malo več kot eno uro, soglasno pa so presodili, da je pravno-formalno legitimnejša pot priprava interpelacije ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja

V interpelaciji bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da bodo pri tem sodelovale tudi druge opozicijske stranke. 

gibanja svoboda janez janša ustavna obtožba

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KOMENTARJI102

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B1964
09. 09. 2026 15.14
Takoj ga obsodit
Odgovori
0 0
FIRBCA
09. 09. 2026 15.09
imamo parlament za sov ali se bo kaj zacelo delati za ljudi ko jimbo polena pod nogo zmanjkalo se bodo spravili pana rajo ocitno eni in drugi drugega ne znajo delati. Kaj dela priskrbite, da ne bodo se ti migrantje ko jih tako mocno rabimo bili brez dela.
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+1
1 0
janez horvat
09. 09. 2026 15.07
zdaj bi pa res rad slišal kako je kršil ustavo ali huje kršil zakon?
Odgovori
+3
4 1
Lopovi na2
09. 09. 2026 15.02
dajte nehajte levi in desni, oboji niste vredni besed, trenutno bi rabili tehnično vlado, ki bi gledala za vse, najbolj pa za delovne ljudi, ki s svojim delom prinašajo blaginjo, parlament zmanjšat na pol 45 poslancev dovolj-neoporečnih, preverjenih, ekonomistov, pravnikov, z diplomo...
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+3
4 1
Vselepo
09. 09. 2026 15.03
Kaj pa upokojenci, kateri so gradili luksus, tem pa vzet kaj....
Odgovori
+2
2 0
Julijann
09. 09. 2026 15.02
Če je Izrael izvajal kak genocid bomo izvedeli šele tam leta 2030. Taki so pač sodni mlini. Predsednica pravi, da ne bo sprejela izraelskega veleposlanika. Prav, saj ji ga ni treba. Le kaj in kako bo kaj v primeru, če Izrael ne bo obsojen za genocid? Bo potem kakšno opravičilo? Levi politiki sedaj tako obsojajo Izrael, odprtje veleposlaništva, zato še vedno sprašujem ....ZAKAJ ZA VRAGA SE POTEM VLADA RS MARCA 2026 NI PRIDRUŽILA J.AFRIKI, KI JE VLOŽILA TOŽBO PROTI IZRAELU? A so lahko še večji hinavci?
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+3
5 2
Dunce
09. 09. 2026 15.02
Dokler je bila na oblasti Svoboda, je med izraelci in Palestinci vladal mir. Zdaj je žal vse drugače, celo razni inšituti in propalestinske organizacije so ostale brez vpliva na dogajanje v svetu.
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+4
4 0
Vselepo
09. 09. 2026 15.01
Musercki in Golobu ne verjamem nic, prevaranta prve klase.....
Odgovori
+3
5 2
ThorStorm666
09. 09. 2026 14.58
Ubogi levičarji, revčki eni
Odgovori
+5
10 5
bojst
09. 09. 2026 14.57
Tako ja, kršijo ustavo ko podpirajo morilce. In podporniki desnice jim slepo sledijo, nimajo svojih glav za razmišljanje. Pa se zdaj vprašajte:" A če podpiram morilce, kakšen človek pa sem?" A jaz povem? Nič prida
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+1
7 6
Vselepo
09. 09. 2026 14.59
Kolikor spremljam tv, iz tega dobim podatke oboji levi in desni podpirajo morilce- levi veliko bolj.....
Odgovori
+2
4 2
Vselepo
09. 09. 2026 14.56
Saj, vendar Golob in kampanija je se 10 krat hujša......
Odgovori
+3
6 3
Mclaren
09. 09. 2026 14.55
Končno!
Odgovori
-4
3 7
nikagaja
09. 09. 2026 14.54
edino pravilno. jansa je za denar pripravljen prodati svojo duso. dovolj je izdajalstava slovenije.
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-3
7 10
Mens sana
09. 09. 2026 14.56
...........za oblast, ki mu prinaša moč in denar......................
Odgovori
+0
1 1
Deep1
09. 09. 2026 14.54
Že pred 10leti bi bilo prepezno, da bi se ga znebili.
Odgovori
-2
5 7
janez horvat
09. 09. 2026 15.09
Če vprašaš Kučana, bi to morali storiti 35 let nazaj.
Odgovori
+1
1 0
Fossil
09. 09. 2026 14.51
Haha ta levim se meša, neprecenljivo 🤫
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-3
10 13
300 let do specialista
09. 09. 2026 14.48
"Svoboda"🤣🤣 kdor vas ne pozna, bi vam še verjel..."svoboda" ja..
Odgovori
+3
13 10
BrezPitt
09. 09. 2026 15.02
To si vzel iz slogana neresni.ce?
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
09. 09. 2026 14.47
Janez veš tisti gasilski pregovor: Kdor se igra z ognjem, na koncu beži pred ognjem!
Odgovori
+5
15 10
Muki.
09. 09. 2026 14.47
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
Odgovori
+0
3 3
boslo
09. 09. 2026 14.50
Dol je bil, na počitnicah
Odgovori
+1
3 2
Evridik
09. 09. 2026 14.44
Trem strankam , ki so se morale odmakniti od korita niti pod razno ni mar za državljane , ampak se borijo zgolj za SVOJE KORISTI ! A raja tega sploh ni sposobna doumeti .
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+6
15 9
zani10
09. 09. 2026 14.43
Svoboda cimprej se izselte izbslovenije
Odgovori
+5
17 12
Anion6anion
09. 09. 2026 14.43
Pravilno!
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+0
9 9
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