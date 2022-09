Svoboda, SD in Levica o predlogu za začetek postopka za spremembo ustave

Koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica so sicer tudi med zavezami koalicijske pogodbe zapisale idejo, da bi imenovanje sodnikov na predlog sodnega sveta prevzel predsednik republike. To je za zdaj v pristojnosti državnega zbora.

Predlogi naj bi šli prav v smeri tega, da bi imenovanje rednih sodnikov po zgledu preostalih evropskih držav umaknili iz rok poslancev in prenesli v roke predsednika republike. Ta bi to dolžnost lahko odklonil le v res izjemnih primerih, podobno kot pri razglasitvi zakonov. Glavno vlogo v postopku pa bi tako imel sodni svet, ki že zdaj opravlja celoten kandidacijski postopek.