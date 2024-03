Svoboda še z dvema predlogoma za posvetovalni referendum

Tudi o konoplji in spremembah volilne zakonodaje

V DZ pa so danes vložili tudi predlog za posvetovalni referendum, s katerim bi preverjali naklonjenost volivcev zakonski ureditvi pridelave, predelave, prometa in uporabe konoplje v medicinske namene. Prav tako so vložili predlog za posvetovalni referendum o spremembah volilne zakonodaje. Te bi šle v smeri večjega vpliva volivcev pri odločanju o posameznih kandidatih. Na mizi je tako predlog uvedbe preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah.

Poslanka Svobode Lucija Tacer je v današnji izjavi za medije dejala, da lahko za zdaj državljani na državnozborskih volitvah obkrožijo le stranko, zaradi česar želijo v stranki preveriti, ali obstaja širša podpora za uvedbo preferenčnega glasu. "V Gibanju Svoboda in koaliciji smo se načeloma že zavezali k temu, da bomo stremeli k uvedbi preferenčnega glasu, ampak vemo, da je sprememba volilne zakonodaje eno tistih vprašanj, ki potrebuje širšo podporo in seveda ustavno večino," je dejala. Potrditev o tem vprašanju je pomembna za vse predstavnike v parlamentu, je dodala.

Državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper je pri tem dodala, da je že ustavno sodišče opozorilo, da morajo imeti volivci odločilen glas pri izbiri poslanca. "Evropske volitve so namreč pokazale, da ljudje tako urejen preferenčni glas sprejemajo, razumejo in tudi v velikem številu uporabljajo. Politiki upamo, da bo takšna volilna sprememba morda povečala zanimanje ljudi za politiko in da bo več ljudi tudi prišlo na volitve," je dejala.

Poslanec Svobode Darko Krajnc je dejal, da želijo volivce vprašati, ali so za to, da se konopljo uporabi za pridelavo, predelavo, uporabo in promet v medicinske namene. Za to so se odločili, saj konopljo že veliko ljudi uporablja in gre za uporabno rastlino, ki je "žal dobila preveč negativno konotacijo".

Vodja poslanske skupine Borut Sajovic je na novinarsko vprašanje, ali se bodo zavzemali, da referendume izvedejo sočasno z evropskimi volitvami, ki bodo v Sloveniji 9. junija, dejal, da "možnost za to poslovniško ta trenutek z današnjo vložitvijo obstaja". Dejal je, da so se o pobudah za referendume danes pogovarjali s koalicijo, ki je "v teh izhodiščih kar složna", da pa imajo stranke različne programe.