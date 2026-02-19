Začetek kampanje: avtobus Svobode, roboti, burgerji, TikTok ...

Skodelica kave za energetičen začetek volilne kampanje. Tako desnosredinski trojček ob današnjem odprtju volilne kavarne sporoča, da je pripravljen na spremembo oblasti.

"Kljub temu da zunaj dežuje, nas ptice pevke že opominjajo, da prihaja pomlad. In zgodila se bo 22. marca," pove predsednik NSi Jernej Vrtovec. Volivce jim bo sicer pomagal nagovarjati tudi robot.

Na človeški stik pa stavijo v vladajoči stranki. Na pot po Sloveniji je danes krenil "avtobus Svobode", s katerim bodo, kot napovedujejo, obiskali vse regije.

"Lahko se srečajo s številnimi člani Gibanja Svoboda, številnimi poslanci, ministri in stik z volivci na terenu, je, kar si želimo, in nenazadnje nam ljudje dajejo veliko pohval, da je bilo v zadnjih štirih letih narejenih veliko stvari," razmišlja Boštjan Poklukar, nekdanji minister za notranje zadeve.

Na vsak kotiček Slovenije ciljajo tudi v največji opozicijski stranki. Tudi s pogovornimi večeri, na katerih se, kot poudarja prvak SDS, lahko pohvalijo z izjemno udeležbo."Do zdaj še ni bilo prazne dvorane, ni bilo napol prazne dvorane, tudi samo polne ne, vse so nabito polne," pove Janez Janša.

Levica in Vesna, ki bosta kampanjo na terenu v središču prestolnice uradno odprli v petek, sta volivce sicer že prej začeli nagovarjati tudi prek družbenih omrežij.

Logarjevi Demokrati pa so na svojih kanalih v svoj prid obrnili nedavno afero s prevzemom profila ponudnika burgerjev Lars Sven.

Socialni demokrati medtem, kot pravijo, bolj kot na pomp in populizem stavijo na vsebinsko in spoštljivo kampanjo - na terenu, okroglih mizah.

"Tudi ne bo polna spektaklov, ne bo polna videoposnetkov, kreganja po Tiktoku, tudi ne bomo veliko burekov pojedli. Ampak temeljila bo na terenu, med ljudmi, na pogovorih, predvsem pa na stiskih rok," pravi predsednik SD Matjaž Han.

Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, imajo za vložitev kandidatnih list sicer časa le še do polnoči.