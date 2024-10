Svoboda trdno za Golobom: To je napad na premierja in rušitev te vlade

Zoper predsednika vlade je vložena kazenska ovadba, Robert Golob je prepričan, da bo vse očitke ovrgel, prav tako meni, da gre v resnici le za "politični boj užaljene političarke". Medtem ko so mu v domači poslanski skupini Gibanje Svoboda izrazili neomajno podporo, pa dve koalicijski partnerici zadevo spremljata z vso resnostjo in pozornostjo. Pričakujeta tudi dodatna pojasnila. Opozicijska SDS se na kazensko ovadbo še ni odzvala, v NSi pa ocenjujejo, da se premier zapleta vsakič, ko stopi pred kamere, pozivajo ga, naj priča pred preiskovalno komisijo DZ.

Po kazenski ovadbi se podpora predsedniku vlade Robertu Golobu v njegovi domači poslanski skupini ni omajala, so sporočili v Gibanju Svoboda. "Poslanska skupina je in ostaja enotna v podpori predsedniku vlade in predsedniku naše stranke." Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič sicer ocenjuje, da gre pri kazenski ovadbi, ki jo je zoper premierja vložila Policija, le za onemogočanje dela koalicije pri izvajanju aktivnosti, programa in dela za ljudi. "Posledično je to napad na predsednika vlade in rušitev te vlade," je prepričana.

Dodala pa je tudi, da je očitek glede vmešavanja v delo Policije že dobro znana politična igra znanih in tudi novih akterjev na političnem parketu v Sloveniji. Prepričani so tudi, da bo Golob vse očitke ovrgel. Podobno menita tudi oba poslanca poslanske skupine Lenart Žavbi in Tereza Novak. Slednja je povedala, da poslanska skupina zelo trdno stoji za predsednikom stranke. "Koalicija ostaja enotna, krepi nas delo, ki ga izvajamo, krepijo nas reforme, ki se izvajajo, pred nami je sprejem reforme na področju javnega plačnega sistema, ki se je zadnjih 15 let ni dotaknil nihče, izvajamo korake na področju krepitve javnega zdravstva, imamo eno najnižjih inflacij v EU ter tudi eno najvišjih gospodarskih rasti. Kazalniki so dobri," je poudarila.

Žavbi meni, da je dogajanje zadnjih dni posledica tega, da vlada dela dobro. "Odprli smo ogromno število tem, česar v zadnjih 30 letih ni bilo. Drezamo na primer v zdravstvo, kjer je center moči," je poudaril. In medtem ko je Avšič Bogovičeva spomnila, da je bila Ljubljana pred tremi leti zaplinjena, kar je označila za eno največjih degradacij demokracije pravne države, za kar da znotraj pravosodnega sistema ni odgovarjal nihče (podobno je pred tem v svoji izjavi dejal tudi predsednik vlade), pa je Novakova spomnila na rezultat stranke Gibanje Svoboda na parlamentarnih volitvah. "Želeli smo, da se vrnemo v demokracijo in da ne teptamo več človekovih pravic, kot se je to dogajalo v pretekli vladi. In to smo naredili, v Slovenijo smo vrnili demokracijo," je dejala. Vodja poslanske skupine pa je dejala tudi, da razumejo koalicijske partnerje, ki si želijo dodatnih pojasnil. "Da pa bi se v poslanski skupini na zalogo pogovarjali, kaj bi bila tista točka, ko predsedniku vlade ne bi več zaupali; tega pogovora nismo imeli." Koalicija želi dodatna pojasnila Na tiskovni konferenci o pravici do odklopa je minister za delo Luka Mesec komentiral tudi ovadbo premierja. Kot je poudaril, situacijo spremlja, a trenutno nima dovolj informacij, da bi se lahko o zadevi opredelil. Dodal je še, da je Golob prva pojasnila koordinatorki stranke Asti Vrečko že podal. Od premierja sicer pričakuje, da bo stopil tudi pred širšo koalicijo in podal razlago, pojasnila pa pričakuje tudi od pristojnih organov. "Vsak politik je odvisen za lastno kredibilnost in lastno verodostojnost. Sam mora presoditi, kdaj ima preveč bremen, da bi lahko še naprej verodostojno opravljal svojo funkcijo," pa je odgovoril na vprašanje o morebitnem odstopu premierja.

Socialni demokrati so sporočili, da zadevo glede vložitve kazenske ovadbe zoper predsednika vlade spremljajo z vso resnostjo in pozornostjo. "Vedno zagovarjamo načela pravne države, vladavine prava in transparentnosti, zato je v tem okvirju ključno, da neodvisni preiskovalni organi opravijo svoje delo strokovno in avtonomno. Ovadba zoper predsednika vlade odpira pomembna vprašanja, zato se bomo o zadevi pogovorili v stranki," so dodali. NSi: Golob naj priča pred preiskovalno komisijo DZ Medtem pa v opozicijski NSi, da je bil že skrajni čas. "Mineva leto dni od pričanja Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava, da se je Robert Golob nedopustno vpletal v delo Policije. Da je treba zadevi priti do dna, smo v NSi vztrajali ves ta čas. Očitno je Policija v pričanju Bobnarjeve in Lindava našla dovolj dokazov za ovadbo," so že v torek zapisali na spletu. Dan kasneje pa ocenjujejo, da se premier zapleta vsakič, ko stopi pred kamere. "Obtožbe so bile pred letom dni zelo konkretne in zelo jasne, pa tudi dovolj močne, da bi pričakovali, da bo predsednik vlade takoj po tem pričanju, kot je obljubil, tudi stopil pred kamere in povedal svojo resnico. Zaradi ljudi, ne zaradi poslancev, kajti funkcijo, ki jo opravlja, opravlja za ljudi in ljudje mu morajo zaupati," je dejala podpredsednica in poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.