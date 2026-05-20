Tuje vmešavanje v volitve: Svoboda umaknila zahtevo za izredno sejo

V Svobodi glede na to, da sta novelo zakona predlagali dve poslanski skupini bodoče koalicije, predpostavljajo, da bo ta v DZ tudi sprejeta.

Poslanski skupini SDS, NSi, SLS in Fokus sta namreč v DZ po skrajšanem postopku vložili predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga bo DZ obravnaval že na torkovi izredni seji.

Če bi torej že na torkovi seji ustanovili tudi omenjeni dve preiskovalni komisiji na zahtevo Svobode, ko predlog novele zakona še ne bi bil sprejet, bi to pomenilo, da bi imeli v tem mandatu dve preiskovalni komisiji DZ ustanovljeni po aktualnem zakonu, dve, ki ju predlagajo poslanske skupine bodoče koalicije, pa po novem zakonu, je na seji kolegija razloge za umik zahteve pojasnil namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi.

Prav tako bi bili po njegovih besedah po dveh različnih zakonih ustanovljeni dve parlamentarni komisiji s podobno vsebino. Nanašata se na povezana dogodka, to je tuje vmešavanje v letošnje parlamentarne volitve in obveščanje v zadevi Black Cube. Prvo torej zahtevajo poslanci Svobode, pod drugo zahtevo pa je prvopodpisani predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović.

"Razumite to, spoštovani predsednik, kot poskus ali pa povabilo, da poizkusimo to preiskovalno komisijo, ki smo jo vložili mi (...) in tisto, ki ste jo vložili vi, na nek način združiti oziroma, da vidimo, kje se lahko združi," je dejal Žavbi.

Žavbi je ob tem spomnil na primer iz leta 2012, ko je državni svet vložil zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vpletenosti v dodeljevanje slabih posojil bank v pretežno državni lasti. Januarja 2013 pa so zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu vložili poslanci takrat koalicijskih SDS, NSi, Državljanske liste, DeSUS in SLS.

Ker dve preiskavi o isti zadevi v DZ ne moreta potekati hkrati, so se poslanci tedanje koalicije in državni svet dogovorili, da državni svet odstopi od svoje zahteve. DZ pa je z njihovim predlogom nato razširil in dopolnil svojo parlamentarno preiskavo.

Stevanović je dejal, da ceni "konstruktivnost in sposobnost dialoga". "Počakajmo, kaj bodo o tej zadevi rekli v zakonodajno-pravni službi DZ. Nimam problema s tem, prepričan sem, da tudi vodja poslanske skupine Resnica nima težav s tem, da se potem tudi pogovorimo o tej zadevi," je dejal.