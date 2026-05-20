Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tuje vmešavanje v volitve: Svoboda umaknila zahtevo za izredno sejo

Ljubljana , 20. 05. 2026 15.25 pred 47 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Nataša Avšič Bogovič

Svoboda je umaknila zahtevo za izredno sejo DZ, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v DZ in sumih obvodnega oz. nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo tudi možno združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto o obveščanju v zadevi Black Cube.

Poslanski skupini SDS, NSi, SLS in Fokus sta namreč v DZ po skrajšanem postopku vložili predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga bo DZ obravnaval že na torkovi izredni seji.

V Svobodi glede na to, da sta novelo zakona predlagali dve poslanski skupini bodoče koalicije, predpostavljajo, da bo ta v DZ tudi sprejeta.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Če bi torej že na torkovi seji ustanovili tudi omenjeni dve preiskovalni komisiji na zahtevo Svobode, ko predlog novele zakona še ne bi bil sprejet, bi to pomenilo, da bi imeli v tem mandatu dve preiskovalni komisiji DZ ustanovljeni po aktualnem zakonu, dve, ki ju predlagajo poslanske skupine bodoče koalicije, pa po novem zakonu, je na seji kolegija razloge za umik zahteve pojasnil namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi.

Prav tako bi bili po njegovih besedah po dveh različnih zakonih ustanovljeni dve parlamentarni komisiji s podobno vsebino. Nanašata se na povezana dogodka, to je tuje vmešavanje v letošnje parlamentarne volitve in obveščanje v zadevi Black Cube. Prvo torej zahtevajo poslanci Svobode, pod drugo zahtevo pa je prvopodpisani predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović.

"Razumite to, spoštovani predsednik, kot poskus ali pa povabilo, da poizkusimo to preiskovalno komisijo, ki smo jo vložili mi (...) in tisto, ki ste jo vložili vi, na nek način združiti oziroma, da vidimo, kje se lahko združi," je dejal Žavbi.

Žavbi je ob tem spomnil na primer iz leta 2012, ko je državni svet vložil zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vpletenosti v dodeljevanje slabih posojil bank v pretežno državni lasti. Januarja 2013 pa so zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu vložili poslanci takrat koalicijskih SDS, NSi, Državljanske liste, DeSUS in SLS.

Ker dve preiskavi o isti zadevi v DZ ne moreta potekati hkrati, so se poslanci tedanje koalicije in državni svet dogovorili, da državni svet odstopi od svoje zahteve. DZ pa je z njihovim predlogom nato razširil in dopolnil svojo parlamentarno preiskavo.

Stevanović je dejal, da ceni "konstruktivnost in sposobnost dialoga". "Počakajmo, kaj bodo o tej zadevi rekli v zakonodajno-pravni službi DZ. Nimam problema s tem, prepričan sem, da tudi vodja poslanske skupine Resnica nima težav s tem, da se potem tudi pogovorimo o tej zadevi," je dejal.

seja preiskovalna komisija svoboda

Danes je nov dan: Kokotova naj umakne kazensko ovadbo zoper Dobranića

24ur.com Parlamentarna preiskava: nezakonito financiranje ali zastraševanje 'nepravih'?
24ur.com Bi lahko odpravili prepovedane prakse financiranja volilnih kampanj političnih strank?
24ur.com Bo vlada z javnim denarjem financirala svojo predvolilno kampanjo?
24ur.com Kaj razkriva denarni tok financiranja nekaterih vidnih članov NSi?
24ur.com Kdo lahko preiskuje domnevno sporno financiranje politične konkurence?
24ur.com Forenzična preiskava glasovanja, poslanec Svobode krivi 'kozmični dež'
24ur.com Sredstvo političnega obračunavanja ali pomembno orodje opozicije?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dajgec
20. 05. 2026 16.16
to bo že Nika rekla kaj bote delal politiki. Ona je razkrinkala vohune
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
20. 05. 2026 16.14
Mene najbolj preseneta da je za njih vazno samo black cube ampak ne vsebina, to je isto kot da bi mene en z avtom povozil ampak pozornost bi pa dali na znamko avta, model avta in vse ostalo ne pa tistega k je vozil.. zblojeno do amena..
Odgovori
0 0
gogi_
20. 05. 2026 16.07
Vlada dela dobro,avsic zaupanja vredna poslanka pa se vsecna in cedna. Plesimo
Odgovori
-1
0 1
Vakalunga
20. 05. 2026 15.32
Iskrena HVALA IZRAELCEM da so pokazali kakšno BANDO smo imel na oblasti 4. leta..Večina je vedela najbolj zabiti pa se čudijo in so odprtih ust..
Odgovori
+11
12 1
Sowkenc
20. 05. 2026 15.46
IN DA NAM JE POKAZALA KAKŠNO BANDO BOMO IMELI V PRIHODNJE - DRŽAVNE IZDAJALCE
Odgovori
-9
0 9
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725