Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Svoboda v bran Golobu, Janša: Sodba bo padla, ker je KPK izločila bistvo

Ljubljana, 14. 01. 2026 14.14 pred 17 minutami 6 min branja 26

Avtor:
M.P. M.S. Ne.M. STA
Janša, Čadonič Špelič, Avšič Bogovič, Kordiš

"Komuniciranje s svojimi ministri je odgovornost predsednika," je po odločitvi Komisije za preprečevanje korupcije, da dejanja premierja Roberta Goloba predstavljajo kršitev integritete, dejala vodja Svobode Nataša Avšič Bogovič. Oglasil pa se je tudi prvak opozicijske SDS Janez Janša, ki je prepričan, da je Golob integriteto kršil z naročilom ministrici, "da Policijo očisti vseh, ki so politično opredeljeni drugače kot pripadniki vladajoče koalicije". Kako pa ugotovitve KPK komentirajo druge stranke?

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je premier Robert Golob z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo ter s tem kršil integriteto. Gre za sporočili, v katerih je predsednik vlade zapisal, da postaja resno zaskrbljen zaradi kadrovske slike v Policiji in da mu ni všeč, da se dogovor ni uresničil. Golob je že napovedal, da bo odločitev KPK sodno izpodbijal.

'Komuniciranje s svojimi ministri je odgovornost predsednika'

Vodja Svobode Nataša Avšič Bogovič je dejala, da je odločitev KPK rezultat dveletnega intenzivnega dela institucije in da gre za dva SMS-a, s katerima je predsednik vlade komuniciral z ministrico, v njih pa je zgolj izrazil zaskrbljenost in pričakovanje, da se stvari uredijo.

"To je rezultat naših volilnih obveznosti do volivcev, vsi veste, kako je delovala policija za časa prejšnje vlade," je še poudarila. "Komuniciranje s svojimi ministri, da uresničuješ volilni program in delo, ki krepi rezultate, je odgovornost predsednika," je prepričana.

Delo ocenjuje kot odgovorno skladno z zakonom o vladi, ki mu odgovornost nalaga. "V tem trenutku odločitev KPK še ni pravnomočna, zato ne bi želela razlagati," je še dodala Avšič Bogovičeva.

Generalni sekretar Svobode Matej Grah je dejal, da se je na žalost potrdilo njihovo pričakovanje, da bo odločitev padla v volilni čas, ko so že stekla volilna opravila: "Ljudje si bodo lahko sami ustvarili mnenje, saj je institucija potrebovala dve leti za preučevanje dveh SMS-jev." Komentiral je tudi situacijo v policiji: "Za primerjavo - vodni top se je v tem mandatu uporabljal za gašenje požara, v prejšnjem mandatu za represijo. To je pokazatelj spremembe v Policiji."

Grah je poudaril še, da trdno stojijo za premierjem Golobom in gredo z njim na volitve, kjer pričakujejo zmago.

Janša: Sodba bo na sodišču padla

Na dogajanje se je odzval tudi prvak SDS Janez Janša. Ta meni, da bo sodba na sodišču padla, ker je KPK iz nje "izločila bistvo".

"Golob namreč ni kršil integritete, ustave in zakona z omenjenima SMS-oma, ampak z naročilom ministrici, da Policijo očisti vseh, ki so politično opredeljeni drugače kot pripadniki vladajoče koalicije. To je sam priznal v kamero na novinarski konferenci in v studiu RTV SLO," pravi Janša.

Preberi še KPK: Kršitev je kršitev; Odvetnik Bobnarjeve: SMS-sporočili del širše zgodbe

Prepričan je, da Golob ne bo odstopil. "Tudi če bi, to ne bi pomenilo dejanske zamenjave vlade do volitev oziroma situacije, ko bi pred njimi 'prišel tisti drugi'. Zato so tudi dve leti vlekli postopek," je med drugim zapisal predsednik SDS.

'Vse zakone, vse predpise, vse procese je razumel po svoje'

V NSi menijo, da ugotovitve KPK v zadevi Bobnar ne presenečajo. Poslanka Vida Čadonič Špelič je dejala, da lahko z "gotovostjo trdi, da za temi sporočili stojijo konkretna imena". "Imena, ki ne bi smela stati oziroma biti izrečena s strani predsednika vlade," je dejala članica preiskovalne komisije DZ, ki je v tem mandatu preiskovala sume nedopustnega političnega vplivanja na Policijo.

Ocenila je tudi, da so se ti sumi potrdili, delo Policije in njenega vodstva pa se je izkazalo kot slabo, kar so po njenem mnenju izkusili vsi. Izpostavila pa je zlasti Novomeščane in otroke v šolah.

Ostri so tudi do premierjeve izjave o drugačnem razumevanju integritete. "To pomeni, da on razume tudi vse druge zakone po svoje. To je zaskrbljujoče in če pogledamo njegovo štiriletno delo, je delal točno tako. Vse zakone, vse predpise, vse procese je razumel po svoje ali še bolje, sebi v prid," je dejala.

Tako meni, da takšen Golobov odziv ne more biti opravičilo. Po njenem mnenju pa kaže tudi na to, da predsednik vlade nima integritete, prav tako ne kompetenc za vodenje vlade in da ni mož besede. "To je pravzaprav stalnica njegovega vodenja. Veliko, po navdihu, všečno obljubiti in potem takoj na to pozabiti. Ampak eno so obljube, ki so seveda na nek način prevara volivcev, drugo pa je, da se kot predsednik vlade, prva politična osebnost v državi, izkazuješ za eno, v resnici pa se na koncu pokaže popolnoma drugo," je poslanka NSi nanizala kritike na račun premierja.

Čadonič Špeličeva tako meni, da bi moral Golob zdaj izkoristiti priložnost, da pokaže "vsaj kanček integritete, ki je očitno nima", in odstopiti, sicer bo naslednje volitve tudi izgubil.

Kordiš: Golob je integriteto postavil pod vprašaj že pri nabavah orožja

Predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš meni, da je Golob svojo integriteto postavil pod vprašaj že na začetku mandata. "V trenutku, ko je dal prednost nabavam orožja za pakt Nato in ga začel pošiljati v Ukrajino pred potrebami globalnega miru ter državljank in državljanov v domovini," je dejal.

"Integriteta je vprašanje, ali stojiš za tistim, kar govoriš, ali boš svojo dano obljubo tudi izvršil in če so ljudje oškodovani, ker je ne boš," je povedal. Dodal je, da ne gre za vprašanje dveh sporočil, ampak za štiri milijarde evrov ter vprašanja globalnega miru in tega, ali bo Slovenija stopila na pot vojne in zahodnega imperializma ali bo raje poskrbela za bratstvo med narodi in državljane v domovini.

Preberi še Zakaj Golob ne bo odstopil? 'Integriteto sem si predstavljal popolnoma drugače'

Kordiš bi pogovore o morebitnem odstopu predsednika vlade pričakoval, če bi bili v sredini mandata. Dva meseca pred volitvami pa meni, da se bodo odstopi "tako ali tako zgodili in bodo ljudje povedali svoje".

Dodal je, da so se torkovega kosila z Golobom udeležili, da vsem trem sredinskim strankam in predsedniku vlade ponudijo priložnost, da si povrnejo integriteto. To lahko dosežejo, če do konca mandata izpolnijo nekatere predvolilne zaveze, kot so referendum za odpoved orožarskih nabav za Zvezo Nato, dvig plač na čelu z minimalno plačo na 1150 evrov in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Če to izvedejo pred volitvami, lahko rečemo, da bo politična sredina, pa čeprav v skrajnem zaključku mandata, svojo integriteto obvarovala vsaj pred najhujšim," je še povedal Kordiš.

Pirati: Država ni predsednikovo osebno podjetje

Ravnanja predsednika vlade, zaradi katerih je KPK ugotovila kršitev integritete, so po mnenju Piratov nesprejemljiva. Prepričani so, da je Golob vršil pritisk na nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar, v relativizaciji ugotovitev KPK pa vidijo normalizacijo zlorabe oblasti.

Po mnenju Piratov gre v primeru zagovarjanja Goloba, da je šlo zgolj za dve SMS-sporočili z izrazom zaskrbljenosti nad kadrovsko sliko v Policiji, za nevarno relativizacijo, s katero trenutna koalicija normalizira zlorabo oblasti.

Iz vsebine obeh sporočil ter ob upoštevanju konteksta navedb tako nekdanje notranje ministrice kot nekdanjega generalnega direktorja policije Boštjana Lindava je namreč po njihovem mnenju zelo jasno, da Golob ni zgolj izražal zaskrbljenosti. "Predsednik vlade je vršil pritisk na ministrico, naj ta odpusti in prerazporedi točno določene zaposlene v Policiji," so prepričani.

Po njihovem mnenju tako ni šlo za usklajevanje politik, ki bi izhajale iz usmeritev vlade, temveč za osebno zahtevo predsednika vlade. "Država ni predsednikovo osebno podjetje, nad katerim lahko ta vrši neomejeno moč. S tem, ko predsednik vlade ne želi odstopiti, je pokazal tudi, kakšen odnos ima do svoje lastne funkcije, do neodvisnih institucij in do celotne države," so kritični v stranki.

Za Pirate so takšna ravnanja nesprejemljiva, saj spodkopavajo zaupanje ljudi v ključne državne institucije. "S tovrstnimi ravnanji se tlakuje pot avtoritarizmu in razgradnji demokratične družbe v prihodnje," so še zapisali.

robert golob integriteta kpk janez janša nsi levica

Dravograjski župan v skeču jasnovidno napovedal šestico

Dve leti zdravniške stavke: 'Ključni problemi so nerazrešeni'

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MarkoJur
14. 01. 2026 15.32
Takile imajo za sebe neke druge zakone.... Jaz si tud eneha zakona nisem tako presdtavljal, pa to ne velja, da nisem kriv!
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
14. 01. 2026 15.32
"Kordiš: Golob je integriteto postavil pod vprašaj že pri nabavah orožja" ---- Ti si se že s ptičjim kosilom že prodal kapitalistom .. tako, da je začetek konca s tabo .. !!!
Odgovori
+0
1 1
Teleport
14. 01. 2026 15.31
Je Ostržek že odstopil? Alora pridem več kasno
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
14. 01. 2026 15.31
Na JJa vse svoje grehe obešat že 4 leta, pa nikjer enega pozitivnega efekta...malo tko no a ni?
Odgovori
+1
1 0
Srebrnl breg
14. 01. 2026 15.30
Še zdaj ne razumem,da sem bil tako plitek,da sem ga volil.
Odgovori
+1
1 0
Vedeževalec Blaž
14. 01. 2026 15.32
A Janeza? Ker si janževc!
Odgovori
0 0
oberzajebant
14. 01. 2026 15.32
In spet ga boš, a,ne? A boš kosovarja?
Odgovori
0 0
motorist_mb
14. 01. 2026 15.29
Vsi so lopovi ,primer Islandije bi bil za nas tak da...
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
14. 01. 2026 15.28
"Svoboda: Premier mora komunicirati z ministri" --- naj vam prevedem to izjavo, da boste razumeli tudi vsi pošteni .. -- "Svoboda: Primer mora obračunati s svojimi ministri, če nočejo očistiti janšiste" !!!
Odgovori
+5
5 0
oberzajebant
14. 01. 2026 15.30
Žal, res ni uspel.....ampak bo že. Drugi mandat:):):)
Odgovori
+1
1 0
4krogci
14. 01. 2026 15.31
in prav je tako! Nimajo jansisti kaj delat v napredni samostojni drzavi! Ce si pripadnik komunistov in hodil na romanje v Jajce tam tudi ostani!
Odgovori
0 0
oberzajebant
14. 01. 2026 15.27
Janša.....ti si zadnji, ki sme komentirati......Kdo sploh pravi, da bo tožba:):):) Eno samo zavajanje.
Odgovori
-1
2 3
asgard
14. 01. 2026 15.32
In kdo si ti da boš pravil kdo sme komentirati in kdo ne.. Dajte se malo golobarji umirite. Ne bodite kot vaš vrhovni krap.
Odgovori
0 0
ptuj.si
14. 01. 2026 15.27
Integriteto si je predstavljal čisto drugače? Če me policaj vstavi zaradi prehitre vožnje, mu lahko rečem, da sem si prehitro vožnjo predstavljal čisto drugače?
Odgovori
-1
1 2
Stojadina-sportiva
14. 01. 2026 15.26
Tako ja, kar v bran...da se vidi za koga se borijo...ne za narod ampak za korito.
Odgovori
-1
1 2
Prašak
14. 01. 2026 15.25
Sam ga ne bom več volil.
Odgovori
+0
3 3
bandit1
14. 01. 2026 15.25
Janez že ve ker ima s tem izkušnje.
Odgovori
-3
2 5
ptuj.si
14. 01. 2026 15.27
Drnovšek?
Odgovori
-1
0 1
4krogci
14. 01. 2026 15.24
če bi SDS in NSi imela vsaj 1 mozgansko celico skupi, bi vceraj/predvceraj lepo podprla predlog koalicije da morejo bit izvoljeni nekaznovani oz. nesmejo bit v postopku in bi se znebil goloba....sam k so pa pametni in se vse vrti sam da nebo JJ kdaj za zapahi koncal so se pa sami sebe lepo v koleno vstrelil.....hahahah
Odgovori
+1
5 4
Rožle Patriot
14. 01. 2026 15.24
"Pa zahotovo bom odstopil, sem mož besede, zahotovo .. no, razno, če si bom to malo po svoje predstavljal !!!
Odgovori
+8
10 2
Puško v koruzo
14. 01. 2026 15.24
Ivan kako se upaš oglašat. Kaj vse si ti počel.
Odgovori
-5
4 9
ptuj.si
14. 01. 2026 15.26
Kaj pa?
Odgovori
-2
0 2
Stojadina-sportiva
14. 01. 2026 15.28
Glede na to koliko časa je JJ v politični sceni vs. Golob...so vaše primerjave brezvezne..
Odgovori
0 0
FORTUDO1
14. 01. 2026 15.23
Gnil mandatar, gnila stranka!
Odgovori
+3
7 4
kr en33
14. 01. 2026 15.23
komunikacija in diktacija sta popolnoma loceni stvari ga. Bogovic. Igrate na karto neumnosti prebivalstva...
Odgovori
+2
4 2
Stauffenberg
14. 01. 2026 15.22
Ivan, da te ni sram! To kar očitaš Golobu si počel ti-dvoličnež.
Odgovori
-3
6 9
ptuj.si
14. 01. 2026 15.27
Ravno obratno je.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
V bazenu se nista mogla upreti strastem
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu
5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
vizita
Portal
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Ali mraz povzroča prehlad?
Lepa hči, a poglejte mamo
Lepa hči, a poglejte mamo
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Koga ljubi novi trener Real Madrida?
Koga ljubi novi trener Real Madrida?
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450