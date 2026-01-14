Svoboda v bran Golobu, Janša: Sodba bo padla, ker je KPK izločila bistvo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je premier Robert Golob z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo ter s tem kršil integriteto. Gre za sporočili, v katerih je predsednik vlade zapisal, da postaja resno zaskrbljen zaradi kadrovske slike v Policiji in da mu ni všeč, da se dogovor ni uresničil. Golob je že napovedal, da bo odločitev KPK sodno izpodbijal.

'Komuniciranje s svojimi ministri je odgovornost predsednika'

Vodja Svobode Nataša Avšič Bogovič je dejala, da je odločitev KPK rezultat dveletnega intenzivnega dela institucije in da gre za dva SMS-a, s katerima je predsednik vlade komuniciral z ministrico, v njih pa je zgolj izrazil zaskrbljenost in pričakovanje, da se stvari uredijo.

"To je rezultat naših volilnih obveznosti do volivcev, vsi veste, kako je delovala policija za časa prejšnje vlade," je še poudarila. "Komuniciranje s svojimi ministri, da uresničuješ volilni program in delo, ki krepi rezultate, je odgovornost predsednika," je prepričana. Delo ocenjuje kot odgovorno skladno z zakonom o vladi, ki mu odgovornost nalaga. "V tem trenutku odločitev KPK še ni pravnomočna, zato ne bi želela razlagati," je še dodala Avšič Bogovičeva. Generalni sekretar Svobode Matej Grah je dejal, da se je na žalost potrdilo njihovo pričakovanje, da bo odločitev padla v volilni čas, ko so že stekla volilna opravila: "Ljudje si bodo lahko sami ustvarili mnenje, saj je institucija potrebovala dve leti za preučevanje dveh SMS-jev." Komentiral je tudi situacijo v policiji: "Za primerjavo - vodni top se je v tem mandatu uporabljal za gašenje požara, v prejšnjem mandatu za represijo. To je pokazatelj spremembe v Policiji." Grah je poudaril še, da trdno stojijo za premierjem Golobom in gredo z njim na volitve, kjer pričakujejo zmago.

Janša: Sodba bo na sodišču padla

Na dogajanje se je odzval tudi prvak SDS Janez Janša. Ta meni, da bo sodba na sodišču padla, ker je KPK iz nje "izločila bistvo". "Golob namreč ni kršil integritete, ustave in zakona z omenjenima SMS-oma, ampak z naročilom ministrici, da Policijo očisti vseh, ki so politično opredeljeni drugače kot pripadniki vladajoče koalicije. To je sam priznal v kamero na novinarski konferenci in v studiu RTV SLO," pravi Janša.

Prepričan je, da Golob ne bo odstopil. "Tudi če bi, to ne bi pomenilo dejanske zamenjave vlade do volitev oziroma situacije, ko bi pred njimi 'prišel tisti drugi'. Zato so tudi dve leti vlekli postopek," je med drugim zapisal predsednik SDS.

'Vse zakone, vse predpise, vse procese je razumel po svoje'

V NSi menijo, da ugotovitve KPK v zadevi Bobnar ne presenečajo. Poslanka Vida Čadonič Špelič je dejala, da lahko z "gotovostjo trdi, da za temi sporočili stojijo konkretna imena". "Imena, ki ne bi smela stati oziroma biti izrečena s strani predsednika vlade," je dejala članica preiskovalne komisije DZ, ki je v tem mandatu preiskovala sume nedopustnega političnega vplivanja na Policijo. Ocenila je tudi, da so se ti sumi potrdili, delo Policije in njenega vodstva pa se je izkazalo kot slabo, kar so po njenem mnenju izkusili vsi. Izpostavila pa je zlasti Novomeščane in otroke v šolah.

Ostri so tudi do premierjeve izjave o drugačnem razumevanju integritete. "To pomeni, da on razume tudi vse druge zakone po svoje. To je zaskrbljujoče in če pogledamo njegovo štiriletno delo, je delal točno tako. Vse zakone, vse predpise, vse procese je razumel po svoje ali še bolje, sebi v prid," je dejala. Tako meni, da takšen Golobov odziv ne more biti opravičilo. Po njenem mnenju pa kaže tudi na to, da predsednik vlade nima integritete, prav tako ne kompetenc za vodenje vlade in da ni mož besede. "To je pravzaprav stalnica njegovega vodenja. Veliko, po navdihu, všečno obljubiti in potem takoj na to pozabiti. Ampak eno so obljube, ki so seveda na nek način prevara volivcev, drugo pa je, da se kot predsednik vlade, prva politična osebnost v državi, izkazuješ za eno, v resnici pa se na koncu pokaže popolnoma drugo," je poslanka NSi nanizala kritike na račun premierja. Čadonič Špeličeva tako meni, da bi moral Golob zdaj izkoristiti priložnost, da pokaže "vsaj kanček integritete, ki je očitno nima", in odstopiti, sicer bo naslednje volitve tudi izgubil.

Kordiš: Golob je integriteto postavil pod vprašaj že pri nabavah orožja

Predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš meni, da je Golob svojo integriteto postavil pod vprašaj že na začetku mandata. "V trenutku, ko je dal prednost nabavam orožja za pakt Nato in ga začel pošiljati v Ukrajino pred potrebami globalnega miru ter državljank in državljanov v domovini," je dejal. "Integriteta je vprašanje, ali stojiš za tistim, kar govoriš, ali boš svojo dano obljubo tudi izvršil in če so ljudje oškodovani, ker je ne boš," je povedal. Dodal je, da ne gre za vprašanje dveh sporočil, ampak za štiri milijarde evrov ter vprašanja globalnega miru in tega, ali bo Slovenija stopila na pot vojne in zahodnega imperializma ali bo raje poskrbela za bratstvo med narodi in državljane v domovini.

Kordiš bi pogovore o morebitnem odstopu predsednika vlade pričakoval, če bi bili v sredini mandata. Dva meseca pred volitvami pa meni, da se bodo odstopi "tako ali tako zgodili in bodo ljudje povedali svoje". Dodal je, da so se torkovega kosila z Golobom udeležili, da vsem trem sredinskim strankam in predsedniku vlade ponudijo priložnost, da si povrnejo integriteto. To lahko dosežejo, če do konca mandata izpolnijo nekatere predvolilne zaveze, kot so referendum za odpoved orožarskih nabav za Zvezo Nato, dvig plač na čelu z minimalno plačo na 1150 evrov in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Če to izvedejo pred volitvami, lahko rečemo, da bo politična sredina, pa čeprav v skrajnem zaključku mandata, svojo integriteto obvarovala vsaj pred najhujšim," je še povedal Kordiš.

Pirati: Država ni predsednikovo osebno podjetje