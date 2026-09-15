Svoboda v DZ vložila predlog za znižanje marž naftnim trgovcem

V poslanski skupini Svoboda bi najvišje dovoljene marže za dizel za pol leta določili pri 0,0591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,0607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. Vlada Janeza Janše je medtem sredi junija najvišje dovoljene marže za vse tri vrste naftnih derivatov določila pri 0,1150 evra oz. 11,5 centa za liter.

V predlogu interventnega zakona je predvideno še, da se šest mesecev v metodologiji za izračun modelske cene dizelskega goriva vrednost dodatka čistega rastlinskega olja (komponente HVO) v mineralnem dizlu ne bi upoštevala. Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, bi lahko na trgu ponujala dizelsko gorivo brez tega dodatka.

Kot je danes v DZ pojasnila poslanka Svobode Alenka Bratušek, se po njihovem predlogu marže znižujejo na raven iz junija 2022. Takrat je bila na oblasti ista koalicija, kot je danes. "Če so bile marže zanje takrat dovolj visoke, to verjetno velja tudi za danes," je dejala.

Vlada po njenih besedah ni kriva za visoke cene na svetovnih trgih, absolutno pa je kriva in odgovorna za zgodovinsko visoke marže. "Mi ponujamo rešitev," je poudarila. Po tem predlogu bi dizelsko gorivo, ki je pri rekordnih 1,991 evra na liter, danes stalo šest centov manj za liter, brez dodatka za biogorivo pa bi to skupaj pomenilo 10 centov manj.