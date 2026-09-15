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Slovenija

Svoboda v DZ vložila predlog za znižanje marž naftnim trgovcem

Ljubljana , 15. 09. 2026 14.57 pred 1 uro 3 min branja 30

Avtor:
A.K. STA
Točenje goriva

Poslanci Svobode so v DZ vložili predlog interventnega zakona za znižanje marž trgovcem z gorivi, ki poleg znižanja najvišjih dovoljenih marž predvideva še neobračunavanje dodatka za biogorivo. Oba ukrepa bi veljala šest mesecev. Gorivo je za večino ljudi nujen del vsakdanjega življenja, za gospodarstvo pa eden ključnih stroškov, so utemeljili.

V poslanski skupini Svoboda bi najvišje dovoljene marže za dizel za pol leta določili pri 0,0591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,0607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. Vlada Janeza Janše je medtem sredi junija najvišje dovoljene marže za vse tri vrste naftnih derivatov določila pri 0,1150 evra oz. 11,5 centa za liter.

V predlogu interventnega zakona je predvideno še, da se šest mesecev v metodologiji za izračun modelske cene dizelskega goriva vrednost dodatka čistega rastlinskega olja (komponente HVO) v mineralnem dizlu ne bi upoštevala. Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, bi lahko na trgu ponujala dizelsko gorivo brez tega dodatka.

Kot je danes v DZ pojasnila poslanka Svobode Alenka Bratušek, se po njihovem predlogu marže znižujejo na raven iz junija 2022. Takrat je bila na oblasti ista koalicija, kot je danes. "Če so bile marže zanje takrat dovolj visoke, to verjetno velja tudi za danes," je dejala.

Vlada po njenih besedah ni kriva za visoke cene na svetovnih trgih, absolutno pa je kriva in odgovorna za zgodovinsko visoke marže. "Mi ponujamo rešitev," je poudarila. Po tem predlogu bi dizelsko gorivo, ki je pri rekordnih 1,991 evra na liter, danes stalo šest centov manj za liter, brez dodatka za biogorivo pa bi to skupaj pomenilo 10 centov manj.

Cena goriva
Cena goriva
FOTO: Shutterstock

Bratušek je spomnila, da bi vlada lahko znižala tudi davek na dodano vrednost (DDV) za naftne derivate. Tega v interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga sicer najverjetneje čaka referendum, ni, saj je v njem določena le možnost znižanja DDV na električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. "Če bi nižji DDV, denimo petodstoten, veljal tudi za naftne derivate, bi bil liter dizla lahko cenejši še za 2,80 centa," je ponazorila Bratušek.

Po besedah poslanca Levice Vladimirja Šege je to, da so se marže za podjetja, ki so lani dosegala rekordne dobičke, dvignile, nerazumno. "Dvigniti marže v energetski krizi leta 2022, ko so se reševale fiskalne nevšečnosti zaradi dviga energentov, je nekaj drugega kot dvig marže nekomu, ki mu gre že tako in tako čudovito," je dejal.

Po njegovih besedah je grozljivo, da se zaradi politične všečnosti jemlje državi tisto, za kar smo se zavezali, in sicer, da bomo energetsko učinkovitejši, da bomo uskladili zeleni prehod, da bomo nagrajevali tiste, ki skrbijo za bolj ekonomično in energetsko manj potratno potrošnjo. "Danes bomo tiste, ki za to ne skrbijo, celo subvencionirali," je navedel.

Kot je zapisano v predlogu interventnega zakona Svobode, se z znižanjem najvišje dovoljene marže in umikom komponente HVO iz izračuna modelske cene dizelskega goriva zasleduje cilj zagotavljanja bolj dostopnih cen naftnih derivatov za končne potrošnike ter zmanjšanja stroškovnega pritiska na gospodinjstva in gospodarstvo.

"Naftni derivati predstavljajo pomemben strošek za številne gospodarske dejavnosti, njihova cena pa neposredno vpliva tudi na stroške prevoza, proizvodnje, distribucije in posledično na cene blaga in storitev," so navedli predlagatelji. Predlagana ureditev tako po njihovih besedah zasleduje predvsem varstvo potrošnikov, javno korist, socialno pravičnost in solidarnost.

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tovariš Balki
15. 09. 2026 16.51
Nobenih motenj dobave....zanimivo...pa to
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+1
1 0
HayekLibertarec
15. 09. 2026 16.32
Jaz kot delničar Petrola sem seveda zainteresiran za neko normalno maržo. Sicer pa predlagam Petrolu, da sedež prestavi na Hrvaško, da ne bo stalno del političnega mešetarjenja.
Odgovori
-2
1 3
Rdečimesečnik
15. 09. 2026 16.22
Alenka lažniva cena pač ne more iti pod nabavno kaj lažeš ljudem
Odgovori
+0
6 6
SDS_je_poden
15. 09. 2026 16.28
A si sploh razumel, kaj predlagajo? Aja nisi...
Odgovori
+2
6 4
medo357
15. 09. 2026 16.16
To je le pesek v oči in za glodanje obranih kosti, če res želijo kaj narediti, naj predlagajo nov model izračunavanja cene, moj predlog: povprečna cena v lanskem letu višja za stopnjo inflacije, mar ne - to je zelo enostavno, ampak Golob mora bit mož dejanj,...
Odgovori
+1
3 2
Bombardirc1
15. 09. 2026 16.29
Golob je bil, jufka in njegovi pajaci lažejo...
Odgovori
+0
2 2
Morgoth
15. 09. 2026 16.14
So predlog vložili iz kleti (sence)?😜
Odgovori
+0
3 3
lokson
15. 09. 2026 16.05
Ne more in ne more Golob preboleti tega, da so se mu na Petrolu uprli in preprečili prevzem Petrola po scenariju GEN-i, ko je imel pernati firmo v firmi in s svojimi kadri hermetično zaprl družbo in počel, kar se mu je zahotelo. In sedaj je ta bankomat ugasnil , Tinca, pa je očitno jhuda.
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-3
5 8
lakala28
15. 09. 2026 16.12
Edino očitno je, da jajotovi podrepniki ne morete razumeti, da se vidi iz aviona, kako bolnikova vlada prevarantov krade in lomasti za najbolj bogate ter s tem plačuje račun za financiranje predvolilne kampanje.
Odgovori
-2
4 6
lokson
15. 09. 2026 16.23
Biciklistek, ne sanjaj. Zakaj se pernati ne spravi na Logo, Shell, MOL in ostale ponudnike energentov, katerih poslovanje je identično . Biciklisti ste res nori. Od neuspelega prevzema Petrola naprej, se vseskozi pojavlja fama v medijih glede Petrola in natolcevanja, od katerih se človeku kateri je malce bolje upoznan s sistemom dobesedno obrne želodec. Pokvarjenci. Vi in vaše teorije.
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+2
4 2
Tomy1
15. 09. 2026 15.56
Pa saj je Jery povedal " Da se počuti popolnoma nemočnega " ! In to naj bi bila izjava nekoga, ki je minister !?
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+5
8 3
lakala28
15. 09. 2026 16.12
Seveda je nemočen, če pa jajo odloča o vsem, le o vremenu še ne.
Odgovori
-2
3 5
Slovenska pomlad
15. 09. 2026 15.55
Janša mora vendar vrniti usluge naftnim trgovcem.
Odgovori
+0
8 8
Semek
15. 09. 2026 15.48
golobcek ne prebolis in ne prebolis da si luzer. pa ce bo nafta 5€ sm da tebe ne gledam
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-4
7 11
nikolinormalen
15. 09. 2026 16.10
Ti 5€ še videl nisi od blizu. Hotel mama, pa to...
Odgovori
+4
7 3
Bolfenk2
15. 09. 2026 15.38
V normalnih državah marže določa trg. Svoboda pa misli da so še vedno levičarji na oblasti. Izgubili ste volitve.
Odgovori
-3
11 14
nikolinormalen
15. 09. 2026 15.42
Ti pa plačuješ, lolek 🤣
Odgovori
+3
9 6
gregson123
15. 09. 2026 15.47
Ja plačujem ja, pa miljonar sem, pa vseen mi je kok je bencin. Tankam 12 cilindrov, tok k spijejo tok natočm. ljubč.kaa
Odgovori
-3
4 7
simc167
15. 09. 2026 15.52
V normalnih državah so kriminalci v zaporih ne v vladi.
Odgovori
+4
10 6
nikolinormalen
15. 09. 2026 16.13
gregson, a to maš pr fotru v garaži? 🤣
Odgovori
+1
2 1
Tami69
15. 09. 2026 15.33
Zakaj pa taubi ni vse to znižal pri 1,894 EUR za dizel?
Odgovori
+2
8 6
Nikdar več
15. 09. 2026 15.22
Velika razlika bo. 6 centov...
Odgovori
-1
6 7
SDS_je_poden
15. 09. 2026 15.24
Lahko je do 10 centov. Dej do konca preberi članek.
Odgovori
+0
7 7
ArkaMast
15. 09. 2026 15.27
Recimo 300 € na leto. Nekaj je. No, odvisno koliko se voziš. ... No, razen če je dobiček Južine pomembnejši. Aja, on mora letos na jahti generalno delat. To je bolj pomembno.
Odgovori
+1
6 5
Nikdar več
15. 09. 2026 15.32
Lahko bi..... Pa bo? Roko na srce veliko ni a ne?
Odgovori
+1
2 1
Nikdar več
15. 09. 2026 15.33
Ko si plus daš sam...
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
15. 09. 2026 15.19
Ko vlada v senci dela več za narod, kot vlada na soncu.
Odgovori
-3
7 10
ArkaMast
15. 09. 2026 15.11
Vlada je vse postorila da bi znižala gorivo, a ne gre. ... Samo še marže ni spustila. No, imamo rešitev. Marže.
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+2
6 4
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