Svoboda v svoji najboljši preobleki. Mercedes-Benz razreda V.

Velikoprostorska limuzina razreda V je eno najbolj vsestranskih vozil in navdušuje že na prvi pogled. In tudi po več tisoč kilometrih. Ni pomembno, ali iščete avtomobil za vsakodnevno rabo, mobilno pisarno ali rešitev za posebne prevoze. Avtomobil razreda V je pripravljen na vse.

icon-expand Avtomobil razreda V lahko z eno besedo opišemo kot vsestranski, saj združuje številne lastnosti, ki prepričajo zadovoljne uporabnike: udobje, uporabnost, varnost, kakovostne materiale, odličen pogon in varčne motorje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Že od daleč navduši z elegantnimi in športnimi linijami. Ko pa se boste usedli vanj, vas bo prepričal s prostornostjo, udobjem in izjemno prilagodljivostjo. Ta avtomobil zagotavlja zelo raznovrstne možnosti. Kako jih boste uporabili, je odvisno le od vas. Nekateri temu pravijo vsestranskost. Mi temu pravimo svoboda. Čar avtomobila razreda V je v uporabnosti, razkošni prostornosti ter odličnih voznih in varnostnih lastnostih. Odličen pogon in varčen motor z možnostjo izbire tudi 100-odstotno električne različice pa sta le dve lastnosti, na kateri prisegajo uporabniki te limuzine, v kateri se peljete enako udobno kot v osebnem avtomobilu. Pripravljen na vse. Avtomobil razreda V je pripravljen na majhna vsakodnevna veselja in vaš prosti čas. Z veliko prostora za vse, kar mora z vami, in s številnimi dobrimi idejami za nekomplicirano vožnjo. Je privlačen in udoben potovalnik, ki v kombinaciji prostornosti, udobja, varnosti in vsestranskosti v segmentu velikoprostorskih razkošnih limuzin nima konkurence. Tudi zato, ker je na voljo v treh dolžinskih različicah – od najkrajše, 4,9-metrske, srednje, 5,14-metrske, do najdaljše, 5,37-metrske. Vse tri različice omogočajo prevoz do osem potnikov, kakovostni materiali pa spremenijo notranjost v prostor dobrega počutja, ki ga lahko z bogato opremo oblikujete po svojih željah.

icon-expand Zaradi prostornosti in štirikolesnega pogona prepriča vse, ki vsakdan preživljajo aktivno. Razkošno udobje pa prepriča tudi lastnike malih podjetij, ki vozilo uporabljajo tudi za posel. FOTO: Mercedes-Benz AG

Prostor za užitek. Markantno zasnovana notranjost sledi trendu sodobnosti ter je glede ergonomije in udobja lahko za zgled vozilom v segmentu velikoprostorskih limuzin. Posebnost avtomobila razreda V so sedeži, ki niso le veliki, temveč tudi izjemno udobni. Ne glede na svojo višino in postavo boste z lahkoto našli ustrezen položaj sedeža, ki bo olajšal vožnjo na dolgih poteh. Nad udobjem, visokim sedenjem in dobro preglednostjo bodo navdušeni tudi potniki v drugi in tretji sedežni vrsti. Tudi ti sedeži so individualno nastavljivi, za popolno prilagodljivost tako majhnim kot velikim potnikom. Za večje družine s tremi ali več otroki pa so v drugi in tretji sedežni vrsti na voljo tudi priključki isofix. Za še več sproščenosti, sprostitve in udobja poskrbita luksuzna sedeža v drugi sedežni vrsti. Podobno kot v avtomobilu razreda S vas razvajajo s funkcijami masaže, klimatizacije in spuščanjem sedeža v vodoravni položaj ter izpolnijo tudi najbolj zahtevne želje po udobju.

icon-expand Zaradi udobnega sedenja v notranjosti ga številni imenujejo kar velikoprostorec razreda S. FOTO: Mercedes-Benz AG

Zgled varnosti, moč in učinkovitost. Potovanje z avtomobilom razreda V je užitek, včasih pa se v prometu zgodi kaj takega, ko je dobrodošla prav vsaka pomoč. Takrat tudi velikost vozila zaradi napredne tehnologije in obsežne ponudbe sistemov za pomoč vozniku ni ovira. Zaradi velike dolžine avtomobil razreda V spremlja, zaznava in vas opozarja na vozila v mrtvem kotu. Ker so boki vozila zajetni, ima vgrajen varnostni sistem za obvladovanje bočnega vetra, za lažje obračanje na majhnih mestih pa skrbi kombinacija kamer, ki na osrednjem zaslonu prikazujejo 360-stopinjski pogled na okolico vozila. Za samodejno vzdrževanje varnostne razdalje do vozil pred vami skrbi aktivni radarski tempomat za ohranjanje razdalje Distronic, pri vožnji po avtocesti ali v prometu s pogostim ustavljanjem in speljevanjem pa lahko samodejno tudi pospešuje in zavira. Velikoprostorec je opremljen tudi z naprednim informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX z 10,25-palčnim zaslonom, ki deluje na podlagi umetne inteligence in izpolnjuje vse vaše želje. Individualno ga je mogoče razširiti za do osem oseb: od integracije pametnega telefona prek inteligentnega glasovnega upravljanja do navigacije Mercedes-Benz in asistenta za prepoznavanje prometnih znakov.

icon-expand Avtomobil razreda V je družinsko usmerjen avtomobil in bo všeč vsem, ki cenijo praktičnost in premišljene podrobnosti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Avtomobil razreda V je opremljen z zmogljivim in varčnim štirivaljnim dizelskim motorjem v treh različicah, s pogonom na zadnji osi ali štirikolesnim pogonom 4MATIC. Udobje na dolgih poteh mu omogoča 9-stopenjski samodejni menjalnik, dolga medosna razdalja pa tudi izjemno stabilnost pri višjih hitrostih.

Zaradi prostornosti ter dobrih voznih in varnostnih lastnosti se nad njim navdušujejo številčne družine, možnost štirikolesnega pogona prepriča vse, ki aktivno preživljajo prosti čas, udobje in prestiž pa prepričata tudi lastnike malih podjetij, ki vozilo uporabljajo tudi za posel.