Slovenija

Svoboda z ustavno pritožbo nad sklep o izvolitvi Stevanovića

Ljubljana, 21. 04. 2026 15.26 pred 37 minutami 1 min branja 140

Avtor:
STA M.V.
Predsednik DZ Zoran Stevanović

Poslanska skupina Svoboda bo vložila ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, so sporočili iz Svobode. Razloge zanju bodo pojasnili v popoldanski izjavi za javnost.

Več torej za zdaj ni jasno, prihaja pa odločitev Svobode po razkritju STA o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju v DZ o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću. Na izvršnem odboru stranke minuli teden so namreč ocenili, da je bila s tem kršena ustavna pravica poslancev. Ugotavljali so tudi, da obstajajo določene nedoslednosti v poslovniku DZ in napovedali spremembe poslovnika DZ.

Predsednik DZ Zoran Stevanović
Predsednik DZ Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću je bil namreč na petkovem tajnem glasovanju označen. Prepoznati je bilo tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.

Na današnjem tajnem glasovanju o podpredsednikih DZ pa sta bili po besedah Stevanovića porisani dve glasovnici. Na eni je bila igrica tri v vrsto, na drugi pa petokraka zvezda. Stevanović je sicer pred glasovanjem poslance prosil, naj glasovnic ne označujejo.

KOMENTARJI140

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bonaventura
21. 04. 2026 16.06
lahko razveljavijo...desnica naslednji dan ponovi vajo...48 glasov...al pa lahko še kak več spregleda....samo nagajanje, brez resnih posledic...
Odgovori
+4
4 0
Slovenska pomlad
21. 04. 2026 16.06
Mi v SDS obožujemo dobrega Srba Stevanovića,ki ga je naš predsednik že dolgo pripravljal za to.
Odgovori
-2
1 3
fljfo
21. 04. 2026 16.07
On pa z vami ne gre v koalicijo...Vi ga kar obožujte še naprej
Odgovori
0 0
Ta pravi Slovenec
21. 04. 2026 16.05
A bodo že ti levaki in Svoboda že nehali enkrat meglo mešat in pustiti pametne politike, da (če bo sploh še možno)pripeljejo Slovenijo nazaj na pravo pot.
Odgovori
+4
4 0
ThorStorm666
21. 04. 2026 16.05
Zdaj bodo začele prihajat umazane igre Zlobode na plan. Nikoli več lažnivega golobizma
Odgovori
+4
4 0
bc123456
21. 04. 2026 16.04
GOLOB , klub temu da smo te volili , dokazuješ da si popolni AMATER in se pospravi iz JAVNEGA NASTOPANJA !!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+7
7 0
Netajkun
21. 04. 2026 16.04
Če svojo glasovnico označiš po lastni volji med glasovanjem je eno, če bi kdo drug označil glasovnice poslanske skupine pred glasovanjem, to je pa nekaj drugega. Lahko se pa na priporočilo bodočega mandatarja npr. Šarca, po "tajnem glasovanju" poslika in potem se to preveri (če ne bi bil izvoljen), ker je bil izvoljen pa niti ni bilo potrebe. To se pa lahko. Lahko se tudi tako, da vodja stranke zapove neprevzem glasovnic, poslanci pa to upoštevajo (prostovoljno seveda, he he )
Odgovori
+0
1 1
Angelina145
21. 04. 2026 16.04
Ta tip je brat dvojček Janše.
Odgovori
+1
2 1
Rozle1
21. 04. 2026 16.03
Slovenci smo šli na volitve. Čemu? Itak bojo naredili po svoje, narod naj pa plačuje njihovo neresnost in borbe kdo bo koga.
Odgovori
+1
2 1
Kr0ujem
21. 04. 2026 16.06
Kle ni nč po svoje.pac levi so zgubil nimajo dost in to je to
Odgovori
0 0
fljfo
21. 04. 2026 16.03
Ojoj...In kaj bo z Mescem, ki je danes narisal petokrako na glasovnico?
Odgovori
+3
4 1
Vakalunga
21. 04. 2026 16.06
Ni on je mislil, da je to KURIRKOVA ( T ) urba...pa je poslal pismo )) Pdizanom..
Odgovori
+1
1 0
nopino
21. 04. 2026 16.02
Ta Stevo me preveč spominja na Frankeštana, ko ga vidim na ekranu me se že strah loteva!
Odgovori
-2
2 4
Naiven_od_rojstva
21. 04. 2026 16.02
Kekci
Odgovori
+3
4 1
yss
21. 04. 2026 16.02
Edino pravilno. !!! Treba je uporabiti vsa pravna sredstva, da se pokaže tem nesramnim in predrznim in nemoralnim politikom, da se ne morejo norčevati iz državljanov.
Odgovori
-4
2 6
Beila Ciao1
21. 04. 2026 16.05
Zdaj pa vegansko pa si mirna.
Odgovori
-1
0 1
eurosapiens
21. 04. 2026 16.01
kje so pa bili zadnja štiti leta ko je predsednica dz redno kršila poslovnik in se primitivno obnašala ... se niso enkrat oglasili
Odgovori
+8
9 1
Bonaventura
21. 04. 2026 16.01
ne 100 dni miru novim....100 minut miru...
Odgovori
-1
2 3
jozefStefan
21. 04. 2026 16.01
Krogec ali zvezdica=kot pričakovanje stranke, da ne dvigneš glasovnice. V vseh primerih gre za dogovor. Se pa vidi, da levi nimajo programa. Ves čas se ukvarjajo stvarmi, ki so že mimo. Prišli so brez predloga, niso želeli glasovati.. rezultat.. pa je kakršn je.
Odgovori
+2
3 1
Peklenšček
21. 04. 2026 16.00
Zanimiva igra se začenja zapletati :) , še posebno ker so vsi sodniki levi :)
Odgovori
+6
7 1
Beila Ciao1
21. 04. 2026 15.59
Zelo me je prizadelo ,ko so izbrali Stevota.
Odgovori
-6
1 7
Semek
21. 04. 2026 15.59
dej ne jokite levicarji. upam da vas pegla 4 leta
Odgovori
+14
15 1
Dan D
21. 04. 2026 16.07
pa kaj mate vsi desnaki spomin zlate ribice. ste pozabili, da janez še nobenih volitev ni dobil on razen prvega mandata, ko so bila mimogrede leta debelih krav, smo ga vedno nagnali zaladi malverzacij in kriminala, krepko preden je
Odgovori
0 0
Vera in Bog
21. 04. 2026 15.59
Dober predsednik malo ga zanaša hahaha
Odgovori
+1
2 1
