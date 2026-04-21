Svoboda z ustavno pritožbo nad sklep o izvolitvi Stevanovića

Več torej za zdaj ni jasno, prihaja pa odločitev Svobode po razkritju STA o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju v DZ o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću . Na izvršnem odboru stranke minuli teden so namreč ocenili, da je bila s tem kršena ustavna pravica poslancev. Ugotavljali so tudi, da obstajajo določene nedoslednosti v poslovniku DZ in napovedali spremembe poslovnika DZ.

Del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću je bil namreč na petkovem tajnem glasovanju označen. Prepoznati je bilo tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.

Na današnjem tajnem glasovanju o podpredsednikih DZ pa sta bili po besedah Stevanovića porisani dve glasovnici. Na eni je bila igrica tri v vrsto, na drugi pa petokraka zvezda. Stevanović je sicer pred glasovanjem poslance prosil, naj glasovnic ne označujejo.