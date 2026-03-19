SLOVENIJA ODLOČA 2026

Svoboda za las prehitela SDS, zavezništvo NSi, SLS in Fokus pa Levico

Ljubljana, 19. 03. 2026 19.00 pred 54 minutami 2 min branja 203

Avtor:
Anže Božič M.P.
Prvo veliko soočenje osmih političnih strank v Kopru

Kdo bo zmagovalec in kdo poraženec parlamentarnih volitev? Kako tri dni pred volitvami razmišljajo slovenski volivci, kako na njihove odločitve vpliva afera prisluhi in kakšna so najnovejša razmerja strank po več vročih televizijskih soočenjih? Najnovejše merjenje političnega utripa v državi je s telefonsko in spletno anketo za našo medijsko hišo izmeril Inštitut Mediana.

Zadnja raziskava Mediane pred nedeljskimi volitvami kaže, da na političnem parketu ostaja napeto in tesno. Parlamentarni prag bi trenutno prestopilo sedem strank.

Kakšna pa je predvidena razdelitev sedežev, če upoštevamo najbolj zanesljivi množici volivcev, torej strankarsko opredeljene in tiste, ki pravijo, da se bodo verjetno udeležili volitev?

V tesnem duelu je Golobovo Gibanje Svoboda ujelo in celo za las prehitelo Janševo SDS. Obe bi ob takšnem rezultatu v parlamentu dobili po 28 poslancev.

Desno zavezništvo NSi, SLS in Fokusa bi dobilo osem poslancev, tako zavezništvo Levice in Vesne kot Demokrati Anžeta Logarja pa bi imeli vsak po sedem poslancev. Po pet sedežev bi si medtem zagotovili še Socialni demokrati in Resni.ca.

Volilna napoved (verjetni, opredeljeni volivci)
FOTO: POP TV

V tem primeru nobena čista blokovska koalicija ne bi dobila večine 46 glasov - trem desnim strankam zmanjkajo trije, trem levim pa šest glasov. Resni.ce in poslancev manjšine nismo prišteli nikamor.

Interval zaupanja
FOTO: POP TV

Kako majhne so nekatere razlike, kaže tudi interval zaupanja. Med Svobodo in SDS se ob upoštevanju najvišje in najnižje možne podpore stvari lahko obrnejo. Prav tako v primeru naslednjih štirih strank. Zgornja meja SD lahko denimo še vedno ujame najslabši scenarij trojčka okoli NSi. Ob tem pa ima tudi Prerod Vladimirja Prebiliča, ob zanje najbolj ugodnem razpletu, še vedno možnosti za preboj v parlament in s tem drugačno delitev sedežev.

In kakšna je sicer splošna podpora vsem političnim silam, ki kandidirajo na nedeljskih volitvah? V marčevski anketi javnega mnenja se je tokrat najvišje uvrstilo Gibanje Svoboda (18,9 odstotka), z 18,5 odstotka jim sledi SDS.

Na tretjem mestu je s šestodstotno podporo zavezništvo NSi, SLS in Fokus, četrto mesto si s 5,8 odstotka delijo SD in Demokrati, za njima pa sta se s 5,5 odstotka uvrstili Levica in Vesna.

Stranka Resni.ca je prejela 4,2 odstotka, Prerod 3,2 odstotka, SN, 2,4 odstotka, Pirati pa 2,3 odstotka. Preostale stranke si bolj ali manj delijo politični drobiž.

Hkrati je opazen tudi visok delež neopredeljenih. Vsak četrti anketiranec (25,2 odstotka) namreč ne ve, koga bi volil.

In še udeležba: 59,6 odstotka vprašanih pravi, da se bodo volitev zagotovo udeležili, 21,2 pa odgovarjajo, da se jih bodo verjetno udeležili.

Podatki predčasnega glasovanja sicer tokrat kažejo manj zanimanja kot pred štirimi leti, ko je bila končna udeležba skoraj 71-odstotna.

mediana volitve 2026 gibanje svoboda sds

KOMENTARJI203

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ricola Swiss
19. 03. 2026 19.49
Koruptivni stranka prehitela SDS😂😂🤣😂🤣
M_teoretik
19. 03. 2026 19.49
Mediana meri javno mnenje, Janez ga pa ustvarja s pomočjo tujih Judežovih agentov. Potomcev tistega, ki je izdal Kristusa!?
DK48
19. 03. 2026 19.49
Pirati, še dobra dva dni in imate moj glas.
tv1206802
19. 03. 2026 19.49
Levica kot takšna bi ostala zunaj parlamenta vendar jo je VESNA dvignila. Pač vidi se moč naravovarstvenikov in veganov in k to združiš s kulturniki in socialkarji dobiš 10%. Zapomnite si, da teh 10% bo krojilo naslednja 4 leta.
SDS_je_poden
19. 03. 2026 19.49
Meni je okolje pomembna tematika. Tebi ni? Pa bi ti moralo biti....
SDS_je_poden
19. 03. 2026 19.48
Sedaj, ko je na obzorju nov poraz Jufke, se bo pa začelo strašenje, da bomo propadli, da Slovenije ne bo več.... Desnuhi, vse te vaše zlajnane fore poznamo. Vprašajte na Trstenjakovo, če so si rezervirali bend Victory.. 🤣🤣
mojcd
19. 03. 2026 19.48
Janso na smetisce politicne zgodovine, kriminalec, tud ce bi Trumpa zaprli ta prav cajt bi mel zdej nafto.....jansa je dejansko kopija trampa, dementen, lazljiv, samo dnar dnar dnar
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.48
Ja, pa najemite neodvisno agencijo iz Avstrije ali Švice, jajotari! Samo jokate!
gonisetaubi
19. 03. 2026 19.47
🤣🤣🤣🤣🤣svoboda prehitela sds............🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bučman
19. 03. 2026 19.49
Zagotovo..🤣
krjola
19. 03. 2026 19.47
ankete načrtno zavajajo in skušajo manipulirati z volilci, to je jasno kot beli dan...
myomy
19. 03. 2026 19.47
Pametni mož Jozef Stalin je nekoč izjavil: " Niso glasovi tisti, ki štejejo. Pomemben je tisti, ki jih šteje."
laky71
19. 03. 2026 19.47
Ja itak, v nedeljo pa bo Jojo še za marsi kom drugem, lažnjivec smrdljivi, SVOBODA
e778
19. 03. 2026 19.46
ne razumem one zgrbančene koke iz mediane, da frizira rezultate in si zbija kredibilnost (o onih dveh ostalih bizarnih agencijah sploh ne bi).... saj se bo videlo v nedeljo kaj bo...potem se bodo pa spet "čudili" kako so vsi falili napovedi
Veščec
19. 03. 2026 19.47
lari fari šlogarca,pa to
mojcd
19. 03. 2026 19.46
Zanima me kaj se bo Jansa spomnil za zadnjinteden ko tece voda v grlo....se kaka obupna veleizdaja drzave za prevzem oblasti?
Groucho Marx
19. 03. 2026 19.49
Če je opozarjanje na korupcijo veleizdaja, potem pošteni delovni državljani to podpiramo.
komentator112
19. 03. 2026 19.45
Raje imam tistega, ki na hitro odlepi obliz kot tistega, zaradi katerega se nabira g noj na rani… ja, na zacetku boli, ampak se potem tudi hitreje pozdravi😉
Delavec_Slo
19. 03. 2026 19.45
Kaj lažete, ČE ZMAGA GOLOB SE SLOVENCI POSLOVITE OD SLOVENIJE!!!! ZDAJ PA RAZMISLITE KAJ STE!
SDS_je_poden
19. 03. 2026 19.47
ZAKAJ SE DEREŠ, A SI MALO ŽIVČEN?
Spectator936
19. 03. 2026 19.45
Upam na čim višjo volilno udeležbo
SDS_je_poden
19. 03. 2026 19.45
Ojej, denulce...pa še nedelja ni, pa je Svoboda povozila Jufko. Zakaj se vam zgodovina ponavlja? 🤣🤣🤣
Julijann
19. 03. 2026 19.45
No, hvala vsem bogovom. Torej ni nobene nacionalne ogroženosti države s strani " tujih služb". Golob je prehitro letel jokat v Bruselj. Ti " tujci" so mu še uslugo naredili. Jim bo tudi Golob postavil spomenik? Prej pa naj Policija pa SOVA sploh odkrijejo kdo so ti " tujci'
Splash71
19. 03. 2026 19.48
Saj so že odkrili kdo so ...z imeni in priimki
deltex
19. 03. 2026 19.45
Meni se ne da več niti spremljati, niti komentirati teh volitev še manj pa te pritlehne kampanje. Jaz in moja širša družina smo svoje že naredili, zdaj pa kar bo, pa bo. Se beremo v nedeljo zvečer....lep pozdrav vsem dobronamernim ljudem, kakor tudi ustvarjalcem tega portala, ki te dni še posebej garajo....
messiKing10
19. 03. 2026 19.44
kaj če bi šli v soboto protestirat proti Golobu
