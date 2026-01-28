Svoboda za manj stroga pravila za normirance

"Svoboda je odprla pogovore v koaliciji glede dodatnega razmisleka in reševanja odprtih vprašanj v povezavi s t. i. normiranci. V tem mandatu smo večkrat posegli v ta sistem. Sedaj smo zaznali težavo v tem, da petletna omejitev ponovnega vstopa v sistem prestavlja neko anomalijo," je v izjavi za medije v DZ povedala Andreja Kert.

To je po njenih besedah treba urediti pred zaključkom mandata. "Zaradi tiste peščice, ki izkoriščajo sistem normirancev, ne moremo biti kaznovani vsi normiranci, ki delajo pošteno," je pojasnila.

V skladu z zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki ga je DZ sprejel novembra lani, so se z letošnjim letom zaostrili pogoji za ponoven vstop v sistem normiranih odhodkov. Ta je sedaj mogoč šele po preteku več kot pet davčnih let od izstopa iz sistema ali od prenehanja dejavnosti. Davčno leto, v katerem dejavnost preneha, se pri tem ne šteje.