Slovenija

Svoboda za manj stroga pravila za normirance

Ljubljana, 28. 01. 2026 11.55 pred 1 uro 1 min branja 20

STA
Moški, ki dela na računalniku

Poslanska skupina Svoboda je po odzivih s terena pripravila nov zakonski predlog glede ureditve normirancev. Njegov cilj je omilitev pogojev za ponovni vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je povedala poslanka Svobode Andreja Kert.

"Svoboda je odprla pogovore v koaliciji glede dodatnega razmisleka in reševanja odprtih vprašanj v povezavi s t. i. normiranci. V tem mandatu smo večkrat posegli v ta sistem. Sedaj smo zaznali težavo v tem, da petletna omejitev ponovnega vstopa v sistem prestavlja neko anomalijo," je v izjavi za medije v DZ povedala Andreja Kert.

To je po njenih besedah treba urediti pred zaključkom mandata. "Zaradi tiste peščice, ki izkoriščajo sistem normirancev, ne moremo biti kaznovani vsi normiranci, ki delajo pošteno," je pojasnila.

V skladu z zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki ga je DZ sprejel novembra lani, so se z letošnjim letom zaostrili pogoji za ponoven vstop v sistem normiranih odhodkov. Ta je sedaj mogoč šele po preteku več kot pet davčnih let od izstopa iz sistema ali od prenehanja dejavnosti. Davčno leto, v katerem dejavnost preneha, se pri tem ne šteje.

Levici se je pridružila Biserka Marolt Meden

Trump: Dolarju gre odlično. Vrednost valute nato strmo padla

wsharky
28. 01. 2026 13.16
še en predvolilni bombonček, kaj so pa svobodnjaki počeli 3 leta?
WedontneedmoneyWeneedTIME
28. 01. 2026 13.05
hahaha, najprej ste normirance križal, pred volitvami pa bi jih nagrajevali...eeee, ne gre to tako. Izgubili ste glasove s.p. jevcev in vseh, ki pridno delamo. Tistih na soc. pa tudi ni dovolj za zmago...
OSINT
28. 01. 2026 13.05
V svobodi smo slovenci elastike za robija.
Endless
28. 01. 2026 13.04
1 mesec pred volitvami 😂😂 Nismo populisti, oni so !!
Fluxx
28. 01. 2026 13.01
Noro slabo res. Kako bo človek pri takih dinamičnih razmerah delal? Veliko jih je prestavilo poslovanje v tujino predvsem hrvaško, ki je bolj stabilna in davčno ugodnejša.
samastur
28. 01. 2026 12.48
Najprej so vse pravice odvzeli, sedaj se delajo pravičnike in v bistvu pravice samo vračajo. Seveda s spektakularnim naslovom. Verjetno bo posnet še kak video, kako so fajn...
luksi123
28. 01. 2026 12.47
Po volitvah bodo spremenili nazqj, to si zapomnite in zelo dibro razmislite, kaj boste obkrožili. Že izjava, da nekateri izkoriščajo sistem mi dovolj pove o svobodnjaških namerah. Nihče ne izkorišča sistema, če ti nek9mu za pol leta prepoveš opravljanje dejavnosti ne moreš pričak9vat, da bo kljub temu plačeval vse prispevke, dohodka pa ne bo imel. Najprej poskrbite, da ljudem ne bo potrebno izstopati, potem pa lahko govorite o izkoriščanju sistema.
Gutenberg
28. 01. 2026 12.45
Naj se normirancem, ki jim je to glavna dejavnost in so iz tega polno pokojninsko in zdravstveno zavarovani, ob davčnem obračunu UPOŠTEVA SPLOŠNA DAVČNA OLAJŠAVA plus druge olajšave, ki se upoštevajo vsem ostalim zavezancem za dohodnino. Naj TO naredijo.
Smrtlevičarjem
28. 01. 2026 12.40
Vse bodo ponudili da ostanejo na oblasti,čeprav ste ravno vi zavozili vse kar se je dalo!!!!! GOTOVI STE!!!!!!!
lokson
28. 01. 2026 12.31
Kakšen zavajajoč naslov. SVOBODA!!!!!! je povzročilo to stanje in sedaj bodo oni reševali problematiko. Pa kaj so res že vsi zmešani.
marker1
28. 01. 2026 12.21
GS ne sme nikoli več na oblast, drugače bomo bankrotirali..
Artechh
28. 01. 2026 12.16
Predvolilni bonbončki. Kaj je delal po volitvah je njegov odraz ne kaj dela pred.
kakorkoliže
28. 01. 2026 12.14
Zakaj ste pa to sprejeli in potrdili? Svoboda se obnaša kot Trump.
vlahov
28. 01. 2026 12.14
Davki na davke ni svoboda . Bo pa upor revežev.
MatPaat
28. 01. 2026 12.06
Svoboda deluje nekako tako. Prvo ti kot konju pred nosom na palici držijo korenček, ko pridejo na oblast pa korenček odstranijo in te začnejo tepsti. Oo ne, nismo pozabili kako je bilo prvič!
