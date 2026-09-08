Svoboda za nezdružljivost funkcij predsednika DS in parlamentarne stranke

Kot je izpostavil Andrej Klemenc, ne gre za obračun z aktualnim predsednikom DS Markom Lotričem, sicer predsednikom koalicijske parlamentarne stranke Fokus. "Predlog ne rešuje trenutne situacije, rešuje pa načelo. Gre za to, da preprečimo, da bi katerikoli prihodnji predsednik državnega sveta bil hkrati sodnik in stranka v isti zadevi," je ponazoril.

Kot je dejal, si avtorji slovenske ustave, ki so zasnovali slovenski parlament kot dvodomno telo, "zagotovo niso nikoli predstavljali, da bo prišlo do možnosti, ko bo predsednik državnega sveta, medtem ko bo predsednik državnega sveta, ustanovil politično stranko, ki bo postala parlamentarna stranka in bo s tem prišel v konflikt sam s sabo".

Državni svet ima namreč pristojnost dajanja mnenj o predlogih zakonodaje, pa tudi možnost veta, ko zahteva od DZ ponovno glasovanje, pri čemer mora v takem primeru DZ zakon potrditi z absolutno večino.

Klemenc je ob tem spomnil na citat enega od avtorjev slovenske ustave Franca Grada, ki je, že preden je Fokus vstopil v vlado, opozoril na možen konflikt interesov Lotriča, saj pred DS prihajajo vladni zakoni, za katere ima vladna stranka interes, da se sprejmejo.

Ob tem pa pravno ni mogoče narediti nič, saj, kot je dejal Klemenc, "v zakonu o državnem svetu zeva pravna praznina". Zato so torej danes tudi vložili zakonodajni predlog, ki uvaja nezdružljivost funkcij.