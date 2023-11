Svoboda zahteva forenzično preiskavo, njihov poslanec krivi 'kozmični dež'

Kaj se je zgodilo na nočnem glasovanju v državnem zboru? Tehnična napaka, "kozmični dež", odstranjene glasovalne kartice ali posledica nezadovoljstva poslancev? V hramu demokracije je sinoči potekalo glasovanje o opozicijskem amandmaju o socialnih transferjih, ki so ga s 34 glasovi za in 28 proti tudi potrdili. Največja parlamentarna stranka je nemudoma zahtevala premor ter zahtevali pregled glasovalnih naprav, prepričani, da so te zatajile. Tehničnih napak naposled niso našli, sejo so ob polnoči prekinili, v Svobodi pa zdaj zahtevajo celo forenzično preiskavo.

Dolga večerna seja v državnem zboru in več glasovanj. Dopolnila opozicijskih SDS in NSi so vsa po vrsti padala, ko je naposled prišlo glasovanje o dopolnilu glede socialnih transferjev, ki sta ga v državni zbor vložili poslanski skupini SDS in NSi, podporo pa mu je že v torek napovedal tudi poslanec Levice Miha Kordiš. Na presenečenje Svobode in očitno tudi predsednice državnega zbora pa je bil predlagani amandma o popolni uskladitvi socialnih transferjev z inflacijo sprejet. Državni zbor je dopolnilo izglasoval s 34 glasovi za in 28 proti, kar je Urško Klakočar Zupančič tako zmedlo, da je sprva dejala, daje amandma padel. Naposled se je sicer popravila, a vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je po nastalem zapletu zahteval odmor.

Tehnična napaka, 'kozmični dež' ali dejanska podpora amandmaju? Kaj je šlo narobe? To je bilo vprašanje, ki je močno morilo največjo vladno stranko, pa tudi v koalicijski SD. Prepričani, da je zatajila tehnika, so začeli pregledovati glasovalne naprave. V Levici naj bi se medtem dogovorili, da se bodo glasovanja vzdržali, kar naj bi storila tudi predsednica državnega zbora in vsaj en poslanec Svobode. Pregled glasovalnih naprav sicer ni pokazal nobenih napak, čeprav je več poslancev trdilo, da so naprave napačno zabeležile njihove odgovore. Poslanec Svobode Miha Lamut je na primer dejal, da je glasoval proti amandmaju, a da je na izpisku glasovanja videti, kot da ni glasoval.

Oglasil se je še en poslanec največje vladne stranke Aleksander Prosen Kralj, ki je navedel primer, kjer se je že zgodila podobna računalniška napaka: "Ne vem točno, ali je bilo na Danskem, Nizozemskem ali Norveškem. Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju, ko so vzporedno glasovali digitalno in fizično. To ni smešno. V tem trenutku se lahko obrnem in grem domov, ker tej napravi ne zaupam, da deluje tako, kot pritiskam nanjo." Za uskladitev socialnih transferjev z inflacijo v celoti je sicer po napovedi glasoval Miha Kordiš, ki je na družbenem omrežju zvečer sporočil, da je bil predlog na glasovanju tudi sprejet. "Vem, da nas parlamentarne drame rade potegnejo. A ključno vprašanje je in ostaja, ali bomo preprečili reze v usklajevanje socialnih transferjev. Polno uskladitev štipendij, dodatkov za upokojence, socialnih pomoči in ostalega z draginjo moramo obraniti," je še dejal na spletu.

Za amandma pa je glasovala tudi poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek, ki je še pred tem dejala, da se ji zdi privarčevanih 18 milijonov evrov na ramenih najšibkejših nekaj nepojmljivega. Napak niso odkrili, Svoboda zahteva forenzično preiskavo Ker pregled glasovalnih naprav ni pokazal tehnične napake, je predsednica državnega zbora z vodji poslanskih skupin preverila še, ali bi bilo mogoče napake ugotoviti s pomočjo kamer, pogovorili so se tudi s tehničnimi službami. "Sistem smo testirali trikrat, a tehnične napake nismo našli," je dejala Klakočar Zupančičeva, ki se je naposled odločila, da sejo ob polnoči prekine. Meni, da je treba izpeljati še dodatna testiranja ter zadevo raziskati do popolnosti. V Gibanju Svoboda so medtem trdili, da rezultat ne odraža dejanskega glasovanja. Poslanka Nataša Avšič Bogovič pa je zahtevo Svobode po forenzični preiskavi utemeljila z besedami, da se je kaj takšnega zgodilo prvič v zgodovini državnega zbora. "In to točno pri tem amandmaju," je dejala. Poslanec SDS Danijel Krivec sicer meni, da bi z razveljavitvijo glasovanja pod vprašaj postavili vsa glasovanja s sedanjo tehniko. "Sistem je deloval pravilno," je prepričan.