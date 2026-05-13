Svoboda, SD in Levica v lov na podpise za referendum o interventnem zakonu

Izvršni odbor stranke Gibanje Svoboda se je seznanil z napovedjo sindikalnih central, da bodo šli v zbiranje podpisov za začetek postopka za razpis naknadnega referenduma o v ponedeljek sprejetem omnibus interventnem zakonu, ki naj bi po mnenju predlagateljev prinašal rešitve za prihajajočo krizo in za razvoj Slovenije, po mnenju kritikov iz sindikatov in opozicije pa posega v temelje socialne države. Zakon so pripravili v trojčku NSi, SLS, Fokus, v Demokratih in Resnici, podprli pa so ga tudi v SDS.

V Svobodi so kritični zlasti do postopka sprejemanja zakona, ki posega v več drugih zakonov, kljub velikim spremembam pa je bila v postopku sprejemanja "marsikomu, če ne vsem", odvzeta možnost razprave o rešitvah. "Vzeli so besedo predstavnikom vlade, niso upoštevali zakonodajno-pravne službe, ki je na 31 straneh opozorila, kaj vse je s tem interventnim zakonom narobe, preslišali so državljanke in državljane, ki jih skrbi, kaj bo z njihovimi pokojninami, ki jih skrbi, kako bodo njihovi starši in stari starši preživeli. Utišali so tudi nas poslanke in poslance in, kar je bilo najbolj absurdno, utišali so sindikalne centrale," je nanizal generalni sekretar Matej Grah.

Kritičen je bil tudi do odnosa predstavnikov strank nastajajoče koalicije do sindikatov, saj "so si upali celo javno izjavljati, da sindikati ne služijo svojemu namenu in da ne delajo za pravice delavcev". "Verjetno, če bi lahko, bi jih bili pripravljeni tudi ukiniti in kljub tem grožnjam, kljub tem besedam so ravno sindikalne centrale tiste, ki so včeraj prve povedale, da bodo začeli z zbiranjem podpisov za zakonodajni referendum. Torej so se kljub vsem grožnjam postavili v prvo bojno linijo za pravice delavcev, za upokojence in nenazadnje tudi za mlade," je dejal. Zato je po njegovih besedah "logična posledica", da bo stranka Gibanje Svoboda sindikalnim centralam pri tem pomagala, tudi z zbiranjem podpisov in drugimi aktivnostmi na terenu.

Grah je komentiral tudi stanje v stranki in zatrdil, da je ta enotna. Kmalu pa bodo zagnali tudi priprave na jesenske lokalne volitve.

Grah je ponovil tudi kritike zakona. Po njihovi oceni namreč zakon v marsikateri točki ni uresničljiv, verjetno je tudi neustaven in razdvaja ljudi. "Mene to spominja na en zmazek, ki bi ga lahko primerjal s tem, da nalogo za matematiko prepišem v petih minutah, preden se pouk nadaljuje," je bil slikovit. Pričakuje, da bodo poslanke in poslanci, ki so zakon sprejeli, odločali o dopustnosti zakonodajnega referenduma o njem. "Srčno upam, da bo jih takrat srečal razum in bodo glasovali tako, kot so tudi ljudem obljubljali, in takrat bomo videli, ali so na strani moči ljudi in moči argumenta," je pristavil Grah. Želi pa si, da bi tudi ustavno sodišče presodilo o ustavnosti takšnega referenduma o zakonu, ki sicer res posega tudi na davčno področje, o čemer referendum ni dopusten, a obenem "radikalno posega na 20 področij" in lahko poruši naš vrednotni sistem.

Socialni demokrati o 'škodljivem paketu' in 'milijardni luknji v javnih financah'

Tudo poslanska skupina Socialnih demokratov je sporočila, da obžaluje sprejem "škodljivega zakonodajnega paketa, ki je obšel socialni dialog, ruši solidarnost, slabi javno zdravstvo ter druge javne storitve in bo ustvaril tudi milijardno luknjo v javnih financah". Ker verjamejo v razvoj, ki temelji na znanju, inovacijah, socialnem dialogu in močnih javnih sistemih, se pridružujejo zbiranju podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. "S pobudniki referenduma se strinjamo, da interventni zakon, ki ga je podprla nastajajoča koalicija, ni razvojni zakon, temveč zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami, medtem ko breme posledic nosijo vsi ostali." Slovenija si po njihovih besedah ne zasluži zakonodaje, pripravljene čez vikend, brez resne razprave, brez upoštevanja stroke in brez vključevanja vseh, ki jih bodo posledice teh odločitev najbolj prizadele.

"Interventni zakon" ne more biti izgovor za opuščanje demokratičnih postopkov, še posebej ne takrat, ko gre za obsežne sistemske posege na področju davkov, zdravstva, pokojnin in socialne varnosti, so še sporočili iz SD.

Levica napoveduje ustavno presojo zakona