Slovenija

Svoboda, SD in Levica v lov na podpise za referendum o interventnem zakonu

Ljubljana, 13. 05. 2026 15.10 pred 1 uro 4 min branja 36

Avtor:
STA U.Z.
Vrh koalicije

Tako Socialni demokrati kot Gibanje Svoboda in Levica bodo podprli sindikate pri aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu. V Svobodi menijo, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila "v tej farsi hitropoteznega sprejemanja" marsikomu odvzeta, v SD obžalujejo sprejem "škodljivega zakonodajnega paketa, ki bo ustvaril milijardno luknjo v javnih financah". Levica pa, če bo DZ sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, napoveduje celo ustavno presojo zakona.

Izvršni odbor stranke Gibanje Svoboda se je seznanil z napovedjo sindikalnih central, da bodo šli v zbiranje podpisov za začetek postopka za razpis naknadnega referenduma o v ponedeljek sprejetem omnibus interventnem zakonu, ki naj bi po mnenju predlagateljev prinašal rešitve za prihajajočo krizo in za razvoj Slovenije, po mnenju kritikov iz sindikatov in opozicije pa posega v temelje socialne države. Zakon so pripravili v trojčku NSi, SLS, Fokus, v Demokratih in Resnici, podprli pa so ga tudi v SDS.

V Svobodi so kritični zlasti do postopka sprejemanja zakona, ki posega v več drugih zakonov, kljub velikim spremembam pa je bila v postopku sprejemanja "marsikomu, če ne vsem", odvzeta možnost razprave o rešitvah. "Vzeli so besedo predstavnikom vlade, niso upoštevali zakonodajno-pravne službe, ki je na 31 straneh opozorila, kaj vse je s tem interventnim zakonom narobe, preslišali so državljanke in državljane, ki jih skrbi, kaj bo z njihovimi pokojninami, ki jih skrbi, kako bodo njihovi starši in stari starši preživeli. Utišali so tudi nas poslanke in poslance in, kar je bilo najbolj absurdno, utišali so sindikalne centrale," je nanizal generalni sekretar Matej Grah.

Matej Grah
FOTO: Bobo

Kritičen je bil tudi do odnosa predstavnikov strank nastajajoče koalicije do sindikatov, saj "so si upali celo javno izjavljati, da sindikati ne služijo svojemu namenu in da ne delajo za pravice delavcev". "Verjetno, če bi lahko, bi jih bili pripravljeni tudi ukiniti in kljub tem grožnjam, kljub tem besedam so ravno sindikalne centrale tiste, ki so včeraj prve povedale, da bodo začeli z zbiranjem podpisov za zakonodajni referendum. Torej so se kljub vsem grožnjam postavili v prvo bojno linijo za pravice delavcev, za upokojence in nenazadnje tudi za mlade," je dejal.

Zato je po njegovih besedah "logična posledica", da bo stranka Gibanje Svoboda sindikalnim centralam pri tem pomagala, tudi z zbiranjem podpisov in drugimi aktivnostmi na terenu.

Grah je komentiral tudi stanje v stranki in zatrdil, da je ta enotna. Kmalu pa bodo zagnali tudi priprave na jesenske lokalne volitve.

Grah je ponovil tudi kritike zakona. Po njihovi oceni namreč zakon v marsikateri točki ni uresničljiv, verjetno je tudi neustaven in razdvaja ljudi. "Mene to spominja na en zmazek, ki bi ga lahko primerjal s tem, da nalogo za matematiko prepišem v petih minutah, preden se pouk nadaljuje," je bil slikovit. 

Pričakuje, da bodo poslanke in poslanci, ki so zakon sprejeli, odločali o dopustnosti zakonodajnega referenduma o njem. "Srčno upam, da bo jih takrat srečal razum in bodo glasovali tako, kot so tudi ljudem obljubljali, in takrat bomo videli, ali so na strani moči ljudi in moči argumenta," je pristavil Grah. Želi pa si, da bi tudi ustavno sodišče presodilo o ustavnosti takšnega referenduma o zakonu, ki sicer res posega tudi na davčno področje, o čemer referendum ni dopusten, a obenem "radikalno posega na 20 področij" in lahko poruši naš vrednotni sistem.

Socialni demokrati o 'škodljivem paketu' in 'milijardni luknji v javnih financah'

Tudo poslanska skupina Socialnih demokratov je sporočila, da obžaluje sprejem "škodljivega zakonodajnega paketa, ki je obšel socialni dialog, ruši solidarnost, slabi javno zdravstvo ter druge javne storitve in bo ustvaril tudi milijardno luknjo v javnih financah".

Ker verjamejo v razvoj, ki temelji na znanju, inovacijah, socialnem dialogu in močnih javnih sistemih, se pridružujejo zbiranju podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

"S pobudniki referenduma se strinjamo, da interventni zakon, ki ga je podprla nastajajoča koalicija, ni razvojni zakon, temveč zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami, medtem ko breme posledic nosijo vsi ostali."

Slovenija si po njihovih besedah ne zasluži zakonodaje, pripravljene čez vikend, brez resne razprave, brez upoštevanja stroke in brez vključevanja vseh, ki jih bodo posledice teh odločitev najbolj prizadele.

Matjaž Han
FOTO: Luka Kotnik

"Interventni zakon" ne more biti izgovor za opuščanje demokratičnih postopkov, še posebej ne takrat, ko gre za obsežne sistemske posege na področju davkov, zdravstva, pokojnin in socialne varnosti, so še sporočili iz SD.

Levica napoveduje ustavno presojo zakona

Iz Levice pa so že v torek sporočili, da se bodo pridružili sindikalnim centralam pri zbiranju podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. 

Referendumsko odločanje o zakonu je "edini način, da vsi tisti, ki jih trenutna oblast ignorira, noče slišati ali pa naravnost derogira, končno pridejo do besede skozi javno razpravo", je v izjavi za medije v Ljubljani dejal Luka Mesec. Če bo DZ sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, bodo šli v ustavno presojo zakona, je napovedal.

svoboda referendum sindikati podpora koalicija interventni zakon levica sd

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
13. 05. 2026 17.19
športne aktivnosti so se pričele, ajmo rulja, podpišite
Odgovori
0 0
Tho mp son
13. 05. 2026 17.14
Obstaja možnost , da JJ dobi 46 glasov in sestavi vlado . Nikakršne možnosti pa ni , da prevzame tudi oblast ! Bolševiki , komunajzarji , udbomafijci in mrhovinarji jo imajo že 81 let trdno v svojih okrvavljenih krempljih .
Odgovori
+2
2 0
LeviTUMOR
13. 05. 2026 17.13
Zna ta banda leva se kej druzga kot samo nemarno zdrahovat in delat zgage povsod? Slovenci smo vam pokazali vrata, upoštevajte nas glas! Če nebi se grdo goljufal pri štetju volilni, bi spusili do konca.
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
13. 05. 2026 17.10
Po uspesnem mandatu in reformah reform je cas za korak priblizevanja Svici
Odgovori
+3
3 0
Smrtlevičarjem
13. 05. 2026 17.09
Lenuhi se zbirajo
Odgovori
+4
4 0
kita 1111
13. 05. 2026 17.09
Hvala za odgovore in seveda podpiram ta zakon
Odgovori
+2
2 0
devlon
13. 05. 2026 16.49
imajo tudi spletno zbiranje podpisov?
Odgovori
+1
1 0
VladaPada
13. 05. 2026 17.18
To bodo spet strašili ljudi na ulici pa jim vsiljeval svoje blodnje. To kar počnejo je kriminal goljufija da lazejo ljudem na ulici da dajo podpis za njihove interese. To je tako kot uni uvozeni ki beracijo po evropi da darujte za slepe in slabovidne al pa za gluhoneme a vsi dobro vidijo in slišijo. Goljufija in to je tudi potrebno z zakoni prepovedat. Na banki je tudi goljzfija ce ponaredite dokumente za kredit in to pocnejo. Lažejo zavajajo ustrahujejo podtikajo za svoje interese. Vložit obtožnice proti zbirateljem podpusov jim poklicat policijo ko bodo vsiljeval in silil v ljudi za nadlegovanje.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
13. 05. 2026 16.47
Generalno gledano je tole repenčenje levih pravzaprav božji dar, ker bodo sedaj še zadnji dvomljivci videli, kdo je dejanski sovražnik delovnemu narodu in proti višjim plačam vsem zaposlenim.
Odgovori
+9
10 1
kita 1111
13. 05. 2026 16.45
Kot upokojenca me zanima , če bo referendum in sem proti tem zakonu ali mi bo zaradi tega ostalo več v denarnici ali manj prosim za mnenje levičarjev
Odgovori
+6
6 0
Valkidžija
13. 05. 2026 16.52
Naj ti Štrukelj odgovori, ker ziher ve. Očitno bo slabše zanj in podobne "nesmrtne tipe", kateri se oglašajo ko njih kaj boli in jim je malo mar za druge.
Odgovori
+4
4 0
Sirhakel7
13. 05. 2026 17.04
Kar se tiče tvoje upokojenske denarnice Kita je tako kot z vsako drugo stvarjo povezano s financami. Bolj je država napredna in več prihodka ustvari več je denarja npr. za socialne transferje, nevladnike, pokojnine in vse ostalo povezano z odhodki države. Če pa denarja ni se ti tudi pokojnina ne bo bistveno premaknila, razen če nekomu drugemu vzameš ali se izmisliš nove in nove davke (kar so sedaj počenjali levaki). Smernice, ki se zdaj oblikujejo pa gredo v smeri, da se ustvarja več denarja od katerega bomo imeli korist vsi. Na začetku bo to seveda manj denarja za priliv v držabni aparat. Sčasoma pa se bodo začeli kazati rezultati. Še vsaka država, ki je to naredila je bila pri tem uspešna. Upirajo se samo tisti, ki živijo v preteklosti in zaradi lastnih interesov nočejo sprememb.
Odgovori
+2
2 0
Mclaren
13. 05. 2026 16.44
Podpisal!
Odgovori
-6
1 7
VladaPada
13. 05. 2026 16.41
Zdaj pa se vec zakonov sprejemat. Ne se jim pustit. Se vidi da imajo polne hlace tako kot v kovid krizi ko so bezali. Kradli so in se veliko vsega. Ne se jim pustit. Dosti je bilo kriminalcev in podpornivojne in terorizma na oblasti 4 leta. S e vlagat zakone malo bolj ostre da bodo bezali.
Odgovori
+4
5 1
Smuuki
13. 05. 2026 16.34
Pred zbiranjem podpisov morajo spremeniti ustavo. Za njih ni zakonov, ni pravil. Počno kar jim tisti hip najbolje kaže. Niti slučajno niso stabilni. Vse adhok, vse v improvizaciji. Zakone uveljavljajo ua druge kadar jim to ustreza. Za levake zakon ne obstaja. Oni si ga tolmačijo kot jim trenutno ustreza
Odgovori
+7
9 2
VladaPada
13. 05. 2026 16.34
Fajonova spet sili gor da bo trosila ucinka nobenega skoda ogromna. Vsi jim sledijo potem pa se cusdite da se samo krade na vseh podrocjih na veliko trosi za neumnosti in se nikjer nic ne vidi.
Odgovori
+4
5 1
VladaPada
13. 05. 2026 16.32
Poglejte te napssihirane obraze. To ni za v parlament ljudje. :) To samo posadit vse na bus pa v ustrezne ustanove.
Odgovori
+6
6 0
smajser1
13. 05. 2026 16.28
Janša nas je že tolikokrat peljal žejne čez vodo, da mu ne verjamemo več! Ta zakon si naj vtakne on v...
Odgovori
-6
3 9
Sirhakel7
13. 05. 2026 16.48
Kam te je pa Robi pripeljal ?
Odgovori
+3
4 1
Buci in Bobo
13. 05. 2026 16.27
Evo je Fajonova, je končno prilezla ven z novo post tožba fiasko proti izraelu frizuro.
Odgovori
+8
8 0
2fast4
13. 05. 2026 16.22
Levicarji ne morejo iz svoje kože...pac bo potrebno priceti delati, ne samo uvazati. Ce pa mislite uvazati pa placujte iz svojih racunov...
Odgovori
+7
8 1
Gologuzanac
13. 05. 2026 16.20
Mediji so pod vplivom levice. Vsi smo za zakon nekaj levičarjev z podkupljenimi sindikalisti pa norijo . Ne bo jim uspelo
Odgovori
+6
8 2
Valkidžija
13. 05. 2026 16.14
Opozarjam vse, da boste takoj brisani, če vaša izjava ne bo po moderatorjevem okusu, ker je pristranski. Kako dovoli pisati slogan: smrt janšizmu medtem ko ne dovoli golobizmu??
Odgovori
+10
12 2
Iluminati 2
13. 05. 2026 16.20
Pa to je čisto levaško trobilo
Odgovori
+5
7 2
Leve k.u.r.b.e
13. 05. 2026 16.13
😭😭😭
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Melania razkrila, kakšen odnos sta imela Barron Trump in njegova babica
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
