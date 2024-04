Svobodi se je podrla še ena časovnica: v soboto ne bodo predstavili liste

OGLAS

Kaj volivcem sporočajo odmevne politične košarice Marte Kos, Janeza Potočnika in Urške Klakočar Zupančič, ki kljub komisarski ponudbi premiera Roberta Goloba nočejo voditi evropske liste največje vladne stranke? Ob tem pa še protestni umik Klemna Grošlja, ki je osmo mesto na listi razumel kot nezaupnico svojemu delu. V Svobodi mirijo, da to ni nič posebnega.

Robert Golob in Tanja Fajon FOTO: Bobo icon-expand

"Politika je ekipni šport. Kandidatna lista Gibanja Svoboda ni bila ne zaključena ne dokončno oblikovana. Trenutno se ukvarjam z več kot 50, ki so dali soglasje, ne s tistimi, ki ga niso," komentira vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic. So pa zavrnitve in tri še vedno prosta mesta na kandidatni listi podrle še eno časovnico oziroma načrt, da bi evropsko listo razkrili na pikniku stranke ob Zbiljskem jezeru.

Da imajo nalogo in odgovornost, da dobijo najboljše kandidate ter da opravijo čim več razgovorov, pa pravi podpredsednik vlade iz vrst Svobode Matej Arčon. "Ni toliko pomembna časovna komponenta, da v soboto imamo potrjeno listo, kot to, da dobimo kvalitetne kandidate in najboljšega možnega nosilca za to listo." 'Čisto vsako politično vprašanje predstavlja mino, ki lahko eksplodira' Koalicija pa medtem razčiščuje tudi, kaj bi za sestavo vlade pomenila izvolitev novega šefa SD, kjer nihče izmed trojice kandidatov noče sesti za okroglo ministrsko mizo. "Čisto vsako politično vprašanje predstavlja mino, ki lahko eksplodira. Pomembno je, da se tega zavedamo in da skušamo z umirjeno medsebojno komunikacijo iskati najboljše rešitve. Ker v končni fazi ni pomembno, kje kdo sedi, pomembno je, kaj skupaj naredimo," pravi začasni glavni tajnik SD Matevž Frangež. Minister za kohezijo Aleksander Jevšek pa na vprašanje, ali se njegov stolček kaj trese, odgovarja: "Mislim, da bo SD dobil še eno dodatno ministrsko mesto."