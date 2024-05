Nova lestvica medijske svobode organizacije Novinarji brez meja (RSF) razkriva, da vlade in politiki vse bolj zanemarjajo svoje obveznosti pri zaščiti medijev. To je posebej zaskrbljujoče v luči številnih prihajajočih volitev po vsem svetu, so opozorili. Podobna svarila so ob dnevu svobode medijev izrazili tudi pri Združenih narodih in EU.

"Brez dejstev se ne moremo boriti proti napačnim in lažnim informacijam. Brez odgovornosti ne bomo imeli močnih politik. Brez svobode tiska ne bomo imeli nikakršne svobode. Svobodni mediji niso izbira, ampak nuja," je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev sporočil generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Posebej je izpostavil vprašanje okolja in zapisal, da se "svet sooča z okoljsko krizo brez primere, novinarji in medijski delavci pa imajo ključno vlogo pri informiranju in osveščanju ljudi o tem". Izpostavil je tudi druge izzive, kot so spopadi in vojne po svetu, ter izrazil zgroženost nad velikim številom novinarjev, ki so bili ubiti v izraelskih vojaških operacijah v Gazi.

Medijska svoboda FOTO: Shutterstock icon-expand

"Neodvisno novinarstvo, ki temelji na dejstvih, pomaga varovati naše demokracije, saj razkriva krivice, zahteva odgovornost od voditeljev in državljanom omogoča sprejemanje informiranih odločitev," pa je ob dnevu svobode medijev v imenu EU sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Podobno kot Guterres je v izjavi opozoril na naraščajočo pogostost napadov na novinarje in sporočil, da je treba "novinarje in medijske delavce, ki poročajo iz oboroženih spopadov, zaščititi v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom". Ob tem je še zapisal, da je delo novinarjev letos, ko bodo volitve potekale v več kot 60 državah po vsem svetu, pomembnejše kot kdaj koli prej. Letos se bo namreč na volišča podala več kot polovica svetovnega prebivalstva, v objavljenem poročilu ugotavlja mednarodna organizacija RSF, ki jo posebej skrbi dejstvo, da so od vseh področij preučevanja največji padec zabeležili na političnem kazalniku. To je eden od petih kazalnikov na lestvici medijske svobode, ki jih RSF upošteva pri razvrščanju držav glede svobode medijev. Biti novinar je vse bolj zahtevno tudi v Srbiji Krhanje moči medijev spričo neustreznih ravnanj politikov gre včasih z roko v roki z bolj sovražnimi ukrepi, ki spodkopavajo vlogo novinarjev, ali pa se mediji celo uporabljajo kot orodje nadlegovanja in dezinformiranja javnosti, je ob izidu poročila zapisala uredniška direktorica RSF Anna Bocande. Avtorice in avtorji rednega letnega poročila so poseben poudarek namenili usodi palestinskih novinarjev, ki so pogosto tarča napadov med trajajočo izraelsko ofenzivo v Gazi. Kot navaja RSF, so izraelske sile ubile več kot sto tamkajšnjih novinarjev, med njimi najmanj 22 med opravljanjem poklica.