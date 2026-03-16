Agenti Black Cube večkrat v Ljubljani: 'Pred vilo jih je pričakal Janša'

Inštitut 8. marec je v sodelovanju s strokovnjaki predstavil poročilo o dejavnosti tuje obveščevalne agencije v Sloveniji pred parlamentarnimi volitvami. "Vse predvolilne kampanje so intenzivne in v marsikateri predvolilni kampanji prihaja tudi do udarcev pod pasom. Žal. Ampak, temu, kar smo trenutno priča v Sloveniji, je nekaj zgodovinskega. Zgodovinskega v izjemno slabem pomenu besede. Priča smo zgodovinskemu vmešavanju v slovensko demokracijo in napadu na slovensko suverenost," je uvodoma dejala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec. Kot pravi, je v nedavnih objavah posnetkov izpostavljenih posameznikov med domnevnimi poslovnimi sestanki zaznala prakse, ki so se pojavile v drugih državah. Ti posnetki so se pojavili 12 dni pred parlamentarnimi volitvami na spletni strani anti-corruption2026.com, ki nima navedenih lastnikov, urednika ali kontaktnih podatkov. Namen objav pa je prikazati koruptivnost sedanje vlade ter s tem vplivati na izid volitev. Ugotovitve preiskave o delovanju tuje obveščevalne agencije v Sloveniji so na tiskovni konferenci predstavili novinar Mladine Borut Mekina, raziskovalec socialnih omrežij Filip Dobranić in komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz.

'Odpeljali so se pred sedež SDS, pred vilo jih je pričakal Janez Janša'

Mekina je predstavitev začel z opisom zasebnega letala, ki je v zadnjih mesecih večkrat pristalo v Ljubljani. "Ena najpogostejših destinacij je bila Ljubljana. To letalo je tukaj pristalo vsaj trikrat, in sicer novembra, decembra in zadnjič februarja. Vsakič je priletelo iz Tel Aviva," je dejal Mekina. "22. decembra je to letalo pristalo v Ljubljani ob 10.30. Na njem so bili štirje potniki, ki so šli naprej v Ljubljano. Odpeljali so se na naslov Trstenjakova ulica 8, kjer je sedež stranke SDS. Pred vilo jih je pričakal Janez Janša osebno," je dejal.

Kaj je Black Cube?

Dobranić pa je predstavil izraelsko zasebno agencijo Black Cube in njeno delovanje v Evropi in širše. Med drugim je izpostavil, da je bil leta 2016 Black Cube najet, da bi zbral "kompromitirajoče" gradivo o Lauri Kovesi, vodji romunskega protikorupcijskega urada. "To je edini primer, za katerega vemo, da so operativci Black Cube dejansko bili obsojeni. Kar je tukaj pomembno je, da je eden od obsojenih v tem primeru tudi Dan Zorella – torej eden od ljudi, ki so se znašli v Ljubljani. Dobil je 35-mesečno pogojno kazen. In je vmes izraelskim preiskovalcem priznal, da je on osebno dal navodilo uslužbencema, naj vdreta v elektronski naslov gospe Kovesi," je pojasnil.