Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Agenti Black Cube večkrat v Ljubljani: 'Pred vilo jih je pričakal Janša'

Ljubljana, 16. 03. 2026 10.57 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Poročilo o Black Cube

22. decembra lani sta se predstavnika izraelskega podjetja Black Cube, ki se po svetu ukvarja z obveščevalnimi operacijami, v Ljubljani sestala s predsednikom SDS Janezom Janšo. Le tri mesece pozneje so se v Sloveniji pojavili videoposnetki, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah. Na povezave in ozadje dogajanja opozarja poročilo, ki so ga pripravili preiskovalni novinar Borut Mekina, raziskovalec družbenih omrežij Filip Dobranić in izraelski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz ter direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Inštitut 8. marec je v sodelovanju s strokovnjaki predstavil poročilo o dejavnosti tuje obveščevalne agencije v Sloveniji pred parlamentarnimi volitvami. 

"Vse predvolilne kampanje so intenzivne in v marsikateri predvolilni kampanji prihaja tudi do udarcev pod pasom. Žal. Ampak, temu, kar smo trenutno priča v Sloveniji, je nekaj zgodovinskega. Zgodovinskega v izjemno slabem pomenu besede. Priča smo zgodovinskemu vmešavanju v slovensko demokracijo in napadu na slovensko suverenost," je uvodoma dejala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec. Kot pravi, je v nedavnih objavah posnetkov izpostavljenih posameznikov med domnevnimi poslovnimi sestanki zaznala prakse, ki so se pojavile v drugih državah. Ti posnetki so se pojavili 12 dni pred parlamentarnimi volitvami na spletni strani anti-corruption2026.com, ki nima navedenih lastnikov, urednika ali kontaktnih podatkov. Namen objav pa je prikazati koruptivnost sedanje vlade ter s tem vplivati na izid volitev. 

Ugotovitve preiskave o delovanju tuje obveščevalne agencije v Sloveniji so na tiskovni konferenci predstavili novinar Mladine Borut Mekina, raziskovalec socialnih omrežij Filip Dobranić in komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz.

'Odpeljali so se pred sedež SDS, pred vilo jih je pričakal Janez Janša'

Mekina je predstavitev začel z opisom zasebnega letala, ki je v zadnjih mesecih večkrat pristalo v Ljubljani. "Ena najpogostejših destinacij je bila Ljubljana. To letalo je tukaj pristalo vsaj trikrat, in sicer novembra, decembra in zadnjič februarja. Vsakič je priletelo iz Tel Aviva," je dejal Mekina. 

"22. decembra je to letalo pristalo v Ljubljani ob 10.30. Na njem so bili štirje potniki, ki so šli naprej v Ljubljano. Odpeljali so se na naslov Trstenjakova ulica 8, kjer je sedež stranke SDS. Pred vilo jih je pričakal Janez Janša osebno," je dejal. 

Kaj je Black Cube?

Dobranić pa je predstavil izraelsko zasebno agencijo Black Cube in njeno delovanje v Evropi in širše. Med drugim je izpostavil, da je bil leta 2016 Black Cube najet, da bi zbral "kompromitirajoče" gradivo o Lauri Kovesi, vodji romunskega protikorupcijskega urada. "To je edini primer, za katerega vemo, da so operativci Black Cube dejansko bili obsojeni. Kar je tukaj pomembno je, da je eden od obsojenih v tem primeru tudi Dan Zorella – torej eden od ljudi, ki so se znašli v Ljubljani. Dobil je 35-mesečno pogojno kazen. In je vmes izraelskim preiskovalcem priznal, da je on osebno dal navodilo uslužbencema, naj vdreta v elektronski naslov gospe Kovesi," je pojasnil. 

Že pred začetkom tiskovne konference je Kovačeva v objavi na Facebooku sporočila: "Ob enajstih bomo razkrili nedopustno vmešavanje v slovensko demokracijo. S tem, kar bomo povedali, ne bomo samo v nevarnosti v Sloveniji, na nas se ne bodo spravili samo tej ljudje, ki se običajno spravljajo na nas-Janez Janša, njegovi kriminalni influencerji in drugi. Svoj hrbet bomo nastavili tudi eni zelo nevarni skupini ljudi, ki deluje mednarodno. Povedali so mi, da bom s tem verjetno tudi sama v nevarnosti. Ampak meni se zdi pomembno, da se vedno borimo za pravo stvar. Ampak ne gre se zame, gre za idejo o skupnosti in karkoli se meni zgodi, bo ta ideja v Sloveniji živela naprej."

obveščevalna agencija inštitut 8.marec posnetki

Kdo bo krojil našo prihodnost? Janez Janša in Robert Golob. Iz oči v oči

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1569