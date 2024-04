Svojci pogrešajo 79-letnega Stanislava Štuhca iz Črešnjevec

Svojci Štuhca pogrešajo že od 10. aprila. Visok je okoli 175 centimetrov, ima sive, kratko pristrižene lase in nosi očala. Ko so ga nazadnje videli je imel oblečene modre delavske hlače, srajco neznane barve in moder delavski plašč. Obut je bil v gumijaste škornje.

"Policisti skupaj z ostalimi službami nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti glede iskanja pogrešanega in ponovno prosimo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, da nam to sporočite na tel. št. 113, na najbližjo Policijsko postajo ali na anonimi telefon policije 080 1200," so sporočili s PU Murska Sobota.