Svojci umorjenih v Gerečji vasi ob dosmrtni sodbi začutili nekaj olajšanja

Decembra 2021 je bil trojni morilec Silvo Drevenšek prvič obsojen na dosmrtni zapor. Zaradi procesne napake pa je bila sodba kasneje razveljavljena. Na ponovljenem sojenju je dobil 30 let zapora, po pritožbah pa mu je zdaj tudi vrhovno sodišče izreklo dosmrtno zaporno kazen.

"Vrhovno sodišče RS je v zadevi trojnega umora v Gerečji vasi sledilo pritožbi Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju in obtoženega obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, pri čemer je spremenilo odločitev ptujskega okrožnega in mariborskega višjega sodišča, ki sta obtoženemu prisodili 30 let zapora," so zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu.

"Sodba me je kot zagovornika presenetila," je priznal Andrej Kac, zagovornik Drevenška.

Več zadovoljstva je bilo zaznati pri tožilki Teji Kukovec Belšak, ki je zahtevala dosmrtno ječo. "Ocenjujem, da je izrečena kazenska sankcija primerna naravi in teži očitanih kaznivih dejanj," je dejala.

S sodbo vrhovnega sodišča so zadovoljni tudi svojci, je potrdil Daniel Planinšec, zagovornik svojcev umorjenih. Oškodovanec, ki mu je Drevenšek umoril sestro in oba starša, nam je po telefonu povedal, da je včeraj, ko je slišal za sodbo, končno začutil nekaj olajšanja. Dodal je, da morda ni naključje, da sta skupaj z danes sedemletnim nečakom, ki je ostal brez mame in starih staršev, to izvedela prav na materinski dan.

S sodbo je seznanjen tudi Drevenšek, z odvetnikom sta se slišala po telefonu. "V kolikor bo moj klient zahteval nadaljevanje postopka, bo predmet zahteve za varstvo zakonitosti pred vrhovnim sodiščem nekaj drugega. Ampak preden govorim s klientom, preden nekaj sestavimo, ne bi želel o tem govoriti," je pojasnil Kac.

Kljub izrečeni dosmrtni ječi lahko obsojenec po 25 letih prestane kazni zaprosi za pogojni izpust. A zagovornik oškodovancev je prepričan, da so možnosti, da bi tej njegovi prošnji ugodili in ga spustili na prostost, zelo majhne.

Spomnimo ...

Takrat 35-letni Silvo Drevenšek je v Gerečji vasi na božični dan leta 2020 najprej večkrat zabodel svojo nekdanjo zunajzakonsko partnerico, nato pa v sosednji hiši vpričo njunega 4-letnega otroka večkrat zabodel še njeno 58-letno mamo in 61-letnega očeta. Kriminalisti so med preiskavo ugotovili so, da je to naredil iz brezobzirnega maščevanja.