Svojo pot začenja družbeno odgovorna kampanja "AIRless ERA"

Se zavedate, da več kot 90% našega časa preživimo v notranjih prostorih?

Ali ste vedeli, da je notranji zrak lahko tudi od 2- do 5-krat bolj onesnažen kot zunanji zrak?

Ste pomisli kdaj, kaj dihate, ko delate, premagujete vsakodnevne delovne izzive ali ko se vračate domov, ko počivate in se sproščate tam, kjer bi morali biti najbolj varni, v vašem domu?

Ste razmišljali kdaj,v kakšnih prostorih vzgajate vaše otroke, kje rastejo, se razvijajo in pripravljajo na samostojno življenje?

AIRless ERA je družbeno odgovorna osveščevalna kampanja, ki jo je omogočil in podprl največji slovenski proizvajalec oken, zasteklitev in drugega stavbnega pohištva ter lokalnih prezračevalnih sistemov, MIK Celje.

Kampanja bo na svetovnem spletu in družbenih omrežjih izpostavila problem bolnih stavb, njegove zdravstvene posledice na nas in rešitve, s katerimi lahko izboljšamo kakovost našega bivanja.

Na problem sodobnih bivalnih prostorov, ki so grajeni ali obnovljeni z najsodobnejšimi gradbenimi materiali in stavbnim pohištvom, da bi zadostili vsem standardom energetsko varčne gradnje in nižji porabi energije za njihovo vzdrževanje, je že opozorila družbeno odgovorna osveščevalna kampanja The Indoor generation.

Kampanja na svetovnem spletu in družbenih omrežjih predstavlja problem bolnih stavb, njegove zdravstvene posledice na nas in rešitve, ki lahko pripomorejo, da zaživimo bolje in kakovostneje.

Oglejte si napovednik kampanje AIRless ERA, tukaj: