SVRK se želi s hitro potrditvijo programa izogniti izgubi pol milijarde evrov

Naslednji korak je sprejem programa izvajanja kohezijske politike, ki je po Jevškovih besedah v veliki meri že usklajen. Prejšnji teden je bila na obisku delegacija Evropske komisije, dogovor pa je, da bo program okvirno potrjen do konca oktobra oz. začetka novembra. Če programa ne bo do konca leta, Sloveniji grozi izguba pol milijarde evrov evropskih kohezijskih sredstev.

"Ta vlada je v treh mesecih naredila, kar prejšnja ni storila v dveh letih," je bil ob tem kritičen Jevšek. Ob njegovem prevzemu vodenja službe v začetku junija po njegovih besedah nista bila pripravljena oz. usklajena niti sporazum niti program, dogovorjen ni bil niti prenos sredstev z evropskega socialnega sklada na regionalni razvoj.

SVRK sicer dokumente pripravlja v tesnem sodelovanju s partnerji - regionalnimi razvojnimi agencijami, regionalnimi gospodarskimi akterji, ministrstvi ter z vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. "To se odraža tudi v vsebini," je dejal Jevšek. Ta je močno osredotočena na zeleno, digitalno in krožno gospodarstvo ter mobilnost, v primerjavi s prejšnjo finančno perspektivo je v njej znova manj mehkih vsebin in več poudarka na projektih, kot so oskrba s pitno vodo, namakalni sistemi ter protipoplavna zaščita.

Jevšek je pojasnil tudi prenašanje sredstev iz evropskega socialnega sklada na sklad za regionalni razvoj. Prenos omogočajo evropska pravila, Slovenija pa se je zanj med drugim odločila zaradi izredno nizke brezposelnosti, ki zahteva manj izvajanj programov na področju zaposlovanja. Prenos bo obsegal 8,5 odstotka sredstev socialnega sklada. V skladu za regionalni razvoj bo tako 350 milijonov evrov več denarja kot v prejšnji finančni perspektivi, občine pa bodo upravičene do dodatnih 35 milijonov evrov, je pojasnil Jevšek.

Hkrati Slovenija hiti s črpanjem sredstev iz minule finančne perspektive. Kot je pojasnil Jevšek, skušajo zbrati podatke o projektih, ki jih realno ne bo mogoče zaključiti do konca leta 2023, ko se perspektiva izteče. Sredstva teh projektov bi lahko prenesli na druge projekte, ki bodo zaključeni v predpisanih rokih, so se pa v luči dviga cen energije in materialov občutno podražili. Izvajanje projektov, ki ne bodo končani do konca leta 2023, pa se bo lahko nadaljevalo v novi finančni perspektivi s sredstvi iz slednje.

Na SVRK se med drugim trudijo tudi skrajšati čas od zaključka projekta do povračila sredstev, med drugim s preverjanji projekta "na preskok", torej brez natančnega preverjanja vsake strani dokumentacije. Obenem pa se soočajo s kadrovsko stisko, saj je službo v zadnjih dveh letih zapustilo okoli 50 oz. četrtina sodelavcev. Med drugim upajo na prenos nekaj prostih kadrovskih mest znotraj javne uprave k njim.