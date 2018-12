SVRK umirja žogico in poudarja, da so uspeli preprečiti najhujše

Po razkritju vsebine zaupnega poročila o delovanju Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v oddaji 24UR na začetku tedna, ki je pokazalo na številne nepravilnosti, med drugim naj bi vodstvo javnost zavajalo o številu počrpanih evropskih sredstev, očitana jim je tudi uporaba necertificirana informacijskih programov ter skrivanje revizijskih ocen, so se na poročanja v minulih dneh danes odzvali na SVRK ter poudarili, da nadaljujejo z intenzivnim izvajanjem aktivnosti potrjevanja že plačanih izdatkov do Evropske komisije. Prav na današnji dan so v Bruselj poslali zahtevke za povrnitev še dodatnih 50 milijonov evrov izdatkov evropskih sredstev in s tem za 17 milijonov evrov presegli potrebno višino za doseganje pravila n+3.