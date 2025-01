Analiza ZPS pokazala zavajajoče oglaševanje vzmetnic, podjetje grozi s tožbo

Na ZPS-ju so ugotovili, da najnižja cena, ki je oglaševana, ni dostopna. Celoten poslovni model so tako označili za zavajajočo poslovno prakso in zato na Tržni inšpektorat vložili prijavo.

Podjetje Kanes s sedežem v Ljubljani svoje vzmetnice pod znamko Swiss + Bed v oglasih predstavlja kot vzmetnice vrhunske kakovosti po dostopnih cenah. Kljub temu se je na Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) obrnilo več deset nezadovoljnih kupcev, zato so na zvezi preko spleta anonimno kupili dve vzmetnici in jih poslali na analizo.

Da so s tem podjetje diskreditirali, pa danes trdijo pri Swiss + Bed, kjer izsledke raziskave zavračajo. "Mi vsako leto vzmetnice posodabljamo in zgodilo se je, da medtem, ko so oni čakali na svoje vzmetnice, se je spremenila tudi sestava, kar je objavljeno tudi na naši spletni strani," na očitke odgovarja vodja prodaje pri Swiss + Bed Stipe Vrdoljak.

Od Zveze potrošnikov zato do 15. februarja pričakujejo javno opravičilo. "V nasprotnem primeru bomo proti njim vložili civilno tožbo," napoveduje Vrdoljak.

Na zvezi potrošnikov sicer niso bili obveščeni niti o morebitni tožbi niti o zahtevi po opravičilu, zato tega v tem trenutku ne morejo komentirati.

Tržni inšpektorat zbira dokaze

ZPS-ju podjetje očita tudi pristranskost analize. "Mi smo v nekaj letih iz nič prišli do tega, da imamo 55-odstotni delež na tegu v Sloveniji in smo več kot očitno nekomu trn v peti," odgovarja Vrdoljak, ki sam namiguje, da je akcijo proti njim sprožila konkurenca.

Na zvezi potrošnikov odločno zavračajo trditve, da so delovali po naročilu konkurenčnih podjetij in da skušajo diskreditirati njihovo podjetje. Dodajajo, da gre za lažne trditve, ki pa škodijo ugledu in časti njihove organizacije. Prijavo zaradi goljufije kupcev so na tržem inšpektoratu že preučili in zdaj zbirajo dokaze.