Swiss+Bed vzmetnice – najboljše vzmetnice na slovenskem tržišču?

OGLAS

Na slovenskem tržišču najdemo več blagovnih znamk, ki prodajajo kakovostne vzmetnice. Opažamo pa, da se v zadnjem času vse bolj izpostavljajo vzmetnice Swiss+Bed, zato smo se odločili poizvedeti več o teh vzmetnicah, tako pri kupcih, kot pri proizvajalcu samem. Swiss+Bed proizvaja in prodaja vzmetnice, ki so po mnenju kupcev in proizvajalca sinonim za udoben in zdrav spanec. S sodobno tehnologijo 7-conskega žepkastega vzmetenja (ki nudi izjemno podporo telesu) in drugimi vrhunskimi materiali, omogočajo kakovosten spanec, ki pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje. Prepoznane so, kot ene izmed najboljših vzmetnic na našem tržišču. V nadaljevanju vsebine si lahko preberete več o pomenu kvalitetne vzmetnice za naše zdravje, v čem so Swiss+Bed vzmetnice tako posebne in zakaj se na njih lepi naziv najboljše vzmetnice.

icon-expand

Kakovostna vzmetnica pozitivno vpliva na naše zdravje Kakovost spanca neposredno vpliva na naše telesno in duševno zdravje. Če nam je vzmetnica neudobna ali nam ne nudi pravilne podpore med spanjem, bomo slabo spali. Slab spanec privede do tega, da se zbujamo utrujeni, zategnjeni, nenaspani, in v bolečinah. Slaba vzmetnica lahko še poslabša že obstoječe težave, kot so nespečnost, stres in kronične bolečine, ali rodi nove. Strokovnjaki, kot so fizioterapevti in zdravstvenidelavci, ter uporabniki na forumih (o vzmetnicah) pogosto poudarjajo, kako pomembna je vloga vzmetnice in pravilne podpore hrbtenici med spanjem. Swiss+Bed vzmetnice s sodobno tehnologijo 7-conskega žepkastega vzmetenja in veliko gostoto vzmeti omogočajo, da je hrbtenica med spanjem ves čas v pravilnem položaju, kar zmanjšuje tveganje za bolečine in ostale težave ter pozitivno vpliva na naš um in telo. Vzmetnice s takšnimi lastnostmi uvrščamo tudi med ortopedske vzmetnice, za katere je značilno, da ne nudijo le udobja, ampak skrbijo tudi za naše zdravje - nudijo ergonomsko podporo telesu. Zakaj uvrščamo Swiss+Bed vzmetnice med najboljše vzmetnice na našem tržišču? Swiss+Bed vzmetnice zaznamuje vrhunsko 7-consko žepkasto vzmetenje, premišljeno izbrani, visoko kakovostni materiali in dejstvo, da so zasnovane z mislijo na popoln spanec za vse profile ljudi. V naslednjih točkah podrobneje predstavljamo vse razloge, zaradi katerih se Swiss+Bed vzmetnice uvrščajo med najboljše vzmetnice na slovenskem tržišču: 1. Napredno 7-consko žepkasto vzmetenje - Optimalna podpora telesu med spanjem : Vsak del našega telesa potrebuje med spanjem svojevrstno specifično podporo. 7-conske žepkaste vzmetnice imajo sedem različnih predelov z žepkastimi vzmetmi pri čemer je vsak predel posebej prilagojen specifičnemu delu telesa. Swiss+Bed vzmetnice imajo od 600 – 1100 med seboj neodvisnih vzmeti, na kvadratni meter površine. S tako zasnovo omogočajo optimalno podporo vsakemu delu našega telesa: ramena, boki, hrbtenica, itd. - Enakomerna porazdelitev teže : Predstavljena 7-conska žepkasta tehnologija zmanjšuje točkovni pritisk vzmetnice na točkah stika s človeškim telesom, s čimer se bolj enakomerno razporedi teža telesa po vzmetnici, le ta pa nežneje pritiska na občutljive točke. - Zmanjšan prenos gibanja : V kolikor spite v paru (še z nekom v postelji), imajo 7-conske žepkaste vzmetnice za vas še dodatno prednost, saj konkretno omejuje prenos gibanja po vzmetnici. To je še posebej pomembno za tiste pare, pri katerih se eden ali oba ponoči veliko premikajo ali vrtijo med spanjem. Na Swiss+Bed vzmetnicah bo drugi partner veliko manj občutil tako gibanje, kot ga sicer. 2. Zdrav in udoben spanec - Izboljšana podpora hrbtenici : S svojo dovršeno 7-consko tehnologijo žepkastega vzmetenja Swiss+Bed vzmetnice vaši hrbtenici ves čas zagotavljajo pravilen položaj, kar zmanjšuje možnost bolečin v hrbtenici, sklepih in mišicah. Vse to pozitivno vpliva tudi na telesno držo posameznika. - Udoben in kakovosten spanec : S svojo učinkovito zasnovo in višino nudijo Swiss+Bed vzmetnice tudi izredno udobje med spanjem. - Izboljšana krvni obtok : Zmanjšan in optimalen pritisk vzmetnice na točke človeškega telesa omogoča boljši obtok krvi med spanjem. - Hitrejša regeneracija in celjenje : Enakomerna podpora telesu med spanjem in boljši krvni obtok pozitivno vplivajo na hitrost regeneracije in celjenja človeškega telesa. - Boljše razpoloženje, močnejši imunski sistem, višja produktivnost : Vsi do sedaj našteti vplivi na zdravje in kakovost spanca pozitivno vplivajo tudi na naše razpoloženje, produktivnost, duševno zdravje in imunski sistem.

icon-expand

3. AirFlow tehnologija prezračevanje - Svežina in higiena : AirFlow tehnologija prezračevanja pripomore k večji zračnosti in izločanju vlage iz vzmetnice. To ustvarja bolj zdravo spalno okolje, preprečuje nastanek neprijetnih vonjav in razvoj mikroorganizmov. AirFlow tehnologijo vsebujejo vse Swiss+Bed vzmetnice. 4. Naravna termoregulacija - Optimalna temperatura : Swiss+Bed vzmetnice vsebujejo različne plasti in materiale (merino volna, Carbon+ ProGuard, Cooler, Ocean Blue Gel, itd.) ki opravljajo funkcijo naravne termoregulacije, in skrbijo za primerno temperaturo skozi vse leto. 5. Antibakterijska in hipoalergena zaščita - Brez pršic, bakterij in alergij : Vse Swiss+Bed vzmetnice vsebujejo antibakterijske in antialergijske zaščite, ki delujejo proti pršicam, nastankuplesni, mikroorganizmov in bakterij. Posledično zmanjšujejo tudi možnost alergij. To je še posebej pomembno za ljudi, ki imajo občutljivo kožo, trpijo za astmo, alergijami in sorodnimi težavami. 6. Vrhunska kakovost materialov (evropskega porekla) - Visoko kakovostni materiali : Vse Swiss+Bed vzmetnice so izdelane po strogih švicarskih standardih kakovosti, iz premišljeno izbranih visoko kakovostih materialov evropskega porekla. - Okolju in človeku prijazne vzmetnice : Vsi uporabljeni materiali so neoporečni in okolju ter zdravju prijazni. 7. TitanCore vzmeti za dolgotrajno uporabo tudi pri posameznikih z večjo telesno težo - Trpežnost : Vse Swiss+Bed vzmetnice so zasnovane za dolgotrajno uporabo zato tudi ponujajo možnost podaljšane garancije do 15 let, na vse svoje vzmetnice. Model vzmetnice Tour Noir je specifično zasnovan za ljudi z večjo telesno težo (nad 110 kg) zato vsebuje TitanCore vzmeti, ki so še bolj vzdržljive in trpežne od običajnih. 8. Za vse spalne položaje in razvade - Več modelov različnih trdot za vse želje in potrebe : Vse Swiss+Bed vzmetnice s svojo zasnovo zagotavljajo optimalno podporo vsem, ne glede na to, ali spite na boku, hrbtu ali trebuhu. Izbira same trdote vzmetnice pa je vezana na telesno težo in spalni položaj (navade) posameznika. Vse Swiss+Bed vzmetnice (razen Tour Noir) je možno dobiti v mehki, srednje trdi ali trdi različici. Tour Noir model je namensko izdelan za ljudi s povečano telesno težo ter za tiste, ki imajo radi trše vzmetnice, zato ga proizvajajo le v trdi različici. 9. Estetska in funkcionalna dovršenost v enem - Sodoben videz in širok namen uporabe : Swiss+Bed vzmetnice zaznamuje visoko stopnja funkcionalnosti, eleganten dizajn in oblika, zato so primerne tako za domačo uporabo, kot luksuzne turistične nastanitve in hotele. 10. Brezskrbna in dolgotrajna rešitev - Do 15 let garancije : Ob nakupu katerekoli Swiss+Bed vzmetnice dobite poleg osnovne garancije tudi možnost podaljšane 15 letne garancije - 180 testnih noči : Ljudje potrebujemo nekaj časa, da se privadimo na novo vzmetnico. Kljub visoko strokovnemu osebju in njihovem posvečenemu svetovanju se lahko včasih zgodi, da vam izbrana vzmetnica ne bo najbolj ustrezala, zato vam pri Swiss+Bed ponujajo 180 dnevno preizkusno dobo. To pomeni, da lahko 180 noči spite na izbrani vzmetnici v svoji domači spalnici. V kolikor se izkaže, da vam model ali različica vzmetnice ne ustreza, jo lahko zamenjate za drugo, bolj primerno vzmetnico. 11. Vzmetnice vseh dimenzij in po naročilu - Široka redna ponudba standardnih in nestandardnih dimenzij : Swiss+Bed ima eno najbolj obširnih, če ne najbolj obširno ponudbo standardnih in nestandardnih dimenzij vzmetnic pri nas. V redni izdelavi imajo vzmetnice širine od 70 do 200cm in dolžine od 190 do 240 cm. - Izdelava vzmetnic po meri : Za vse, ki imate specifične želje ali potrebe, ki se jih ne da pokriti z dimenzijami vzmetnic v njihovi redni prodaji, ponujajo tudi možnost izdelave vzmetnice po meri. 12. Zaupanje in zadovoljstvo strank - Kupci so z vzmetnicami zelo zadovoljni : Samo v zadnjem letu se je za Swiss+Bed vzmetnice odločilo več 10.000 Slovencev. Če povzamemo njihova mnenja o Swiss+Bed vzmetnicah so v veliki večini izredno zadovoljni z izborom. Iz pozitivnih pričevanj kupcev, je poleg navdušenja nad visoko kvaliteto vzmetnic mogoče prebrati / slišati tudi zadovoljstvo nad pozitivnimi učinki na spanec in zdravje kupcev. Zasledili smo tudi veliko pohval za njihove spremne storitve, kot so svetovanje v salonu, storitev dostave ipd. Zaupali so nam tudi, da vsako konstruktivno kritiko ali negativno izkušnjo jemljejo zelo resno ter kot priložnost za še dodatno izboljšanje.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika



Mnenja v zgornjih fotografijah so iz uradnega Swiss+Bed profila na Google mapi. icon-picture-layer-2 1 / 3