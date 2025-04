SWY POP-UP 2025: Ko spletna skupnost postane resničnost

OGLAS

To je SWY POP-UP. In letos se vrača – že petič zapored!

Iz spletne skupnosti v resnično življenje

Tisti, ki nas spremljate od začetka ali nekoliko kasneje, veste, da SWY ni le blagovna znamka. Je skupnost. Je filozofija, da vsak izmed nas šteje. Da smo skupaj močnejši. Da vsakdo zasluži prostor, kjer se počuti, da mu pripada. Naša oblačila so morda prva stvar, ki te pritegne, a hitro ugotoviš, da za izdelki stojijo obrazi, zgodbe, vrednote in povezave, ki segajo globlje. Pri samozavesti, ki jo začutiš, ko si oblečen v nekaj, kar ti pristaja. Pri odločitvi, da verjameš vase, da si dovolj. Pri majhnih vsakodnevnih korakih, ki vodijo v velike premike. Naš pop-up dogodek je odsev te filozofije - iz spletnega prostora preseljen v resnično življenje. Zato je pop-up nekaj posebnega. To ni običajen prodajni dogodek. To je praznik skupnosti, priložnost, da skupaj doživimo vse, kar pomeni Starts With You – vse se začne pri tebi in to V ŽIVO.

Spomini, ki se ne izbrišejo

Če si bil/a z nami lani, veš, o čem govorimo. 7.000 obiskovalcev. Vrsta, ki se je vila po ljubljanskih ulicah. Energija, ki je polnila vsak kotiček prostora. Spoznavanja z ekipo, selfie-ji, objemi, darilca in nešteto čustvenih trenutkov. O dogodku so pisali vsi mediji - "nepregledno dolge vrste", "evforija, kot je še ni bilo" in še veliko več – kar dokazuje, da to ni bil običajen dogodek. To je bil premik, ki ga je čutila celotna Slovenija.

In letos? Gremo še večje, močnejše in srčnejše.

Kaj te čaka letos?

Letos bomo skupaj ustvarili največji SWY pop-up doslej. Več kot 1000 m prostora, kjer se bo utrip skupnosti čutil v vsakem kotičku

70 članov osebja, ki bo skrbelo za vas, obiskovalce

Več možnosti za povezovanje, več dogajanja, več presenečenj in nepozabnih trenutkov

Kaj lahko pričakuješ: - Popuste na vse izdelke - Ekskluzivno razprodajo zadnjih kosov - Darilca, ki ti bodo polepšala dan - Kolo sreče z nagradami - In seveda – občutek, da si del nečesa večjega Lokacija: Media Center, Kranjčeva ulica 22, Ljubljana

Urnik:

- Petek, 4. 4., od 9:00 do 19:00 - Sobota, 5. 4., od 10:00 do 19:00

Zakaj obstaja pop-up?

Ker ste vi razlog, da SWY obstaja.

Ker si zaslužite doživeti izkušnjo, ki presega splet. Ker vemo, koliko vam pomeni izdelke videti in probati tudi v živo.

Ker si želimo pogledati vam v oči, se vam zahvaliti za podporo in skupaj ustvariti dan, ki ga ne boste pozabili. Vsako leto znova nas najbolj osreči, ko vidimo nasmehe, čutimo veselje in prejmemo vašo energijo. Takrat vemo – to je tisto, kar šteje. To je SRCE SWY-ja.

Naša skupnost je naše srce. Od začetkov, ko je Petra Parovel sanjala o znamki, ki bo več kot le oblačila, do danes, ko nas je že 25 v ekipi, in v ponudbi več kot 360 izdelkov nismo nikoli pozabili, zakaj obstajamo. In letos bo to srce bilo še glasneje.

Pridite. Povežite se. Doživite.

Ne glede na to ali ste z nami že od začetka ali pa ste nas pravkar odkrili, – dobrodošli.

Pop-up je vaša priložnost, da izkusite, kaj pomeni SWY. Ne le z očmi, ampak z dušo. Komaj čakamo, da vas vidimo.

Petra z ekipo SWY