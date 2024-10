SWYBRAND zbral več kot 40.000 €

OGLAS

SWY Dobrodelni koraki FOTO: LiparDesign Photography icon-expand

Na drugem dogodku SWY Dobrodelni koraki se je zbralo več kot 4.000 ljudi, ki so s tekom ali sproščenim sprehodom prispevali svoj delež k pomembnemu cilju – razvoju posebne genske terapije za Urbana in druge otroke. Energija med udeleženci je bila nalezljiva. Mnogi so prišli z družinami, prijatelji ali sodelavci, praktično iz cele Slovenije, da bi podprli SWYBRAND – ov dogodek. V zraku se je čutila solidarnost, ljudje so se pogovarjali, izmenjevali spodbudne besede in se zabavali. Nekateri so se pogumno podali na tek, medtem ko so drugi izbrali mirnejši sprehod – a vsi so se zbrali z enakim namenom, želeli so pomagati.

V otroškem kotičku je bilo slišati smeh otrok, ki so uživali v različnih aktivnostih, medtem ko so starši lahko poklepetali ob okusnih dobrotah različnih ponudnikov. Na osrednjem odru so nastopajoči navduševali množico z glasbenimi točkami, s plesom in s predavanji. Vsak nasmeh, vsaka pesem in vsak korak so pripevali k boljšemu življenju za otroke, kot je Urban.

Na koncu dogodka je bilo čutiti neizmerno hvaležnost. Zbrana vsota več kot 40.000 evrov je bila rezultat sodelovanja vseh udeležencev, prostovoljcev in sponzorjev. Dogodek ni bil uspešen le v smislu zbiranja sredstev, ampak je dokazal, da lahko skupaj z odprtimi srci dosežemo ogromno. Lastnica podjetja, Petra Parovel, je ob koncu izrazila hvaležnost vsem sodelujočim in poudarila, da vse to brez tako močne skupnosti ne bi bilo mogoče.

