SŽ bodo do konca leta potniške vlake opremile z brezžičnim internetom

Na Slovenskih železnicah bodo z brezžično internetno povezavo opremili potniške garniture Siemens Desiro in Pendolino. Za spletni portal Uporabna stran so na SŽ pojasnili, da bodo uporabljali tako signal Telekoma Slovenije kot A1 Slovenija, da bi zagotovili čim večjo pokritost in propustnost.

SŽ so sicer v pričakovanju novih Stadlerjevih vlakov, ki so jih naročili aprila lani. Ti bodo, kot so zapisali na SŽ, že ob prihodu opremljeni z brezžičnim internetom. Železnice so tedaj s švicarskim proizvajalcem podpisale 169 milijonov evrov vredno pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur, maja letos pa so dodali še naročilo za dodatnih 26 potniških vlakov.