Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

SŽ krepijo vozni park: 20 novih potniških vagonov in štiri lokomotive

Ljubljana, 15. 12. 2025 17.42 pred 52 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Ne.M. STA
Vagon

Slovenske železnice z nakupom 20 potniških vagonov in štirih novih večsistemskih lokomotiv nadaljujejo posodobitev voznega parka. Po besedah direktorja SŽ-Potniški promet Mihe Butare in ministra Bojana Kumra s tovrstnimi naložbami izboljšujejo kakovost javnega potniškega prometa. Posel je vreden 97 milijonov evrov.

"S tem uresničujemo četrto fazo razvoja potniškega prometa v mednarodnem okolju. Naš cilj je, da v naslednjih treh do štirih letih postanemo glavna prestopna točka iz jugovzhodne Evrope v zahodno in severno Evropo in ravno ta posel nam bo to omogočil," je ob podpisu pogodbe izpostavil Butara.

Kot je pojasnil, so vagoni bolj udobni in nizkopodni, kar bo omogočalo lažji dostop gibalno oviranim osebam. "S tem prenavljamo vozni park, ki je bil precej zastarel," je ponovil.

Lokomotiva
Lokomotiva
FOTO: Slovenske železnice

Gre za štiri interoperabilne električne lokomotive Siemens Vectron, namenjenih vleki mednarodnih potniških vlakov. Lokomotive bodo opremljene z najsodobnejšim varnostnim sistemom ETCS in bodo omogočale delovanje v osmih državah (Sloveniji, Avstriji, Hrvaški, Madžarski, Srbiji, Nemčiji, Češki in Italiji do Trsta), brez potrebe po menjavi na mejnih postajah. Njihova najvišja hitrost bo 200 kilometrov na uro.

Ob nakupu novih vlakovnih kompozicij je izpostavil, da se obenem zaključuje prevzem še zadnjih od 72 Stadlerjevih vlakov.

S tovrstnimi nakupi ciljajo na učinkovit javni prevoz. V prihodnje nameravajo po njegovih besedah investirati še v 40 do 45 novih vlakov, s čimer bi se še bolj približali evropskim standardom.

Posel je vreden okoli 97 milijonov evrov, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo iz sklada za podnebne spremembe prispevalo 44 milijonov evrov.

Tudi Kumer je poudaril, da z novimi vlaki izboljšujejo kakovost javnega potniškega prometa, kar po po njegovi oceni vodilo tudi v rast števila potnikov. Kot je dodal, s tovrstnimi ukrepi znižujejo mobilnostno revščino, pri čemer je izpostavil še izboljšave zakonodaje

Minister je dodal, da je bila Slovenija na repu EU po prevoženih kilometrih v javnem potniškem prometu. "Zdaj se vendarle premikamo navzgor, kar nas seveda veseli, imamo še ogromno dela," je dodal.

Direktor Siemens Mobitily Slovenia Aleš Napast je poudaril, da njihovo podjetje že 25 let ponosno sodeluje s SŽ pri obnovi oziroma modernizaciji železniškega prometa in med drugim poudaril, da kompozicije s svojo večsistemsko zasnovo omogočajo prečkanje meja brez ovir, torej brez prekinitve z varnostnimi sistemi.

Izvršni direktor Skupine Magyar Vagon Laszlo Ludvig pa je poudaril, da bo ta izvozni projekt za Slovenijo omogočil skupini Magyar Vagon, da se uveljavi ne le na domačem trgu, temveč tudi mednarodno z domače razvito serijo vagonov IC+.

Dobava novih vagonov je načrtovana med junijem in oktobrom 2028, dobava lokomotiv pa med aprilom in majem 2027.

vagoni lokomotive vlaki slovenske železnice vozni park

Ljubljanski mestni svet izglasoval 'prepoved trubačev'

SORODNI ČLANKI

Prihod prvega vlaka za zaključek prve faze nadgradnje železniške postaje

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GUNDABAD
15. 12. 2025 18.45
lohku woni krepijo, 55km na uro, pri Borovnici presedati na avtobus bruh
Odgovori
0 0
melhijad1
15. 12. 2025 18.45
in kje bo vozil ta vlak 200?cjazimo se 40 na uro...
Odgovori
0 0
Anion6anion
15. 12. 2025 18.35
Vozili pa bodo po tirih Marije Terezije
Odgovori
+1
1 0
slim386
15. 12. 2025 18.17
Če bodo še vedno rabili 2 delovna dneva iz enega konca države v drugega to nič ne pomaga
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
15. 12. 2025 18.10
A to že deluje?
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
15. 12. 2025 18.11
Deluje, OK. Kaj vse lokomotive, vagoni pa milijonske železniške postaje pomagajo, če so hitrosti slovenskih železnic ostale pri letu 1910.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
15. 12. 2025 18.13
Spoštovani gospod Mes lahko razlaga vse mogoče, a danes se z vlakom iz Maribora v Koper pripelješ pri najboljši objavljeni povezavi v urah 4:40....za približno 230 km poti
Odgovori
0 0
jugatneme
15. 12. 2025 18.27
....vožnja na isti relaciji Maribor - Koper brez problemov lahko traja tudi krepkih 5 ur... Dokler bo gospod Mes razlagal o hitrostni povezavi in uspehu, Maribor - Ljubljana 90 minut nam se ne piše preveč dobro. Sveže odprta nova proga Dunaj - Trst obide slovensko ozemlje v loku in za približno 470 km potrebuje nekaj manj kot 7 ur.
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
15. 12. 2025 18.34
Popravek, proga Dunaj - Trst je prek 550 km.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Pred vsemi se je podelal v hlače
Pred vsemi se je podelal v hlače
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim boste odstranili madež rdečega vina
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
okusno
Portal
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416