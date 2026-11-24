T-2 je svojo ponudbo prenovil s tremi paketi – NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS, ki združujejo hiter internet, televizijo in telefonske storitve. Preverite, kaj ponuja posamezen paket in kateri bi bil najprimernejši za vaše gospodinjstvo.

Trije paketi za tri različne načine življenja

Si predstavljate običajen večer doma? Nekdo v dnevni sobi spremlja priljubljeno serijo, v otroški sobi poteka napeta spletna igra, nekdo drug pa ravno zaključuje službeni videoklic. Vse to danes pogosto poteka hkrati, zato je kakovostna internetna povezava postala pomemben del vsakdanjega življenja. Pri T-2 so se na različne potrebe gospodinjstev odzvali s prenovljeno ponudbo. Novi paketi NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS na optičnem omrežju T-2 omogočajo internetne hitrosti do 1 Gbit/s, razlikujejo pa se predvsem po hitrosti pošiljanja podatkov, obsegu televizijskih vsebin, mobilni telefoniji in dodatnih storitvah. Vsi trije vključujejo tudi televizijske funkcije s časovnim zamikom in aplikacijo tv2go, s katero lahko naročene televizijske vsebine spremljate na različnih napravah. Na voljo je tudi sodobna brezžična tehnologija Wi-Fi 7, kjer to omogočajo tehnični pogoji.

Kaj prinašajo novi paketi T-2? Glavne razlike na enem mestu.

Prenovljena ponudba prinaša tri jasno oblikovane ravni paketov. Osnovni NAJS zagotavlja internet in televizijo za vsakodnevno uporabo, EKSTRA NAJS dodaja več TV-vsebin, mobilno telefonijo in dodatne storitve, FUL NAJS pa združuje najzmogljivejši internet in najobsežnejšo ponudbo.

Za lažjo odločitev smo pripravili primerjavo ključnih storitev:

Kaj vključuje paket? NAJS EKSTRA NAJS FUL NAJS Internet na optiki Do 1000/200 Mbit/s Do 1000/500 Mbit/s Do 1000/1000 Mbit/s Brezžični internet Wi-Fi 7* Wi-Fi 7* Wi-Fi 7* Televizija Shema L Shema XL, več kot 200 programov Shema XL, več kot 200 programov Dodatne TV vsebine – – HBO Premium in Cinestar Premiere Mobilna telefonija Možnost dodatnega naročila 1 Oranžni Maxi 2 Oranžni Maxi Dodatne storitve – T-2 Ščit, 10 GB prostora Horizont T-2 Ščit, 100 GB prostora Horizont Akcijska cena na omrežju T-2 29,99 €/mesec 49,99 €/mesec 59,99 €/mesec *Vsi trije paketi vključujejo tudi stacionarno telefonijo, časovni zamik in aplikacijo tv2go. Navedene hitrosti veljajo na optičnem omrežju T-2. Wi-Fi 7 je odvisen od tehničnih možnosti in razpoložljive opreme. Akcijske cene vključujejo DDV in veljajo za upravičene nove zasebne naročnike ob 24-mesečni vezavi in pod pogoji akcije.

NAJS: Vse, kar potrebujete za vsakodnevno povezanost

Če internet uporabljate predvsem za brskanje po spletu, delo od doma, videoklice in spremljanje televizijskih vsebin, je lahko paket NAJS prava izbira. Na optičnem omrežju T-2 vključuje internetno hitrost do 1000/200 Mbit/s, televizijsko programsko shemo L, časovni zamik ter aplikacijo tv2go. To pomeni, da lahko priljubljeno oddajo spremljate tudi takrat, ko vam najbolj ustreza, ali televizijske vsebine gledate na telefonu, tablici oziroma računalniku. V paket je vključena tudi fiksna telefonija z neomejenimi klici v omrežju T-2. Mobilna telefonija sicer ni vključena, vendar jo lahko po potrebi dodate. NAJS je tako namenjen uporabnikom, ki si želijo kombinacijo hitrega interneta in televizije, brez potrebe po obsežnejših dodatnih storitvah.

Akcijska cena paketa NAJS na omrežju T-2 znaša 29,99 € mesečno ob 24-mesečni vezavi.

EKSTRA NAJS: Ko je doma vedno več dogajanja

V gospodinjstvih, kjer več članov družine hkrati uporablja internet, se potrebe hitro povečajo. Eden dela v oblaku in pošilja večje datoteke, drugi spremlja televizijo, tretji pa uporablja spletne aplikacije ali igra videoigre. Takšnim gospodinjstvom je namenjen EKSTRA NAJS, ki na optičnem omrežju T-2 omogoča hitrost do 1000/500 Mbit/s. V primerjavi z osnovnim paketom prinaša večjo hitrost pošiljanja podatkov, kar pride prav predvsem pri nalaganju večjih datotek, delu v oblaku in drugih zahtevnejših spletnih opravilih. Razlika je tudi pri televiziji. EKSTRA NAJS vključuje razširjeno programsko shemo XL z več kot 200 TV-programi, časovni zamik in aplikacijo tv2go. Ljubitelji filmov, serij, športa in drugih televizijskih vsebin imajo tako na voljo širši izbor programov. Pomembna prednost je tudi vključena mobilna telefonija. Paket namreč vsebuje eno mobilno številko s paketom Oranžni Maxi, ki omogoča neomejene klice, sporočila in mobilne podatke v skladu s pogoji uporabe. Za dodatno brezskrbnost smo dodali še storitev T-2 Ščit za zaščito pri uporabi interneta in 10 GB prostora za shranjevanje datotek v oblaku Horizont.

Akcijska cena paketa EKSTRA NAJS na omrežju T-2 znaša 49,99 € mesečno ob 24-mesečni vezavi.

FUL NAJS: Za tiste, ki želijo še več

Kaj pa, če doma internet intenzivno uporablja več članov gospodinjstva, poleg bogate televizijske ponudbe pa želite v enem paketu združiti tudi več mobilnih številk? FUL NAJS je najobsežnejši med novimi paketi T-2. Na optičnem omrežju T-2 omogoča simetrično hitrost do 1000/1000 Mbit/s, kar pomeni enako visoko hitrost prejemanja in pošiljanja podatkov. To je posebej uporabno pri prenašanju velikih datotek, delu z oblačnimi storitvami in zahtevnejši uporabi interneta. Paket vključuje programsko shemo XL z več kot 200 TV-programi, dodatno pa še HBO Premium in Cinestar Premiere. Tako ponuja več možnosti za filmske večere, priljubljene serije in drugo televizijsko zabavo. Vključeni sta tudi dve mobilni številki s paketom Oranžni Maxi, zato je FUL NAJS zanimiva izbira za pare in družine, ki želijo mobilne ter domače telekomunikacijske storitve združiti v skupno ponudbo. Poleg tega vključuje 100 GB prostora v oblaku Horizont in storitev T-2 Ščit, ki pomaga pri zaščiti pred spletnimi grožnjami.

Akcijska cena paketa FUL NAJS na omrežju T-2 znaša 59,99 € mesečno ob 24-mesečni vezavi.

Kako izbrati paket, ki vam bo res ustrezal?

Najdražji ali najobsežnejši paket ni nujno najboljša izbira za vsakogar. Pred odločitvijo razmislite predvsem o svojih navadah. Koliko oseb v gospodinjstvu uporablja internet? Ali pogosto delate od doma in pošiljate večje datoteke? Koliko televizijskih programov dejansko spremljate? Bi vam ustrezalo, da imate v paketu vključeno tudi mobilno telefonijo? Če potrebujete predvsem internet in televizijo za običajno vsakodnevno uporabo, velja preveriti NAJS. Če želite bogatejšo televizijsko ponudbo, večjo oddajno hitrost interneta in vključeno mobilno številko, je zanimiva izbira EKSTRA NAJS. Za gospodinjstva z zahtevnejšo uporabo interneta, dvema mobilnima številkama in željo po dodatnih filmskih vsebinah pa je na voljo FUL NAJS. Pomembno je tudi, da pred naročilom preverite razpoložljivost storitev na svojem naslovu. Dejanske internetne hitrosti in razpoložljivost opreme so namreč odvisne od vrste omrežja ter tehničnih možnosti priključka.

Ko je življenje NAJS, so pomembni tudi majhni trenutki

Prenovljeno ponudbo T-2 spremlja tudi kampanja "Življenje je NAJS", ki je dobila svojo glasbeno zgodbo. Pevka Anna (Ana Grdadolnik) je predstavila pesem Življenje je najs, posvečeno drobnim trenutkom, bližini in ljudem, zaradi katerih je vsakdan lepši. Sporočilo pesmi se lepo povezuje tudi z idejo novih paketov T-2. Tehnologija ima namreč največjo vrednost takrat, ko nam olajša vsakodnevna opravila in pomaga ohranjati stik z ljudmi ter vsebinami, ki nam nekaj pomenijo. Naj bo to videoklic z nekom, ki ga že dolgo nismo videli, družinski filmski večer ali sproščeno spremljanje najljubše oddaje po napornem dnevu – včasih prav takšni trenutki naredijo življenje NAJS. In pri izbiri pravega paketa je podobno: pomembno ni, da imamo največ vsega, temveč da imamo tisto, kar zares potrebujemo.

Preverite nove pakete NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS, primerjajte vključene storitve ter poiščite kombinacijo, ki najbolje ustreza vašemu vsakdanu.