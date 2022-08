T-2 predstavlja prve NFT žetone

NFT-ji, kot jih imenujemo s kratico, so v osnovi podatkovne enote, vezane na tehnologijo veriženja blokov (blockchain). Delujejo kot digitalni dokaz o lastništvu avtorskih del, kot so fotografije, grafične umetnine ali videi, njihova uporabna vrednost pa se širi tudi na spletne nakupe in lahko npr. dokazuje tudi lastništvo vstopnic za koncert ali športno prireditev. Koncept unikatnih nezamenljivih žetonov je nastal v sferi digitalne umetnosti in povzročil revolucijo v zagotavljanju pristnosti posameznega digitalnega dela, ki z njim dobi tudi status izvirnika in s tem tržno vrednost. NFT žeton temelji na pogodbi o lastništvu, lastnik pa ga lahko v digitalnem svetu pretvori tudi v denar. Nezamenljivost žetona pomeni, da je ta unikaten, ustvarjen za točno določen predmet, in ga ni mogoče zamenjati z drugim, lastniku pa omogoča trgovanje in pretvorbo v kripto ali fizično valuto.

Družba T-2, ki je pri nas prepoznana po svojih dinamičnih, inovativnih in naprednih telekomunikacijskih rešitvah, v avgustu začenja z digitalno kampanjo Pikseliraj se!, ki bo čez poletje skrbela za engagement uporabnikov spleta, pri tem pa pogumno segla izven ustaljenih marketinških okvirjev, vključujoč zelo priljubljeno NFT tehnologijo.

Kampanja uporablja značilne in uveljavljene marketinške taktike, kot je enostavna nagradna spletna aktivacija, s katero nagovarja širšo ciljno skupino uporabnikov. Na tak način omogoča sodelovanje vsem, tudi tistim, ki so (še) nevešči naprednih rešitev, kot so nezamenljivi žetoni. Koncept nagradne aktivacije je pikselator – spletni konfigurator, ki selfie fotografijo uporabnika spremeni v značilno zrnat videz (v pikselirano obliko). Element, ki bo še posebej kratkočasil sodelujoče, so zabavni trendni dodatki – od klobuka in koktajla do sočno našobljenih ustnic – ki jih lahko poljubno dodajajo na svojo sliko.

Vsi ustvarjeni pikselirani selfieji se sproti nalagajo v spletno galerijo, kjer si zabavno zbirko lahko ogledajo tudi drugi uporabniki, hkrati pa se vsi sodelujoči v nagradnem žrebanju potegujejo za dodatne nagrade. Ekskluzivna nagrada za sodelujoče je brezplačni nezamenljivi žeton (NFT), ki ga bo T-2 vsak teden podaril prvim petdesetim, ki bodo uporabili pikselator in pikselirali svojo fotografijo. Njegova posebna vrednost je v tem, da nosi vizualno podobo svojega lastnika, tj. pikseliran selfie. Gre za NFT kolekcijo, ki ni umetniško delo ustvarjalca, kot je običajno, ampak realna podoba lastnika, ki je s pomočjo pikselatorja pretvorjena v umetniško delo.