T-2 v roke Telemacha

"Telemach Slovenija in Garnol sta danes sklenila Pogodbo o nameravani prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi T-2, v skladu s katero namerava Telemach Slovenija pridobiti najmanj 98,06 % poslovnih deležev T-2".

Podjetje, ki ga je od leta 2011 obladoval Jurij Krč bo torej kmalu dobilo novega lastnika. Kot so v skupnem sporočilu za javnost sporočili iz obeh družb, bodo najprej opravili skrbni pregled podjetja, nato pa nameravajo podpisati še pogodbo o nakupu poslovnih deležev in pridobiti vsa potrebna soglasja pristojnih regulatorjev. To se bo, napovedujejo, predvidoma odvilo v naslednjih tednih.

"Prevzem bi Telemachu zagotovil nadaljnji razvoj in širše omrežje ter mu omogočil učinkovitejše vlaganje v sodobne tehnologije, vrhunske izdelke in uporabniško izkušnjo. Nameravana naložba prinaša znatne koristi tako končnim kupcem kot slovenskemu gospodarstvu v celoti," so med drugim zapisali.

Pod pogodbo o nameravani prodaji sta sicer podpisana Tomislav Čizmić, predsednik uprave Telemacha Slovenija in Jurij Krč, prokurist v družbi T-2. "Prepričani smo, da je konsolidacija nujna za ohranjanje konkurenčnosti na slovenskem trgu ter za spodbujanje digitalizacije in povezljivosti, kar v končni fazi krepi slovensko gospodarstvo," je zapisal Čizmić. Krč pa: "T-2 je v zadnjih 20 letih oblikoval lokalni trg telekomunikacij in postal pomemben člen slovenskega telekomunikacijskega trga. Zato da bi zagotovili še intenzivnejši razvoj podjetja, je prišlo do poslovne odločitve, da T-2 s Telemachom začne novo obdobje razvoja."

Spomnimo, napoved nakupa se dogaja le nekaj dni pred napovedano obravnavo na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Slovenski državni holding, vodi ga Žiga Debeljak, je namreč pred dvema mesecema vložil zahtevo za stečaj T-2, o čemer smo sicer obširno poročali v članku spodaj.