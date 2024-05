'Ta dan je bil upravičen, Slovenija je dosegla presenetljiv napredek'

V Novi Gorici se vrstijo različni dogodki ob praznovanju 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Osrednja proslava poteka na travniku pred občinsko zgradbo. V mestu sta tudi tedanji predsednik Evropske komisije Romano Prodi in tedanji predsednik slovenske vlade Anton Rop, ki sta pred 20 leti tam odštevala sekunde do našega evropskega članstva.

OGLAS

Novogoriški Trg Evrope je v duhu prihajajoče evropske prestolnice kulture veliko gradbišče, zato so proslavo ob 20-letnici premaknili na travnik med občino in gledališčem. Občutki osrednjega akterja Romana Prodija 20 let pozneje: "Spomin, pozitiven spomin. Vendar še več od tega je videti, da je bil ta dan upravičen. Izredno vesel sem bil, ko sem bral, tudi v angleških časopisih, kakšen je napredek desetih novih članic. Presenetljiv napredek."

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja



Borut Pahor, Romano Prodi, Robert Golob in Anton Rop icon-picture-layer-2 1 / 3

Prodi si je danes v družbi Antona Ropa in tedanjega novogoriškega župana ogledal filatelistično razstavo. Nekdanji župan Nove Gorice Mirko Bulc je povedal, da na tisti čas vežejo izjemni spomini. "Vsi smo bili malo nad zemljo v pričakovanju, kako bo v Evropski uniji. Starejši ljudje so imeli solzne oči od sreče, tako da ni primerljivo z današnjim dnem."

Dijaki so Evropsko unijo podrobneje spoznali preko simulacije evropskega parlamenta. Potekala pa so tudi kulinarična srečanja. "Močna Evropska unija pomeni tudi močno Slovenijo" Premier Robert Golob in evropski komisar Janez Lenarčič sta na današnji državni proslavi ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU v Novi Gorici izstavila prednosti, ki jih je s članstvom v povezavi pridobila Slovenija. Poudarila sta še, da bomo o prihodnosti unije odločali na evropskih volitvah ter pozvala ljudi, naj se jih udeležijo. Premier je spomnil, da je Nova Gorica zrasla na evropskih vrednotah oziroma ideji o novem, drugačnem, sodobnem mestu, v katerem bodo ljudje živeli svobodno in v medsebojnem spoštovanju. Takrat je bil trenutek veselja in tudi danes lahko izrazimo enako zavezanost istim vrednotam, je dejal Golob, ob tem pa spomnil, da so evforiji ob vstopu sledile tudi preizkušnje. Po Golobovih besedah smo se v EU naučili, da je Evropa močna le, če je enotna, in močna je toliko, kolikor je solidarna. "In bolj kot je močna Evropa, bolj je Slovenija varna," je dodal. Evropo je označil za skupnost vrednot, ki ceni dostojanstvo vsakogar in daje priložnost vsem, a te vrednote so danes na preizkušnji, saj se nekatere ideje iz preteklosti vračajo v obliki populizmov. Spomnil je, da bomo na evropskih volitvah čez mesec dni odločili, kakšno Evropo želimo. Naša odgovornost je, da izkoristimo volilno pravico in s svojim glasom branimo evropske vrednote, ki so branik demokracije, je dejal.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja









Proslava ob 20. obletnici vstopa v EU icon-picture-layer-2 1 / 6

Golob je v nagovoru omenil tudi današnjo odločitev vlade o priznanju Palestine in izrazil upanje, da bo to palestinskemu narodu prineslo žarek upanja. K udeležbi na volitvah je v svojem govoru pozval tudi komisar Lenarčič. "EU je mir, solidarnost, združevanje, odprtost in sodelovanje," je še dejal komisar. Ali bo tako ostalo, je po njegovih besedah odvisno tudi od tega, ali bomo šli na evropske volitve in poskrbeli, da bodo naši predstavniki v institucijah EU še naprej krepili evropski projekt."Kajti močna Evropska unija pomeni tudi močno Slovenijo - je naše jamstvo za priložnosti in prihodnost, kot si jo želimo zase in ostale okoli nas," je poudaril. Spomnil je, da Slovenija dve desetletji v EU obeležuje prav na dan Evrope, obletnico začetka evropskega povezovanja, ki temelji na zagotavljanju miru in enotnosti Evrope. Ob tem je komisar omenil vojne v Ukrajini, Gazi in drugod, s katerimi projekt EU po njegovih besedah dobiva dodatno potrditev. "EU, še bolj enotno in solidarno, še bolj trdno in močno, potrebujemo bolj kot kadarkoli prej," je poudaril Lenarčič. "Čas za nujno potreben politično-ekonomski preskok naše unije je zdaj," je opozoril. Proslava, pod katero se podpisuje domača režiserka Neda Rusjan Bric, je v znamenju primorskega prostora, od časa Soške fronte do evropskega sobivanja, pri čemer režiserka ni prezrla težav, s katerimi smo se morali soočiti, da smo postali del evropske družine. Nastopajo številni umetniki, tako vrhunski čezmejni pianist Aleksander Gadžijev kot dirigent Simon Perčič, poleg pa Vlado Kreslin, plesalci in duo Silence. Pred meseci se je sicer šušljalo, da bo Goriško obiskala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, vendar, kot so pred dnevi pojasnili, ima številne druge obveznosti.