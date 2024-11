Ta delodajalec nudi enoletni oddih od dela

Lansko poletje si je tako Jana privoščila 4-mesečni oddih od dela . "Vedela sem, da bom, ko bom imela možnost oditi na 'sabbatical', izkoristila ta čas za odhod v tujino, saj v prostem času najraje potujem. Odločila sem se za 3-tedenski tečaj španščine v Valencii. Osnove tega jezika sem želela obnoviti v državi, kjer dejansko govorijo špansko in kjer bi lahko jezik hitreje osvojila. Valencia mi bo za vedno ostala v najlepšem spominu, saj sem šla tja sama in izstopila iz cone udobja, ob tem pa spoznala kar nekaj čudovitih ljudi iz celega sveta."

Po prihodu domov je z družino šla na Pag, s sinom obiskala London, za konec pa se je odpravila na 1,5-mesečno družinsko potovanje po Aziji. "Obiskali smo 3 države, se kopali ob koralnih grebenih v Indoneziji in Maleziji, obiskali orangutane v njihovem naravnem okolju in odšli na safarije po reki Kinabatangan, prehodili deževni gozd na divjem Borneu, plavali z želvami, doživeli utrip velemest v Vietnamu in bili osupli nad naravnimi znamenitostmi, ki jih Azija ponuja," je opisala Jana in dodala, da je bilo to obdobje, ko se je lahko posvetila le sebi in svoji družini, eno najlepših: "Vesela sem, da mi je Hofer to omogočil." Z letošnjim letom pa so pri Hoferju tudi omogočili, da si tovrstni oddih od dela zaposleni lahko ponovno vzamejo, in sicer na vsakih 5 let. Tako se bo lahko Jana čez 4 leta znova podala novim daljšim dogodivščinam naproti.

Oddih za vzgajanje psa in prenovo hiške

Priložnost za sabbatical je lani izkoristila tudi poslovodja v eni od trgovin Andreja, ki je 6 mesecev sabbaticla namenila počitku in kakovostnemu preživljanju časa z družino, v tem času pa si je izpolnila tudi dolgoletno željo: "O tem sem razmišljala že kar nekaj časa, verjetno od vsega začetka, ko je Hofer ponudil to možnost. Šest mesecev oddiha od dela sem izkoristila zelo preprosto - za umirjeno preživljanje vsakdana brez hitenja ali časovnih omejitev. Privoščila sem si daljši dopust na morju, potem sem uživala na manjšem posestvu ob reki Krki, kjer s partnerjem preurejava starejšo hiško, izpolnila pa sem si tudi dolgoletno željo in si omislila hišnega ljubljenčka."

'Sabbatical' je velika prednost tako za sodelavca kot delodajalca

"Naši sodelavci so v središču našega podjetja," je povedala vodja kadrovskega oddelka Petra Štrukelj: "'Sabbatical' je način, kako lahko nagradimo njihovo zvestobo, predanost in trdo delo, hkrati pa jim omogočimo priložnost za osebno rast ter pridobivanje novih znanj in spretnosti, lahko pa tudi le odklop od vsakdanjega tempa življenja. Veseli smo, da se nato vsi vrnejo nazaj na svoje delovno mesto polni vtisov in nove energije."