Ta delodajalec skrbi za zaposlene - in za njihove družine

Za otroke in starše pomembno življenjsko prelomnico prav gotovo predstavlja vstop otroka v šolo . Ob tej priložnosti otroci zaposlenih prejmejo vrečko/nahrbtnik z napolnjeno peresnico, zvezki in drugimi potrebščinami ter sladko pozornostjo. Otroci se novega paketa zelo razveselijo, staršem pa se zmanjša finančno breme, ki ga predstavlja nakup potrebščin. Letos je tako prvič šolski prag prestopilo 172 Hoferjevih prvošolcev.

Hofer za več kot 2.000 zaposlenih omogoča številne ugodnosti , kot so krajši delovni čas, sabbatical oz. sobotno leto, izobraževanja, športne dogodke, psihološko svetovanje ... Hkrati pa ugodnosti ponuja tudi zaposlenim, ki so starši, in njihovim otrokom. Tako bo v decembru zanje znova pripravil obisk dedka Mraza, ki bo obdaril vsakega otroka. Lani jih je razveselil okoli 1.700.

Pri diskontnem trgovcu se lahko otroci zaposlenih med poletnimi počitnicami prijavijo tudi na različne tabore. Za starše namreč dvomesečne počitnice predstavljajo tako finančni kot logistični izziv, zato pri Hoferju sofinancirajo udeležbo otroka na poletnem taboru v organizaciji Zveze Anita Ogulin & ZPM, in sicer v višini 30 % cene. Otroci so letos lahko letovali v Zambratiji, Kranjski Gori, taborili ob Bohinjskem jezeru ali uživali na Pokljuki. Aktiven življenjski slog pa podpirajo tudi s kritjem startnine za en športni dogodek – za sodelavce ali njihove otroke.

Več časa doma? Zakaj pa ne!

Pri Hoferju za zadovoljstvo njihovih sodelavk in sodelavcev skrbijo tudi z zaposlitvenim modelom HOFER (po)polni delovni čas, ki prinaša lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zaposleni se ob vključitvi v ta zaposlitveni model dogovorijo za krajši delovnik, ob tem pa ohranijo vse ugodnosti zaposlitve za polni delovni čas, kot sta npr. polna pokojninska doba in polni regres.

Jadranje med delom in zasebnim življenjem je olajšano po zaslugi fleksibilnega delovnika, na področju uprave in administracije pa je mogoče dva dni na teden delati tudi od doma. Hoferjeve sodelavke in sodelavci na ta način lažje uskladijo službene in družinske obveznosti, s tem pa je tudi njihovo zadovoljstvo večje. Da se to povečuje, so potrdili tudi rezultati zadnje anonimne ankete. Jeseni 2022 se je indeks splošnega zadovoljstva v podjetju Hofer povišal na kar 89 %.





Naročnik oglasne vsebine je HOFER.