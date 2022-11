Ta izdelek uporablja že več kot 150.000 Slovenk! Rezultati so osupljivi!

Preizkusili smo serum za rast trepalnic, ki navdušuje Slovenke! Rezultati so resnično neverjetni.

Če želite dolge, goste in privihane trepalnice, obiski dragih kozmetičnih salonov niso več edina rešitev. Veliko žensk v želji po dolgih in zapeljivih trepalnicah posega po domačih receptih, po naših raziskavah in po besedah strokovnjakov pa se je za zmagovalni in najučinkovitejši izdelek za naravno rast trepalnic izkazal serum za rast trepalnic slovenskega porekla.

icon-expand Uporabnica Derma-Luxelash seruma za rast trepalnic FOTO: Arhiv ponudnika

Poudarjene trepalnice in zapeljiv pogled brez večkratnih nanosov maskare – je to sploh mogoče? Oči so okras vsake ženske in nič ne osveži in odpre pogleda bolj kot dolge in goste trepalnice. Odločili smo se, da tudi mi preizkusimo serum za naravno rast trepalnic o katerem govorijo vsi portali, influencerke ter zadovoljne stranke, ki svoje osupljive rezultate in odlične izkušnje delijo na socialnih omrežjih. Govora je o izdelku slovenskega podjetja Derma-Luxe Cosmetic - Derma-Luxelash serumu za rast trepalnic, ki ga uporablja že več kot 150.000 Slovenk, navdušuje pa vedno več uporabnic tudi izven naših meja. Celotna proizvodnja seruma poteka v laboratoriju v Celju pod budnim očesom izkušenih strokovnjakov. Serum je klinično testiral slovenski oftalmolog, dr. Matej Beltram, ki je potrdil, da je serum popolnoma varen, 100% učinkovit ter formuliran samo iz skrbno izbranih in preverjenih sestavin.

Derma-Luxelash serum za rast trepalnic smo nanašali le enkrat na dan Derma-Luxelash serum za rast trepalnic smo vključili v večerno lepotno rutino in začeli spremljati rezultate. Navdušila nas je že sam embalaža in prefinjen izgled seruma. Postopek nanašanja seruma? Zelo preprost! Derma-Luxelash serum za rast trepalnic se uporablja samo enkrat na dan, pred spanjem, saj je rast trepalnic zvečer najhitrejša. Vsak večer smo na očiščene veke nanesli serum ter čopič dobro odcedili ob ustju stekleničke, saj zadostuje že čisto malo tekočine. Serum nanašamo tako, kot bi nanašali tekoče črtalo. Dovolj je en poteg s čopičem po veki. Nestrpno smo čakali prve rezultate. Rast trepalnic se seveda ni zgodila čez noč, smo pa v prvih 14 dneh že videli očitno razliko. Trepalnice so začele rasti in postale se bolj privihane. Kot da bi trepalnice dobile močan booster, so se začele prebujati, krepiti in rasti. Nismo pričakovali, da lahko naravne trepalnice tako zrastejo! Po zaključenem tretmaju so bili rezultati zares osupljivi. Lahko potrdimo - vse kar je pozitivnega zapisano o tem serumu, drži! Resnično deluje, uporaba pa je izjemno enostavna. Trepalnice so po približno dveh mesecih lahko tudi do 100% daljše, gostejše in bolj privihane.

Ampak kako je možno, da serum povzroči takšno rast trepalnic? Trepalnice gredo čez 3 faze rasti: čez fazo aktivne rasti, fazo mirovanja in fazo izpadanja. Ko trepalnica izpade, njen dlačni mešiček nekaj časa miruje, nato pa na tem mestu zraste nova trepalnica. Faza rasti je torej najpomembnejši del tega cikla, klinično preverjena formula Derma-Luxelash seruma pa deluje na dlačni mešiček ravno v fazi rasti ter daje trepalnicam dodaten boost in jih okrepi. Medtem ko trepalnice rastejo, serum okrepi in učvrsti trepalnice ter podaljša njihovo fazo rasti. Trepalnice z uporabo seruma zrastejo tudi do 100% dlje. Serum pri tem ne moti naravnega cikla rasti, mirovanja in izpadanja trepalnic.

