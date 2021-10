Ta je naš najljubši!

Če bi vas nekdo vprašal, katero je vaše najljubše vino, kaj bi mu odgovorili? Morda, da tisto, ki prihaja iz Slovenije, ki je pridelano iz naše avtohtone sorte grozdja in ste nanj ponosni? Tisto, ki paše k vsem jedem? Tisto, ki ga pijete že leta in se ga nikakor ne naveličate? Ker vas vedno znova preseneti z novo razigranostjo, novim stilom, novo osebnostjo? Večina bi vas verjetno odgovorila pritrdilno na vsa ta vprašanja - in marsikdo bi ob tem pomislil na refošk iz kleti Vinakoper.

icon-expand Refošk by Vinakoper FOTO: Arhiv ponudnika

Refošk by Vinakoper v svoji litrski polnitvi je naše najljubše rdeče vino. Že 50 let. Zgoraj našteti razlogi niso edini. Poln istrskega sonca, mineralnosti istrske zemlje, skrivnosti istrske vinogradniške tradicije in trme enologov Vinakoper, ki ga razvijajo in nadgrajujejo že desetletja, nam refošk by Vinakoper vztrajno ponuja nove in nove različice. Ponuja nam možnosti raziskovanja in odkrivanja edinstvenih letin, novih prijemov enologov in dovršenosti novih tehnologij, ki jih klet vedno znova uvaja. Ima pa še eno izjemno lastnost. Ste opazili, da se z njim zgodi čarovnija? Refošk prebuja Istro v vas. Pa ne samo s svojo istrskim temperamentom – nekaterim se zgodi celo, da njihova usta po požirku refoška zapolnijo istrske besede. Nedavno sta dva nogometna navijača s Štajerske med ogledom tekme spila zaslužen požirek refoška in doživela nenavadno situacijo, ki so jo kamere ujele v spodnji video.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šalo na stran, svež, saden in eleganten litrski refošk iz kleti Vinakoper že 50 let kraljuje na slovenskem trgu. V zadnjih dobrih dveh desetletjih so se mu pridružili novi člani družine, nove linije refoškov, ki tej avtentični vinski sorti podajajo mnoge nove obraze. Bi imeli 50-litrski sod refoška? Sodelujte v jubilejni nagradni igri! Ob jubileju litrskega refoška by Vinakoper lahko sodelujete v nagradni igri, ki poteka na Facebook profilu Vinakoper. V treh tedenskih igrah podeljujejo lepe nagrade, na koncu pa bodo v zaključnem žrebanju izžrebali srečneža, ki bo domov odnesel 50-litrski sod refoška. Prva tedenska nagradna igra je že za nami, druga raziskuje, kako v istrskem narečju zvenijo Štajerci, v zadnji pa bomo še pri Gorenjcih pogledali, kako refošk prebudi Istro v nas. Več informacij na spletni strani in na Facebook profilu Vinakoper.

icon-expand Refošk by Vinakoper FOTO: Arhiv ponudnika