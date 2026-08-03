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Slovenija

'Zbrali bomo podpise!' Koalicija: 'Pravna država, počivaj v miru'

Ljubljana, 03. 08. 2026 16.56 pred 1 uro 7 min branja 108

Avtor:
N.Š. STA
Vložitev ustavne pritožbe

V opoziciji so zadovoljni ob odločitvi ustavnega sodišča, da dovoli razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V Svobodi v odločitvi vidijo velik ne koaliciji in stranki Resnica, v Levici pravijo, da je bila prepoved referenduma tudi nedemokratična, v SD pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti. Iz koalicije pa prihajajo ostre kritike odločitve.

"V Svobodi pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča, ki je prepoznalo, da je referendum tako pomembno demokratično orodje, ki ga ni mogoče izničiti z 'zakonodajno zvijačo'," so v sporočilu za javnost zapisali v največji opozicijski stranki.

Z odločbo je ustavno sodišče po njihovih navedbah povedalo, da je treba izjeme, kadar referendum ni dopusten, razlagati v duhu namena, s katerim so bile določene. "Drugače bi s takšnimi zvijačami ustavno pravico do referenduma izvotili oziroma izničili," so prepričani.

V odločitvi ustavnih sodnikov vidijo velik ne vladajoči koaliciji in stranki Resnica. "Ta koalicija je v interventnem zakonu sprejela kup škodljivih ukrepov in se nato z zakonodajno zvijačo želela izogniti ljudstvu," so ponovili svoje stališče. "Ta koalicija je želela ljudem vzeti moč, ustavno sodišče jo je ljudem vrnilo," so dodali.

V Svobodi so zadovoljni z odločitijo US.
V Svobodi so zadovoljni z odločitijo US.
FOTO: Bobo

Da je odločitev ustavnega sodišča jasna in nedvoumna, so medtem opozorili v SD. "DZ je s sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma ogrozil uresničevanje ustavne pravice do referenduma," so zapisali v izjavi za javnost.

"Ko je koalicijska večina pod krinko interventnega zakona združila nepovezane in trajne sistemske posege v zdravstvo, pokojninski sistem, trg dela, davke in socialne prispevke, nato pa skušala z davčnimi določbami preprečiti referendum o celotnem zakonu, ni šlo zgolj za slabo zakonodajno prakso. Šlo je za zlorabo zakonodajnega postopka in nedopusten poseg v pravico ljudi do neposrednega odločanja," so kritični.

Ustavno sodišče je tako, kot so podčrtali, potrdil njihova opozorila, da gre za grobo zlorabo ustave. "Referendumske pravice ni dopustno izničiti tako, da se v en zakon umetno združijo vsebine, o katerih je referendum dopusten, in posamezne določbe, o katerih ga ustava ne dovoljuje," so prepričani. "Parlamentarna večina ni nad ustavo, politična moč pa nikomur ne daje pravice, da demokratične postopke prilagaja svojim trenutnim interesom," so pristavili.

Od avtorjev zakona in podpornikov razveljavljenega sklepa o nedopustnosti referenduma pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez "relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov" ter nemudoma omogočijo nadaljevanje referendumskih postopkov. Pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti. "Šlo je za zavestno odločitev koalicijske večine, ki je bila v nasprotju s temeljnimi načeli demokratičnega odločanja," so argumentirali.

V SD od avtorjev zakona in podpornikov razveljavljenega sklepa o nedopustnosti referenduma pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez "relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov".
V SD od avtorjev zakona in podpornikov razveljavljenega sklepa o nedopustnosti referenduma pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez "relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov".
FOTO: Aljoša Kravanja

V Levici so medtem zapisali, da odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo. "Potrdila je, da je bila prepoved referenduma proti zakonu za bogate protiustavna in da demokratičnih pravic ni mogoče omejevati mimo ustavnih standardov," so navedli. Veselijo se referendumske kampanje in zbiranja overjenih podpisov, da se "ljudem da priložnost, da sami odločijo, ali podpirajo davčne odpustke za najbogatejše".

Na omrežju X so medtem zapisali, da je ustavno sodišče razveljavilo "nedemokratično prepoved referenduma proti zakonu za bogate", in volivce pozvali k oddaji podpisa na stojnicah.

KS 90: Danes ni zmagal sindikat, zmagala je Ustava

V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so odločitev Ustavnega sodišča pozdravili kot zmago demokracije in pravne države. Predsednik konfederacije Damjan Volf je ob tem poudaril, da po njihovem mnenju ni zmagal sindikat, politična stranka ali posamezna interesna skupina, temveč Ustava.

V sindikalni centrali ocenjujejo, da je želela parlamentarna večina ljudem odvzeti pravico do odločanja tako, da je številne vsebinsko različne in sistemske spremembe združila v en obsežen zakon, nato pa se sklicevala na njegove davčne določbe in referendum o celotnem zakonu razglasila za nedopusten.

Po njihovem mnenju bi lahko takšna praksa ustvarila nevaren precedens. Vsaka prihodnja oblast bi lahko v zakon vključila nekaj davčnih členov in s tem pred referendumskim odločanjem zaščitila tudi druge vsebine, o katerih bi bil referendum sicer dovoljen.

Volf je odločitev Ustavnega sodišča označil za jasno mejo politični samovolji. Kot je poudaril, zgolj število določb, povezanih z davki in drugimi obveznimi dajatvami, ne more biti edino merilo, kadar zakon vsebuje tudi pomembne sistemske rešitve, ki z referendumskimi izjemami niso povezane.

V KS 90 so posebej kritični do načina sprejemanja zakona. Opozarjajo, da je ta posegal v delovna razmerja, pokojninski in zdravstveni sistem ter druga pomembna družbena področja, ne da bi bil pred tem opravljen resničen socialni dialog. Po njihovih navedbah so sindikati ob podpori civilne družbe pod pobudo za referendum zbrali več kot 47.000 podpisov, parlamentarna večina pa je kljub temu skušala referendumski postopek ustaviti.

"Delavci niso statistična napaka v političnih izračunih. Upokojenci niso proračunsko breme. Socialna država ni strošek, ki ga je treba zmanjševati, da bodo lahko dobički najmočnejših še višji," je zapisal Volf.

V konfederaciji zavračajo tudi očitke, da sindikati nasprotujejo razvoju. Po njihovem mnenju razvoj, ki zmanjšuje pravice zaposlenih, slabi pokojninsko in zdravstveno blagajno ter breme sprememb prenaša na večino prebivalstva, ni razvoj, temveč prerazporejanje družbenega bogastva od tistih, ki imajo manj, k tistim, ki imajo največ.

Odločitev Ustavnega sodišča po njihovem ni konec zgodbe, temveč začetek naslednje faze referendumskega postopka. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40.000 overjenih podpisov volivcev.

"In podpise bomo zbrali," napoveduje Volf. Sindikati bodo po njegovih besedah ponovno nagovorili delavce, upokojence, mlade, prekarne delavce, javne uslužbence, obrtnike in druge, ki menijo, da se pri tem ne odloča le o enem zakonu, temveč tudi o prihodnosti socialne države in vrednosti dela.

"Danes je Ustavno sodišče vrnilo besedo ljudem. Zdaj je na nas, da to besedo spremenimo v podpise, podpise v referendum in referendum v jasno sporočilo," je še zapisal predsednik KS 90.

Preberi še Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu
V koaliciji so kritični.
V koaliciji so kritični.
FOTO: Aljoša Kravanja

Kritike iz koalicije

Iz koalicije prvi kritični odzivi na odločitev ustavnih sodnikov

Iz vrst koalicije medtem prihajajo prvi kritični odzivi. Poslanca NSi in SDS Aleksander Reberšek in Andrej Poglajen sta izpostavila po njunem mnenju levo ideološko usmerjenost sodišča, podobno je nakazala tudi vodja poslancev SDS Jelka Godec.

"Preroške besede nekdanje poslanke J. Murgel (nekdanje poslanke SMC Jasne Murgel op. STA) '...leto hitro mine, vmes menjamo ustavne sodnike' so meso postale," je na omrežju X zapisala Godec.

Ustavni sodniki so dovolili referendum na zakon, ki vsebuje člene glede davčnih razbremenitev, je poudarila. "Pa da vidimo, koliko državljanov je proti nižjim davkom na osnovna živila in ukinitvi prispevka za upokojence za dolgotrajno oskrbo itd.," se je vprašala prva med poslanci največje koalicijske stranke.

Da bo današnji dan šel v slovensko zgodovino kot "dan, ko se je ideološko kontaminirano ustavno sodišče postavilo nad ustavo," je medtem na omrežju X zapisal poslanec SDS Poglajen. "Tisti, ki bi morali varovati ustavni red, ga po novem pomagajo rušiti. Pravna država, počivaj v miru," je bil kritičen.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je medtem mnenje, da je tak razvoj dogodkov možen le v Sloveniji. "Zakon, ki nikomur nič ne jemlje ... ampak res nikomur. Potem pa večinoma levo ustavno sodišče dopusti referendum, ki po ustavi ni mogoč," se glasi njegov zapis na X.

Nekoliko drugačen pogled je medtem na isti platformi podal politolog Miro Haček. "Ustavno sodišče prijazno pomaga vladi: če zakon na referendum pade, bo vlada prihranila skoraj milijardo proračunskega denarja, če zakon ne pade, pa vlada razglasi (politično) zmago. Win-win," je navedel.

Kaj pravi sodišče?

Ustavno sodišče je v danes objavljeni odločbi razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu in državni zbor ga bo v primeru zbranih podpisov moral razpisati.

Glavni argument parlamentarne večine je bil, da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, ki jih interventni zakon ureja v pomembnem delu.

Ustavno sodišče je presodilo, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, pri tem pa te ne pomenijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja, tak zakon kot celota ni zakon v smislu ustavne prepovedi referenduma.

V opoziciji so ob nasprotovanju rešitvam v interventnem zakonu pomagali že pri zbiranju podpisov pod pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu. DZ je namreč sklep o nedopustnosti referenduma konec maja sprejel po tistem, ko so sindikati ob podpori civilne družbe v DZ vložili pobudo, pod katero se je podpisalo več kot 47.000 volivcev.

Interventni zakon, ki je bil v DZ potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke, ter zdravstva in pokojnin.

referendum ustavno sodišče odzivi

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KOMENTARJI108

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sanchez Robi
03. 08. 2026 18.36
Velik uspeh in zato veliko slavje .
Odgovori
0 0
kakorkoliže
03. 08. 2026 18.35
Potrebne so predčasne volitve, ne pa referendum.
Odgovori
+1
1 0
yolli
03. 08. 2026 18.34
No pravna država.....od afere Litijska mineva dve leti....kje so akteri ?? Kdor verjame v pravno državo verjame v pravljice !!
Odgovori
+1
2 1
Bbcc123
03. 08. 2026 18.36
Janša ima takšnih linijskih 150. Pa je PV.
Odgovori
0 0
ThorStorm666
03. 08. 2026 18.33
Slovenija je poleg Španije največje levičarsko zlo
Odgovori
-4
3 7
Nidami
03. 08. 2026 18.35
Ja ampak smo zadovoljni.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
03. 08. 2026 18.32
Rezultat referenduma bo popolnoma jasen.
Odgovori
+1
2 1
Ne hodimnavolitve
03. 08. 2026 18.32
V času covida je Janševa vlada v vladne odloke vtaknila marsikaj, kar ni imelo nobene zveze s covidom. Npr. obdavčitev potnih stroškov. Na to vladanje je US izdalo negativno mnenje. Zakaj so mislili, da bo tokrat drugače? Al pa so vedeli. Zakaj že?
Odgovori
+2
2 0
ImamLastnoMnenje
03. 08. 2026 18.30
Poskus hitrega spreminjanja temeljev družbe, skritega za nekaj škodljivih davčnih členov, zaenkrat propadel, a vojna še ni dobljena. Bo treba na referendum in obkrožiti PROTI.
Odgovori
+0
2 2
jaz112
03. 08. 2026 18.29
Pričakovat da bo takšen zakon šel čez je milo rečeno smešno in to tako zelo, da mi deluje da so vedeli kaj se bo zgodilo ampak so kljub temu vložili, da bo izgovor, "saj mi želimo, delati, ampak oni blokirajo" Ne moreš v enem zakonu urejati zdravstva, sociale, sindikatov, s.p-jev, in ne vem česa vse. Potem pa pod pretvezo saj vsebuje davke onemogočat referenduma. Pol lahko vsaka vlada vse kar želi sprejeti in večina ni za, da v en zakon, zraven se malo spremeni davke in onemogoči referendum. Pa da ne bo pomote, sem volil stranko ki je v koaliciji in sem s.p tako da bi mi ta zakon pasal, ampak to kar delajo do sedaj so totalne bedarije.
Odgovori
+7
8 1
janezdollar
03. 08. 2026 18.29
A je res kdo mislil, da lahko nekdo, ki se prislini na oblast zgolj z lažmi in prevarami, dela dobro in dolgo? 😂😂😂
Odgovori
+1
7 6
Korija ni več
03. 08. 2026 18.32
Simpl ,ko pasulj.
Odgovori
-1
0 1
biggie33
03. 08. 2026 18.28
V interventni zakon so vključili tudi socialno kapico, očitno z mislijo, da bi se sklicevali na 90. člen Ustave, po katerem referendum o zakonih, ki urejajo davke, prispevke in podobne obvezne dajatve, ni dopusten. Po mojem mnenju je Pukl zelo dobro vedel, da tak zakon v tej obliki ne bo obstal. Težko verjamem, da nekdo z njegovimi političnimi izkušnjami ne bi poznal ustavne ureditve ali ne bi predvidel odločitve Ustavnega sodišča. To je bilo precej očitno. Zato se mi zdi bolj verjetno, da gre za premišljeno politično potezo in preusmerjanje pozornosti. Nasprotnike je zaposlil z razpravami in odzivi, medtem ko se v ozadju dogajajo pomembnejše stvari. Levaki, ne podcenjujte Pukla. Morda se v ozadju kuha precej več, kot se zdi na prvi pogled, vi pa ste se ujeli v igro, ki vam jo je nastavil od samega začetka..
Odgovori
+4
6 2
Hugh_Mungus
03. 08. 2026 18.28
Lep zgled daje vlada ljudstvu. Namesto spoštovanja pravnega reda (ustava in ustavno sodišče je na samem vrhu) oni diskreditirajo tako ustavo kot sodišče in si v isti sapi drznejo govoriti o koncu pravne države, kot da sami sicer spoštujejo pravni red. Kdo voli te tepce?!
Odgovori
+6
8 2
IndigoGirl
03. 08. 2026 18.28
Zelo čudno si koalicija predstavlja pravno državo.
Odgovori
+4
6 2
ijsales
03. 08. 2026 18.27
po moje odločitev sodišča vladi celo ustreza...po pilatovski si umijejo roke in to je to...saj bi va vidite da ne moremo tako in tako pa sds ni bil zraven
Odgovori
+2
2 0
Bbcc123
03. 08. 2026 18.27
Janša in elita ne bo vam uspelo!!!!
Odgovori
+2
4 2
EU Dig. Cenzura
03. 08. 2026 18.27
Sej rdecim tudi ne. rezim se pocasi obraca!
Odgovori
+2
4 2
niktalop
03. 08. 2026 18.25
'Zbrali bomo podpise!' Koalicija: 'Pravna država, počivaj v miru. Saj bo, a mora Janša oditi z oblasti.
Odgovori
+3
5 2
EU Dig. Cenzura
03. 08. 2026 18.26
Seveda mora vsi morajo oditi, tudi kucan pa jankovic. Na oblast morajo priti ljudje ki bodo delali za ljudi in za slovenijo, ne pa za prodano elito
Odgovori
+4
5 1
Bbcc123
03. 08. 2026 18.27
Res je!!!
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
03. 08. 2026 18.30
Nujno potrebujemo tri "Čeferine", ne samo enega.
Odgovori
-1
1 2
Roko66
03. 08. 2026 18.24
V klet princa teme je prispel kombi s pingotom in sendviči...sodeč po komentarjih! Ovce zblojene z opranimi možgani!
Odgovori
+0
4 4
EU Dig. Cenzura
03. 08. 2026 18.25
Dej ti men povej laj imajo levi ali desni? Vse je isto samo razdeljeni ste na leve in desne pa na vero itd….
Odgovori
+1
2 1
janezdollar
03. 08. 2026 18.23
Začel se je propad najbolj umazane vlade v zgodovini Slovenije…
Odgovori
-3
7 10
EU Dig. Cenzura
03. 08. 2026 18.24
tocno tako levaki so ze ali zdej je treba se te kriminalce odstranit!
Odgovori
+1
4 3
HeavyDxxx
03. 08. 2026 18.23
Kakorkoli. Sovražniki države Slovencev boste izgubili. Tako da no worries.
Odgovori
+4
4 0
deltex
03. 08. 2026 18.22
Ja, nič SDSovci. Kadre, ki jih še niste zamenjali, boste septembra. Potem ostane samo še ljudstvo. Narod je treba tudi zamenjati. Kaj se tu zdaj neki sindikati oglašajo? Pa neki delavci? Pa butasti ekonomisti? Predsednik fiskalnega sveta? Pa opozicija? Pa zdaj še neko ustavno sodišče? To so vsi nekaj proti njim. Že 35 let!
Odgovori
+3
6 3
HeavyDxxx
03. 08. 2026 18.22
Še malo pa bomo moral Slovenci it na ulice v obrambo slovenske države.
Odgovori
+8
9 1
EU Dig. Cenzura
03. 08. 2026 18.22
Ja najprej prej migranti, potem pa naprej na vlado
Odgovori
+1
2 1
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