'Zbrali bomo podpise!' Koalicija: 'Pravna država, počivaj v miru'

"V Svobodi pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča, ki je prepoznalo, da je referendum tako pomembno demokratično orodje, ki ga ni mogoče izničiti z 'zakonodajno zvijačo'," so v sporočilu za javnost zapisali v največji opozicijski stranki. Z odločbo je ustavno sodišče po njihovih navedbah povedalo, da je treba izjeme, kadar referendum ni dopusten, razlagati v duhu namena, s katerim so bile določene. "Drugače bi s takšnimi zvijačami ustavno pravico do referenduma izvotili oziroma izničili," so prepričani. V odločitvi ustavnih sodnikov vidijo velik ne vladajoči koaliciji in stranki Resnica. "Ta koalicija je v interventnem zakonu sprejela kup škodljivih ukrepov in se nato z zakonodajno zvijačo želela izogniti ljudstvu," so ponovili svoje stališče. "Ta koalicija je želela ljudem vzeti moč, ustavno sodišče jo je ljudem vrnilo," so dodali.

V Svobodi so zadovoljni z odločitijo US. FOTO: Bobo

Da je odločitev ustavnega sodišča jasna in nedvoumna, so medtem opozorili v SD. "DZ je s sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma ogrozil uresničevanje ustavne pravice do referenduma," so zapisali v izjavi za javnost. "Ko je koalicijska večina pod krinko interventnega zakona združila nepovezane in trajne sistemske posege v zdravstvo, pokojninski sistem, trg dela, davke in socialne prispevke, nato pa skušala z davčnimi določbami preprečiti referendum o celotnem zakonu, ni šlo zgolj za slabo zakonodajno prakso. Šlo je za zlorabo zakonodajnega postopka in nedopusten poseg v pravico ljudi do neposrednega odločanja," so kritični. Ustavno sodišče je tako, kot so podčrtali, potrdil njihova opozorila, da gre za grobo zlorabo ustave. "Referendumske pravice ni dopustno izničiti tako, da se v en zakon umetno združijo vsebine, o katerih je referendum dopusten, in posamezne določbe, o katerih ga ustava ne dovoljuje," so prepričani. "Parlamentarna večina ni nad ustavo, politična moč pa nikomur ne daje pravice, da demokratične postopke prilagaja svojim trenutnim interesom," so pristavili. Od avtorjev zakona in podpornikov razveljavljenega sklepa o nedopustnosti referenduma pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez "relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov" ter nemudoma omogočijo nadaljevanje referendumskih postopkov. Pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti. "Šlo je za zavestno odločitev koalicijske večine, ki je bila v nasprotju s temeljnimi načeli demokratičnega odločanja," so argumentirali.

V SD od avtorjev zakona in podpornikov razveljavljenega sklepa o nedopustnosti referenduma pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez "relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov". FOTO: Aljoša Kravanja

V Levici so medtem zapisali, da odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo. "Potrdila je, da je bila prepoved referenduma proti zakonu za bogate protiustavna in da demokratičnih pravic ni mogoče omejevati mimo ustavnih standardov," so navedli. Veselijo se referendumske kampanje in zbiranja overjenih podpisov, da se "ljudem da priložnost, da sami odločijo, ali podpirajo davčne odpustke za najbogatejše". Na omrežju X so medtem zapisali, da je ustavno sodišče razveljavilo "nedemokratično prepoved referenduma proti zakonu za bogate", in volivce pozvali k oddaji podpisa na stojnicah.

KS 90: Danes ni zmagal sindikat, zmagala je Ustava

V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so odločitev Ustavnega sodišča pozdravili kot zmago demokracije in pravne države. Predsednik konfederacije Damjan Volf je ob tem poudaril, da po njihovem mnenju ni zmagal sindikat, politična stranka ali posamezna interesna skupina, temveč Ustava. V sindikalni centrali ocenjujejo, da je želela parlamentarna večina ljudem odvzeti pravico do odločanja tako, da je številne vsebinsko različne in sistemske spremembe združila v en obsežen zakon, nato pa se sklicevala na njegove davčne določbe in referendum o celotnem zakonu razglasila za nedopusten. Po njihovem mnenju bi lahko takšna praksa ustvarila nevaren precedens. Vsaka prihodnja oblast bi lahko v zakon vključila nekaj davčnih členov in s tem pred referendumskim odločanjem zaščitila tudi druge vsebine, o katerih bi bil referendum sicer dovoljen. Volf je odločitev Ustavnega sodišča označil za jasno mejo politični samovolji. Kot je poudaril, zgolj število določb, povezanih z davki in drugimi obveznimi dajatvami, ne more biti edino merilo, kadar zakon vsebuje tudi pomembne sistemske rešitve, ki z referendumskimi izjemami niso povezane. V KS 90 so posebej kritični do načina sprejemanja zakona. Opozarjajo, da je ta posegal v delovna razmerja, pokojninski in zdravstveni sistem ter druga pomembna družbena področja, ne da bi bil pred tem opravljen resničen socialni dialog. Po njihovih navedbah so sindikati ob podpori civilne družbe pod pobudo za referendum zbrali več kot 47.000 podpisov, parlamentarna večina pa je kljub temu skušala referendumski postopek ustaviti. "Delavci niso statistična napaka v političnih izračunih. Upokojenci niso proračunsko breme. Socialna država ni strošek, ki ga je treba zmanjševati, da bodo lahko dobički najmočnejših še višji," je zapisal Volf. V konfederaciji zavračajo tudi očitke, da sindikati nasprotujejo razvoju. Po njihovem mnenju razvoj, ki zmanjšuje pravice zaposlenih, slabi pokojninsko in zdravstveno blagajno ter breme sprememb prenaša na večino prebivalstva, ni razvoj, temveč prerazporejanje družbenega bogastva od tistih, ki imajo manj, k tistim, ki imajo največ. Odločitev Ustavnega sodišča po njihovem ni konec zgodbe, temveč začetek naslednje faze referendumskega postopka. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40.000 overjenih podpisov volivcev. "In podpise bomo zbrali," napoveduje Volf. Sindikati bodo po njegovih besedah ponovno nagovorili delavce, upokojence, mlade, prekarne delavce, javne uslužbence, obrtnike in druge, ki menijo, da se pri tem ne odloča le o enem zakonu, temveč tudi o prihodnosti socialne države in vrednosti dela. "Danes je Ustavno sodišče vrnilo besedo ljudem. Zdaj je na nas, da to besedo spremenimo v podpise, podpise v referendum in referendum v jasno sporočilo," je še zapisal predsednik KS 90.

V koaliciji so kritični. FOTO: Aljoša Kravanja

Kritike iz koalicije

Iz koalicije prvi kritični odzivi na odločitev ustavnih sodnikov Iz vrst koalicije medtem prihajajo prvi kritični odzivi. Poslanca NSi in SDS Aleksander Reberšek in Andrej Poglajen sta izpostavila po njunem mnenju levo ideološko usmerjenost sodišča, podobno je nakazala tudi vodja poslancev SDS Jelka Godec. "Preroške besede nekdanje poslanke J. Murgel (nekdanje poslanke SMC Jasne Murgel op. STA) '...leto hitro mine, vmes menjamo ustavne sodnike' so meso postale," je na omrežju X zapisala Godec. Ustavni sodniki so dovolili referendum na zakon, ki vsebuje člene glede davčnih razbremenitev, je poudarila. "Pa da vidimo, koliko državljanov je proti nižjim davkom na osnovna živila in ukinitvi prispevka za upokojence za dolgotrajno oskrbo itd.," se je vprašala prva med poslanci največje koalicijske stranke. Da bo današnji dan šel v slovensko zgodovino kot "dan, ko se je ideološko kontaminirano ustavno sodišče postavilo nad ustavo," je medtem na omrežju X zapisal poslanec SDS Poglajen. "Tisti, ki bi morali varovati ustavni red, ga po novem pomagajo rušiti. Pravna država, počivaj v miru," je bil kritičen. Poslanec NSi Aleksander Reberšek je medtem mnenje, da je tak razvoj dogodkov možen le v Sloveniji. "Zakon, ki nikomur nič ne jemlje ... ampak res nikomur. Potem pa večinoma levo ustavno sodišče dopusti referendum, ki po ustavi ni mogoč," se glasi njegov zapis na X. Nekoliko drugačen pogled je medtem na isti platformi podal politolog Miro Haček. "Ustavno sodišče prijazno pomaga vladi: če zakon na referendum pade, bo vlada prihranila skoraj milijardo proračunskega denarja, če zakon ne pade, pa vlada razglasi (politično) zmago. Win-win," je navedel.

Kaj pravi sodišče?