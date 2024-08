Ta konec tedna s helikopterji v gorah posredovali 10-krat, dve osebi sta umrli

Letalska policijska enota je z ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije za reševanje v gorah v tej poletni sezoni na pomoč v gore in na druge zahtevne terene s helikopterji poletela že v 103 primerih. Samo minuli vikend je bilo deset helikopterskih reševanj, še tri nesreče, v katerih je reševal policijski helikopter, so se zgodile v ponedeljek.

OGLAS

Konec tedna so reševali na Skuti, grebenu Košute v Karavankah, na Dobrči, v Podbrdu, Trenti, na poti čez Plemenice, Veliki Babi, Mali Mojstrovki in Kamniškem sedlu, v ponedeljek pa še na Planiki, Kredarici in poti čez Žmavčarje nad Kamniško Bistrico. Obravnavali so dva smrtna primera, dva pohodnika sta se huje poškodovala, še pet je bilo lažje poškodovanih, v dveh primerih sta bila razlog za reševanje bolezen in slabost, v enem pa nezmožnost nadaljevanja poti, so zapisali na Policiji. Najbolj tragična sta bila po njihovih navedbah predvsem zadnja dva tedna, ko so v gorah umrli štirje ljudje. Smrtne nesreče so se zgodile v Loški steni, kjer je iz alpinistične smeri padel alpinist, nato pa še na Ratitovcu, poti čez Plemenice in neoznačeni poti čez Žmavčarje. Tudi v primeru teh treh nesreč je šlo za padce.

Policijski helikopter je preko vikenda posredoval kar osemkrat. FOTO: PU Kranj icon-expand

Z gora so prepeljal 150 ljudi in psa zaradi ugriza kače. Dve reševanji sta trajali dva dneva, zadnja zelo zahtevna iskalna akcija gorskih reševalcev in policije na območju Kamniško-Savinskih Alp pa celo več dni. Udeleženci iskanja so opravili izjemno zahtevno delo in pregledali veliko območje. Moškega pa so našli kamniški gorski reševalci, so še navedli. Letošnja poletna sezona se je začela 1. junija. Kot ugotavljajo na Policiji, se je največ nesreč zgodilo zaradi padcev in zdrsov, sledijo pa reševanja zaradi bolezni, slabosti in onemoglosti, nepoznavanja terena, odlomov in kotaljenja skal ter reševanja zaplezanih in prestrašenih pohodnikov.