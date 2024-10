Konec tedna zapora na štajerski avtocesti, zaprt tudi podvoz na Dunajski

Od 20. ure danes do 5. ure v ponedeljek zjutraj bo v smeri Ljubljane popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico. Na Darsu pred izvozom Vransko zato pričakujejo zastoje. Ob zapori na območju trojanskih predorov v smeri Maribora je pred dvema tednoma prišlo do velike gneče in zastojev, tudi na vzporedni regionalni cesti. Zaradi gradnje železniškega nadvoza bo od 21. ure v soboto do najpozneje 5. ure v ponedeljek zjutraj v Ljubljani za vse udeležence v prometu zaprta Dunajska cesta na območju podvoza pod železnico, natančneje med križiščem z Vilharjevo cesto in Trgom OF, pa so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.