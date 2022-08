Ta močan mini ventilator vas bo ohladil in poskrbel za pravi počitek v poletni vročini

Poletje je skoraj tu in vsi iščemo načine, kako se ohladiti. Prijetno ohlajeni prostori so prava odrešitev, ko se želimo spočiti od poletne pripeke. Si pa včasih zaželimo, da bi klimatsko napravo in ventilator vzeli s seboj, ko se odpravimo po vsakodnevnih opravilih ali, ko se usedemo v ogret avto.

Zdaj je to mogoče s Fanoro - mini brezžičnim ventilatorjem, ki ga lahko dobesedno vzamete s seboj kamor koli. Samo napolniti ga morate in deloval bo do 6 ur. Ta prenosni ventilator vas bo hladil ne glede na to, ali ste na vrtu, doma ali v pisarni. Zelo enostaven za uporabo bo postal nepogrešljiv kos v vročih poletnih mesecih.

icon-expand

Sprostite se in uživajte v hladnem zraku Vroči poletni dnevi in soparne noči nas bodo spremljali še nekaj časa. A to ni strašno, saj vas bo Fanoro ohladil, kadarkoli boste želeli. Enostavno postavite to praktično napravo na nočno omarico ali na mizo v pisarni med delom in se prepustite svežemu zračnemu toku. Ima kar tri hitrosti, s pritiskom na eno tipko pa lahko prilagodite moč delovanja, ki vam ustreza. Njegova prava praktičnost se odraža v dejstvu, da je majhen in kompakten, zato ga lahko vzamete s seboj kamorkoli greste. Z lahkoto ga postavite v avto med vožnjo ali pa ga vzamete s seboj, ko se smukate po mestu in potrebujete svež zrak. Možnosti uporabe tega malega gospodinjskega aparata je kar nekaj. Prav vam bo prišel tudi, če kampirate, greste na piknik ali peko na žaru. Preizkusite ta mini prenosni ventilator, ki poskrbi za dober spanec in sprostitev med počitnicami

icon-expand

Deluje tiho in ne zavzame veliko prostora Fanoro boste zelo hitro vzljubili, saj deluje zelo tiho, hkrati pa ustvarja svež zrak. Priloženo ima majhno stojalo, s pomočjo katerega ga lahko postavite kamor koli želite. Stojalo lahko preprosto odstranite in Fanoro nosite v ročni torbi. Zavzame veliko manj prostora kot navaden ventilator, zato pozimi ne bo oviral prostora za shranjevanje. Fanoro je varen za otroke in domače živali, saj deluje brez lopatic, zato ni bojazni, da bi se približali ventilatorju. Preženite poletno vročino in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga prinaša Fanoro! Če načrtujete kampiranje, izlete v naravo ali potovanja, ne pozabite na ta mini ventilator, ki vas bo navdušil s svojo zmogljivostjo. Ustvarite popolno vzdušje, vzemite knjigo, sedite na terasi in nastavite Fanoro, da ustvari pretok svežega zraka. Privoščite si sončenje ali popoldanski oddih in poletje bo za vas prava sprostitev. Vzemite Fanoro in razveselite svojo družino na potovanjih!

icon-expand