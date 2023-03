Ta naprava bo izbrisala 15 let iz vašega obraza

S staranjem – od 30. leta dalje, začne proizvodnja kolagena v naši koži upadati, s tem pa tudi raven elastina in kolagena v kožnem tkivu.

Z zmanjšanjem vsebnosti vlage v koži se izgubi elastična, gladka in napeta koža, pojavijo se prve navpične gube med obrvmi, vodoravne linije na čelu pa se začnejo poglabljati. Naša koža vse bolj odraža naš življenjski slog in prehranjevalne navade, pri čemer pretirano sončenje, solariji, hitra prehrana in kajenje še posebej škodujejo zdravju naše kože in pospešijo staranje.

Kakšne so rešitve za vidne znake staranja?

Pri domači negi obraza in kozmetični negi je treba iskati predvsem kreme, serume in pilinge s koncentriranimi aktivnimi sestavinami. Najbolj priljubljene aktivne sestavine so hialuronska kislina, kolagen, koencim Q10.

Te aktivne sestavine so med drugim odgovorne za proizvodnjo znotrajcelične energije, proizvodnjo koži lastnega kolagena in hialurona ter obnavljanje kože.

Učinkovite rešitve v kozmetičnih salonih

Med invazivnimi estetskimi posegi so priljubljene injekcije hialuronske kisline za zapolnitev gub in tretmaji z botoksom za začasno ohromitev obraznih mišic. Ti salonski posegi so še vedno zelo dragi, saj jih pogosto izvajajo dermatologi in jih je treba v nekaj mesecih ponavljati saj učinek ni večen.

Učinkovita rešitev doma: Svetlobna terapija z LED napravo

Med neinvazivnimi, nebolečimi tretmaji, ki ne zahtevajo zunanjih posegov, je pravi hit svetlobna terapija LED, ki je primerna za vse vrste kože in jo je mogoče uporabiti za zdravljenje številnih kožnih težav.

Medtem ko se terapija z LED svetlobo morda zdi preveč dobra, da bi bila resnična, znanstvene študije dokazujejo, da imajo LED luči učinke proti gubam in znakom staranja kože.

V eni študiji je 97,4 odstotka udeležencev opazilo vidno izboljšanje tena kože, gub in drobnih gubic po uporabi LED naprave. LED svetloba stimulira kolagen, potrebno beljakovino, ki je naravno prisotna v telesu in prispeva k zdravju kože. Naše telo s staranjem proizvaja manj kolagena, zato LED-svetloba spodbuja telo, da proizvede več beljakovin.

Najsodobnejša tehnologija svetlobne LED naprave