Prleška občina, v kateri deluje še zadnji mlin na Muri

Občina Veržej ima dolgo naselitveno tradicijo, ki se začenja že v prazgodovini. Občino sestavljajo vasi Veržej, Banovci in Bunčani. V Veržeju najdemo še zadnji delujoči mlin na Muri, ki melje moko in je pravi zgodovinski turistični biser. Občina je sicer z 12 kvadratnimi kilometri velikosti in približno 1300 prebivalci ena manjših v Sloveniji.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke DEMOGRAFIJA Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke DRUŽBA Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke