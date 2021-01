Ta petek se na www.informativa.si pričenja največji sejem izobraževanja in poklicev, to je 13. Informativa ONLINE

Prireditev se bo popolnoma prilagodila trenutni situaciji, zato bo udeležba za vse obiskovalce varna, brezplačna, enostavna (direktno iz računalnika), pa tudi hitra in dostopna prav za vse prebivalce Slovenije.

Na enem mestu bodo tako mladi, kot njihovi starši, lahko dostopali do vseh informacij, ki so vezane na nadaljnjo izobraževalno in karierno pot posameznikov. Registracija na www.informativa.si se bo pričela na dan dogodka.

13. Informativa ONLINE

Na uradni Informativini spletni strani se bo predstavilo več kot 140 sodelujočih – vseh pet slovenskih univerz s svojimi članicami, izobraževalni programi srednjih šol in gimnazij, šolski centri, višje strokovne šole, tuje univerze, številna ministrstva s svojimi programi, potekala pa bo tudi predstavitev poklicev ter institucij, ki nudijo informacije o štipendiranju, kako in kje bivati v času študija, kako do dela in študija v tujini ter tudi podjetja, ki bodo podajala koristne napotke, kako do prve zaposlitve. Med9.00 in 18.00 uro bodo sodelujoči v spletni klepetalnici podajali odgovore »v živo«. Pripravljajo se različna virtualna predavanja, atraktivne predstavitve, hkrati pa bo omogočen dostop tudi do aktualnih gradiv, ki bodo mladim olajšala in razjasnila marsikatero vprašanje, povezano z nadaljnjim izobraževanjem (opisi institucij, programov, predmetnikov, foto galerije, videoposnetki, virtualni sprehodi po objektih in mnogo drugega). Tudi to leto bo Informativa skušali podati čim več informacij na vprašanja, kot so: - Kam po končani osnovni šoli? - Kam po končani gimnaziji oziroma srednji šoli? - Katera šola/fakulteta za kateri poklic? - Katera smer je zame na fakulteti najbolj primerna? - Kako na študij v tujino ali na delovno prakso? - V katerih domačih ali mednarodnih projektih sodeluje izbrana šola/fakulteta? - Ali obstajajo možnosti pridobitve štipendije? Prakse? - Kako do prve zaposlitve po končanem študiju? - In še mnoga druga vprašanja.

Za dobro pripravljenost na dogodek so organizatorji pripravili pester in raznolik program. To leto bo v E-predavalnici potekalo kar 23 predavanj. Med sodelujočimi v programu bodo na dogodku Dunking Devilsi, obiskovalci bodo lahko z Gea Collegom spoznavali podjetniške zgodbe z Majo Vogrinec, Žigom Kukovičem, Nastjo Kramar iz Malince, Rokom Colaričem in Rokom Staričem iz Rok's nut butter, šola United Pop pa bo prikazala, kako se miksajo hiti skupineDan D. V dveh dneh bo na virtualnih razstavnih prostorih potekalo preko 300 webinarjev. Obiskovalci se bodo skozi dogodek lahko ves čas vključevali v predavanja preko spletne klepetalnice in spletnega klica. Strateški partner letošnje 13. Informative ONLINE je MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ostali partnerji prireditve so: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Univerza v Novem mestu, Alma Mater Europaea, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Šolski center Ljubljana, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, CPI – Center RS za poklicno izobraževanje, Advanatge Austria, Večer in drugi. Kje bo 13. Informativa ONLINE? Nawww.informativa.si Kdaj? 22. in 23. januar 2021, med 9.00 in 18.00. Kakšen je program?https://www.informativa.si/program/ Seznam sodelujočih:https://www.informativa.si/za-obiskovalce/ Dodatne informacije in pogosta vprašanja?https://www.informativa.si/za-obiskovalce/ Kam se obrniti za dodatne informacije/pomoč?:info@informativa.si Facebook:https://www.facebook.com/informativa Instagram:https://www.instagram.com/informativa_/ Organizator:Proevent d.o.o.

